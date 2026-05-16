ПСВ - Твенте. Анонс и прогноз матча 34-го тура Эредивизи на 17.05.26

Финальный отрезок сезона Эредивизи дарит суперпринципиальное противостояние на арене "Филипс Стадион", где ПСВ Эйндховен будет принимать "Твенте". Хозяева поля, которые уже гарантировали себе третий подряд чемпионский титул, попробуют подтвердить статус домашнего фаворита. В то же время мотивированные гости ведут отчаянную борьбу за сохранение третьего места, что дает право сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Нас ожидает бескомпромиссная битва лидеров нидерландского футбола.

Эредивизи, 2025/26. 34-й тур

17 мая. 15:30. Эйндховен. "Стадион Филипс"

ПСВ – Твенте

Новости "ПСВ"

ПСВ Эйндховен проводит феноменальный сезон, досрочно обеспечив себе золотые награды за пять туров до финиша. Команда Петера Боша демонстрирует тотальное доминирование в чемпионате: после 33 матчей в их активе 26 побед, 3 ничьих и всего 4 поражения с общей разницей мячей +52. На родном стадионе "красно-белые" создали настоящую крепость, выиграв все 6 последних очных домашних встреч против "Твенте". В целом эйндховенцы не знают горечи поражений в 21 из 26 предыдущих домашних поединков во всех турнирах.

В прошлом туре ПСВ уверенно разобрался с "Гоу Эхед Иглз" (4:1) благодаря голам Рикардо Пепи, Поля Ваннера и дублю опытного Ивана Перишича. Атака команды поражает — средний показатель составляет 2.91 гола за игру за сезон, а в последних шести турах этот показатель вырос до 3.17 мяча. Однако тренерский штаб столкнулся с серьезными кадровыми проблемами. Из-за травм игру пропустят Алассан Плеа, Армандо Обиспо, Рубен ван Боммел, Йерди Схаутен и Исмаэль Сайбари. Также под большим вопросом участие защитника Мауро Жуниора, которого, скорее всего, заменит Сержиньо Дест. Неозираясь на потери, ПСВ стремится ярко завершить триумфальный сезон перед собственными болельщиками.

Новости "Твенте"

Для "Твенте" этот поединок является главным матчем года. Подопечные Джона ван ден Брома занимают третью строчку в таблице с 58 очками (15 побед, 13 ничьих, 5 поражений). "Тюккерс" опережают ближайшего преследователя, "НЕК Неймеген", всего на два пункта при одинаковой разнице голов, поэтому для гарантированного выхода в Лигу чемпионов им необходима только победа. Команда подходит к выезду в отличной форме, имея 6-матчевую серию без поражений (4 победы и 2 ничьих), а в прошлом туре они разгромили "Спарту" из Роттердама (4:0) благодаря дублю Томаса ван ден Белта и голам Кристиана Хлинссона и Дана Ротса.

"Твенте" демонстрирует невероятную неуступчивость на выезде, проиграв лишь 2 из последних 20 гостевых матчей в чемпионате. Несмотря на высокое количество ничьих на выезде, коллектив стабильно набирает очки. История противостояний с ПСВ не в пользу гостей — они проиграли последние 7 встреч, начиная с осени 2022 года. Ситуацию усложняют и потери ключевых исполнителей: из-за повреждений команде не помогут основной голкипер Ларс Уннершталль, защитник Меес Хилгерс, Сам Ламмерс и Иссам Эль-Мааш. Однако зашкаливающая турнирная мотивация заставит гостей отдать все силы ради исторического успеха.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П Р Очки 1 ПСВ 33 26 3 4 96-44 81 2 Фейеноорд 33 18 8 7 68-44 62 3 Твенте 33 15 13 5 58-35 58 4 НЕК 33 15 11 7 75-52 56 5 Аякс 33 14 13 6 62-41 55 6 АЗ 33 14 9 10 55-48 51 7 Утрехт 33 14 8 11 53-42 50 8 Херенвеен 33 14 8 11 57-53 50 9 Гронинген 33 13 6 14 47-44 45 10 Спарта 33 12 7 14 38-59 43 11 Фортуна 33 11 6 16 49-61 39 12 Гоу Эхед Иглс 33 8 14 11 53-51 38 13 Зволле 33 9 10 14 44-69 37 14 Эксельсиор 33 9 8 16 40-54 35 15 Телстар 33 8 10 15 47-54 34 16 Волендам 33 8 8 17 34-53 32 17 Бреда 33 6 10 17 32-55 28 18 Хераклес 33 5 4 24 34-83 19

Личные встречи

Последние 5 очных матчей :

17.08.2025. Чемпионат Нидерландов. "Твенте" 0:2 "ПСВ Эйндховен"

24.04.2025. Чемпионат Нидерландов. "Твенте" 1:3 "ПСВ Эйндховен"

06.12.2024. Чемпионат Нидерландов. "ПСВ Эйндховен" 6:1 "Твенте"

17.03.2024. Чемпионат Нидерландов. "ПСВ Эйндховен" 1:0 "Твенте"

17.01.2024. Кубок Нидерландов. "ПСВ Эйндховен" 3:1 "Твенте"

Последние матчи

Последние 5 матчей "ПСВ":

10.05.2026. Чемпионат Нидерландов. "Гоу Эхед Иглс" 1:4 "ПСВ Эйндховен"

02.05.2026. Чемпионат Нидерландов. "Аякс" 2:2 "ПСВ Эйндховен"

23.04.2026. Чемпионат Нидерландов. "ПСВ Эйндховен" 6:1 "ПЕК Зволле"

11.04.2026. Чемпионат Нидерландов. "Спарта Роттердам" 0:2 "ПСВ Эйндховен"

04.04.2026. Чемпионат Нидерландов. "ПСВ Эйндховен" 4:3 "Утрехт"

Последние 5 матчей "Твенте":

10.05.2026. Чемпионат Нидерландов. "Твенте" 4:0 "Спарта Роттердам"

03.05.2026. Чемпионат Нидерландов. "АЗ Алкмар" 2:2 "Твенте"

25.04.2026. Чемпионат Нидерландов. "Твенте" 1:1 "Неймеген"

10.04.2026. Чемпионат Нидерландов. "Твенте" 2:1 "Волендам"

04.04.2026. Чемпионат Нидерландов. "Аякс" 1:2 "Твенте"

Ориентировочные составы

"ПСВ Эйндховен": Коварж – Сильдиллия, Фламинго, Гасиоровски, Дест – Ваннер, Верман – Байрактаревич, Тил, Перишич – Пепи

"Твенте": Тытонь – М. Ротс, Нейстад, Лемкин, ван Рой – ван ден Белт, Зерруки – Орьясэтер, Хлинссон, Д. Ротс – Ламмерс

Прогноз на матч "ПСВ" - "Твенте" от UA-Футбол

Учитывая атакующую мощность эйндховенцев и невероятную мотивацию гостей, матч обещает быть результативным. ПСВ будет играть раскрепощенно, а "Твенте" вынужден рисковать и искать счастья у чужих ворот. Оба коллектива имеют кадровые потери в защитной линии, что увеличивает шансы на ошибки. Оптимальным выбором выглядит ставка на высокую результативность обоих соперников.

Наша ставка: "Тотал больше 2,5 голов".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.