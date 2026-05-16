Херенвен - Аякс. Анонс и прогноз матча 34-го тура Эредивизи на 17.05.26
Финальный аккорд сезона Эредивизи сводит "Херенвен" и амстердамский "Аякс" в бескомпромиссном противостоянии на арене "Абе Ленстра Стадион". На кону этого матча стоит финальное распределение еврокубковых позиций. Хозяева уже гарантировали себе участие в плей-офф за еврокубки, тогда как амстердамцы отчаянно пытаются запрыгнуть в топ-4 ради Лиги Европы. Нас ожидает увлекательная встреча двух амбициозных и результативных команд, где каждый нюанс может изменить ход событий на футбольном поле.
Эредивизи, 2025/26. 34-й тур
17 мая. 15:30. Херенвен."Стадион Абе Ленстра"
Херенвен – Аякс
Новости "Херенвена"
"Херенвен" подходит к заключительному туру чемпионата на восьмой позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 14 побед, 8 ничьих и 10 поражений после 32 поединков. Команда демонстрирует неплохой баланс в атаке, забив 57 голов, однако имеет определенные проблемы в обороне, пропустив 51 мяч. На прошлой неделе подопечные Робина Велдмана неожиданно уступили на выезде аутсайдеру НАК "Бреда" со счетом 0:2, что стало лишь вторым их поражением за последние девять туров (при 6 победах и одной ничьей). В целом команда находится в отличной форме и не проигрывала в 9 из 11 последних встреч.
На домашней арене "суперфризы" играют с особым вдохновением. Они выиграли пять предыдущих домашних матчей подряд, а в последних трех встречах на "Абе Ленстра" забивали в среднем по 3 гола за матч, пропуская меньше одного. Домашняя статистика поражает: коллектив не знает поражений в 13 из 15 последних матчей на собственном поле. Однако исторически противостояние с "Аяксом" дается "Херенвену" крайне тяжело — лишь одна победа в 35 предыдущих очных встречах. Что касается кадровой ситуации, под вопросом остается участие Максенса Риверы и Николая Хопланда, а также травмированных Леви Сманса и Амуррисио ван Аксель Донгена. Весомым плюсом станет возвращение после дисквалификации ключевого полузащитника Йориса ван Оверема.
Новости "Аякса"
Амстердамский гранд переживает неоднозначный сезон и на данный момент занимает пятую строчку в Эредивизи, набрав 14 побед, 13 ничьих и потерпев 6 поражений в 33 матчах. Команда забила 62 гола и пропустила 41. Последние недели выдались для "Аякса" тяжелыми: после ничьей с ПСВ (2:2) столичный клуб драматично уступил дома "Утрехту" (1:2), пропустив решающий гол в компенсированное время, что выбросило команду из первой четверки. Теперь судьба путевки в Лигу Европы зависит не только от них, но победа в этом матче остается обязательным условием для финиша в топ-4.
Форма подопечных Оскара Гарсии в последних шести матчах довольно умеренная: по две победы, ничьи и поражения. В то же время на выезде "Аякс" демонстрирует серьезную неуступчивость — коллектив не проигрывал в 13 из 16 последних гостевых поединков Эредивизи, сумев удержать ворота "на замке" в 7 из 14 предыдущих выездов. В кадровом плане у амстердамцев существенные потери: из-за травм игру пропустят Александр Зинченко, Оуэн Вейндал, Киан Фитц-Джим и Витезслав Ярош. На острие атаки вместо Каспера Дольберга может появиться опытный Ваут Вегхорст, который отличился голом в прошлом туре. Главной же ударной силой остается Мика Годтс, который с 17 голами занимает вторую строчку в списке бомбардиров лиги.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|1
|ПСВ
|33
|26
|3
|4
|96-44
|81
|2
|Фейеноорд
|33
|18
|8
|7
|68-44
|62
|3
|Твенте
|33
|15
|13
|5
|58-35
|58
|4
|НЕК
|33
|15
|11
|7
|75-52
|56
|5
|Аякс
|33
|14
|13
|6
|62-41
|55
|6
|АЗ
|33
|14
|9
|10
|55-48
|51
|7
|Утрехт
|33
|14
|8
|11
|53-42
|50
|8
|Херенвеен
|33
|14
|8
|11
|57-53
|50
|9
|Гронинген
|33
|13
|6
|14
|47-44
|45
|10
|Спарта
|33
|12
|7
|14
|38-59
|43
|11
|Фортуна
|33
|11
|6
|16
|49-61
|39
|12
|Гоу Эхед Иглс
|33
|8
|14
|11
|53-51
|38
|13
|Зволле
|33
|9
|10
|14
|44-69
|37
|14
|Эксельсиор
|33
|9
|8
|16
|40-54
|35
|15
|Телстар
|33
|8
|10
|15
|47-54
|34
|16
|Волендам
|33
|8
|8
|17
|34-53
|32
|17
|Бреда
|33
|6
|10
|17
|32-55
|28
|18
|Хераклес
|33
|5
|4
|24
|34-83
|19
Личные встречи
Последние 5 очных матчей :
- 01.11.2025. Чемпионат Нидерландов. "Аякс" 1:1 "Херенвен"
- 19.01.2025. Чемпионат Нидерландов. "Херенвен" 0:2 "Аякс"
- 11.08.2024. Чемпионат Нидерландов. "Аякс" 1:0 "Херенвен"
- 11.02.2024. Чемпионат Нидерландов. "Херенвен" 3:2 "Аякс"
- 05.11.2023. Championat Нидерландов. "Аякс" 4:1 "Херенвен"
Последние матчи
Последние 5 матчей "Херенвена":
- 11.05.2026. Чемпионат Нидерландов. "НАК Бреда" 2:0 "Херенвен"
- 03.05.2026. Чемпионат Нидерландов. "Волендам" 0:2 "Херенвен"
- 25.04.2026. Чемпионат Нидерландов. "Херенвен" 2:1 "Фортуна Ситтард"
- 12.04.2026. Чемпионат Нидерландов. "АЗ Алкмар" 3:0 "Херенвен"
- 05.04.2026. Чемпионат Нидерландов. "Херенвен" 4:1 "Гераклес"
Последние 5 матчей "Аякса":
- 10.05.2026. Чемпионат Нидерландов. "Аякс" 1:2 "Утрехт"
- 02.05.2026. Чемпионат Нидерландов. "Аякс" 2:2 "ПСВ Эйндховен"
- 25.04.2026. Чемпионат Нидерландов. "НАК Бреда" 0:2 "Аякс"
- 11.04.2026. Чемпионат Нидерландов. "Гераклес" 0:3 "Аякс"
- 04.04.2026. Чемпионат Нидерландов. "Аякс" 1:2 "Твенте"
Ориентировочные составы
"Херенвен": Клавербур – Брауде, Керстен, Виллемсен, Загаритис – Линдай, ван Оверем – Тренсков, Меервелд, Ойен – Венте
"Аякс": Пас – Гааи, Шутало, Баас, Роза – Регеер, Итакура, Мокио – Бергхейс, Вегхорст, Годтс
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч "Херенвен" - "Аякс" от UA-Футбол
Обе команды имеют серьезную мотивацию и демонстрируют высокую результативность. "Херенвен" невероятно мощно играет в родных стенах, забивая минимум дважды в пяти последних домашних встречах. "Аяксу" же отступать некуда, и статус фаворита заставит гостей атаковать с первых минут. Поскольку оборонительные линии обоих коллективов регулярно допускают ошибки, самым оптимальным выбором для этого поединка является ставка на обмен голами.
Наша ставка: "Обидве команды забьют — Да".
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
