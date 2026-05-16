Утрехт – Фортуна Ситтард. Анонс и прогноз матча 34-го тура Эредивизи на 17.05.26

Финальный аккорд сезона Эредивизи сводит "Утрехт" и "Фортуну Ситтард" на стадионе "Галгенваард". Для хозяев поля этот матч имеет колоссальное значение, ведь победа оставляет им шансы зацепиться за зону Лиги Европы. В то же время гости, которые расположились на одиннадцатой строчке, уже решили вопрос сохранения прописки в элите и лишены турнирного давления. Нас ожидает яркое противостояние, где мотивация хозяев столкнется с желанием гостей громко хлопнуть дверью.

Эредивизи, 2025/26. 34-й тур

17 мая. 15:30. Утрехт. "Стадион Галгенваард"

Утрехт – Фортуна Ситтард

Новости "Утрехта"

"Утрехт" подходит к финальному туру в отличной форме, занимая седьмую строчку в таблице с 50 очками (14 побед, 8 ничьих, 11 поражений) и положительной разницей мячей +11. Подопечные Рона Янса демонстрируют впечатляющий футбол, одержав 8 побед в последних 14 матчах чемпионата. Настоящим триумфом стал прошлый тур, где "Утрехт" на выезде одолел амстердамский "Аякс" со счетом 2:1 благодаря решающему голу Майка ван дер Хорна на последних минутах, что существенно подняло шансы команды на еврокубковую весну.

На родной арене "Галгенваард" команда играет бескомпромиссно, выиграв три последние домашние встречи со средним показателем 2.67 забитых голов за игру. Статистика ударов в родных стенах просто безумная — в среднем 22.67 выстрела за матч, из которых 10 точных. В кадровом плане есть хорошие новости: в состав возвращаются Джан Боздоган и Артем Степанов. Последний может выйти в атаке, хотя на острие также готов сыграть Себастьен Алле, получивший дополнительную мотивацию после непопадания в заявку сборной Кот-д'Ивуара. В то же время из-за травм игру пропустят Мигель Родригес, Эмирхан Демирджан, Виктор Йенсен, Джайго ван Оммерен, Уалид Агугил и Михаэль Брауэр.

Новости "Фортуны"

"Фортуна Ситтард" под руководством Денни Бюйса завершает сезон на 11-м месте, имея в активе 11 побед, 6 ничьих и 16 поражений. Команда забила 49 голов, но пропустила аж 61, что делает ее оборону третьей худшей во всем дивизионе. На прошлой неделе "удалось" прервать пятиматчевую серию без побед, одолев "ПЕК Зволле" (3:2). Однако даже в той игре проявились старые проблемы: ведя в счете в три мяча на 65-й минуте, команда едва не упустила преимущество. К тому же защита "Фортуны" не может удержать ворота "сухими" уже 22 поединка подряд.

Выездные матчи являются настоящим ночным кошмаром для ситтардцев — 10 поражений в гостях в течение сезона, в частности проиграно 60% из последних 15 выездов. Определенным оптимизмом для гостей является история очных встреч: "Фортуна" не проигрывает "Утрехту" в трех последних матчах, а игра первого круга закончилась их победой со счетом 1:0. Кадровая ситуация у гостей катастрофическая. Из-за дисквалификаций игру пропустят Иву Пинту и Пауль Гладон. Из-за травм и повреждений вне игры оказался целый десант исполнителей: Шон Адевойе, Рамазан Байрам, Дейли Синкгравен, Лука Тунич, Джастин Лонвейк, Ник Марсман и Эдуард Мишю, что критически ограничивает выбор для тренерского штаба.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П Р Очки 1 ПСВ 33 26 3 4 96-44 81 2 Фейеноорд 33 18 8 7 68-44 62 3 Твенте 33 15 13 5 58-35 58 4 НЕК 33 15 11 7 75-52 56 5 Аякс 33 14 13 6 62-41 55 6 АЗ 33 14 9 10 55-48 51 7 Утрехт 33 14 8 11 53-42 50 8 Херенвеен 33 14 8 11 57-53 50 9 Гронинген 33 13 6 14 47-44 45 10 Спарта 33 12 7 14 38-59 43 11 Фортуна 33 11 6 16 49-61 39 12 Гоу Эхед Иглс 33 8 14 11 53-51 38 13 Зволле 33 9 10 14 44-69 37 14 Эксельсиор 33 9 8 16 40-54 35 15 Телстар 33 8 10 15 47-54 34 16 Волендам 33 8 8 17 34-53 32 17 Бреда 33 6 10 17 32-55 28 18 Хераклес 33 5 4 24 34-83 19

Личные встречи

Последние 5 очных матчей :

20.09.2025. Чемпионат Нидерландов. "Фортуна Ситтард" 1:0 "Утрехт"

18.05.2025. Чемпионат Нидерландов. "Фортуна Ситтард" 0:0 "Утрехт"

22.12.2024. Чемпионат Нидерландов. "Утрехт" 2:5 "Фортуна Ситтард"

11.02.2024. Чемпионат Нидерландов. "Утрехт" 4:0 "Фортуна Ситтард"

28.10.2023. Чемпионат Нидерландов. "Фортуна Ситтард" 0:0 "Утрехт"

Последние матчи

Последние 5 матчей "Утрехта":

10.05.2026. Чемпионат Нидерландов. "Аякс" 1:2 "Утрехт"

02.05.2026. Чемпионат Нидерландов. "Утрехт" 2:0 "НАК Бреда"

26.04.2026. Чемпионат Нидерландов. "Эксельсиор" 5:0 "Утрехт"

11.04.2026. Чемпионат Нидерландов. "Утрехт" 4:1 "СК Телстар"

04.04.2026. Чемпионат Нидерландов. "ПСВ Эйндховен" 4:3 "Утрехт"

Последние 5 матчей "Фортуны":

10.05.2026. Чемпионат Нидерландов. "Фортуна Ситтард" 3:2 "ПЕК Зволле"

03.05.2026. Чемпионат Нидерландов. "Фортуна Ситтард" 1:2 "Фейеноорд"

25.04.2026. Чемпионат Нидерландов. "Херенвен" 2:1 "Фортуна Ситтард"

12.04.2026. Чемпионат Нидерландов. "Фортуна Ситтард" 1:1 "НАК Бреда"

04.04.2026. Чемпионат Нидерландов. "АЗ Алкмар" 2:0 "Фортуна Ситтард"

Ориентировочные составы

"Утрехт": Баркас – Вестерлунд, Эрдхёйзен, ван дер Хорн, Эль-Каруани – Энгванда, Зехиел – Карлссон, Катлин, де Вит – Алле

"Фортуна Ситтард": Брандерхорст – Касанвиржо, Хюбнер, ван Оттеле, Биссхопс – Укили, Схенкхёйзен – Дейвестейн, Питерсон, Лимниос – Сирхёйс

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Утрехт" - "Фортуна" от UA-Футбол

"Утрехт" является безоговорочным фаворитом встречи благодаря мощной домашней форме и колоссальной турнирной мотивации. Ослабленная травмами и дисквалификациями линия обороны "Фортуны", которая стабильно пропускает в 22 матчах подряд, вряд ли устоит под натиском атакующих волн хозяев. Ожидается доминирование подопечных Рона Янса и уверенная победа с несколькими забитыми мячами.

Наша ставка: "Победа Утрехта с форой (-1)".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.