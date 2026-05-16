Херенвен - Аякс. Анонс и прогноз матча 34-го тура Эредивизи на 17.05.26

Финальный аккорд сезона Эредивизи сводит "Херенвен" и амстердамский "Аякс" в бескомпромиссном противостоянии на арене "Абе Ленстра Стадион". На кону этого матча стоит финальное распределение еврокубковых позиций. Хозяева уже гарантировали себе участие в плей-офф за еврокубки, тогда как амстердамцы отчаянно пытаются запрыгнуть в топ-4 ради Лиги Европы. Нас ожидает увлекательная встреча двух амбициозных и результативных команд, где каждый нюанс может изменить ход событий на футбольном поле.

Эредивизи, 2025/26. 34-й тур

17 мая. 15:30. Херенвен."Стадион Абе Ленстра"

Херенвен – Аякс

Новости "Херенвена"

"Херенвен" подходит к заключительному туру чемпионата на восьмой позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 14 побед, 8 ничьих и 10 поражений после 32 поединков. Команда демонстрирует неплохой баланс в атаке, забив 57 голов, однако имеет определенные проблемы в обороне, пропустив 51 мяч. На прошлой неделе подопечные Робина Велдмана неожиданно уступили на выезде аутсайдеру НАК "Бреда" со счетом 0:2, что стало лишь вторым их поражением за последние девять туров (при 6 победах и одной ничьей). В целом команда находится в отличной форме и не проигрывала в 9 из 11 последних встреч.

На домашней арене "суперфризы" играют с особым вдохновением. Они выиграли пять предыдущих домашних матчей подряд, а в последних трех встречах на "Абе Ленстра" забивали в среднем по 3 гола за матч, пропуская меньше одного. Домашняя статистика поражает: коллектив не знает поражений в 13 из 15 последних матчей на собственном поле. Однако исторически противостояние с "Аяксом" дается "Херенвену" крайне тяжело — лишь одна победа в 35 предыдущих очных встречах. Что касается кадровой ситуации, под вопросом остается участие Максенса Риверы и Николая Хопланда, а также травмированных Леви Сманса и Амуррисио ван Аксель Донгена. Весомым плюсом станет возвращение после дисквалификации ключевого полузащитника Йориса ван Оверема.

Новости "Аякса"

Амстердамский гранд переживает неоднозначный сезон и на данный момент занимает пятую строчку в Эредивизи, набрав 14 побед, 13 ничьих и потерпев 6 поражений в 33 матчах. Команда забила 62 гола и пропустила 41. Последние недели выдались для "Аякса" тяжелыми: после ничьей с ПСВ (2:2) столичный клуб драматично уступил дома "Утрехту" (1:2), пропустив решающий гол в компенсированное время, что выбросило команду из первой четверки. Теперь судьба путевки в Лигу Европы зависит не только от них, но победа в этом матче остается обязательным условием для финиша в топ-4.

Форма подопечных Оскара Гарсии в последних шести матчах довольно умеренная: по две победы, ничьи и поражения. В то же время на выезде "Аякс" демонстрирует серьезную неуступчивость — коллектив не проигрывал в 13 из 16 последних гостевых поединков Эредивизи, сумев удержать ворота "на замке" в 7 из 14 предыдущих выездов. В кадровом плане у амстердамцев существенные потери: из-за травм игру пропустят Александр Зинченко, Оуэн Вейндал, Киан Фитц-Джим и Витезслав Ярош. На острие атаки вместо Каспера Дольберга может появиться опытный Ваут Вегхорст, который отличился голом в прошлом туре. Главной же ударной силой остается Мика Годтс, который с 17 голами занимает вторую строчку в списке бомбардиров лиги.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П Р Очки 1 ПСВ 33 26 3 4 96-44 81 2 Фейеноорд 33 18 8 7 68-44 62 3 Твенте 33 15 13 5 58-35 58 4 НЕК 33 15 11 7 75-52 56 5 Аякс 33 14 13 6 62-41 55 6 АЗ 33 14 9 10 55-48 51 7 Утрехт 33 14 8 11 53-42 50 8 Херенвеен 33 14 8 11 57-53 50 9 Гронинген 33 13 6 14 47-44 45 10 Спарта 33 12 7 14 38-59 43 11 Фортуна 33 11 6 16 49-61 39 12 Гоу Эхед Иглс 33 8 14 11 53-51 38 13 Зволле 33 9 10 14 44-69 37 14 Эксельсиор 33 9 8 16 40-54 35 15 Телстар 33 8 10 15 47-54 34 16 Волендам 33 8 8 17 34-53 32 17 Бреда 33 6 10 17 32-55 28 18 Хераклес 33 5 4 24 34-83 19

Личные встречи

Последние 5 очных матчей :

01.11.2025. Чемпионат Нидерландов. "Аякс" 1:1 "Херенвен"

19.01.2025. Чемпионат Нидерландов. "Херенвен" 0:2 "Аякс"

11.08.2024. Чемпионат Нидерландов. "Аякс" 1:0 "Херенвен"

11.02.2024. Чемпионат Нидерландов. "Херенвен" 3:2 "Аякс"

05.11.2023. Championat Нидерландов. "Аякс" 4:1 "Херенвен"

Последние матчи

Последние 5 матчей "Херенвена":

11.05.2026. Чемпионат Нидерландов. "НАК Бреда" 2:0 "Херенвен"

03.05.2026. Чемпионат Нидерландов. "Волендам" 0:2 "Херенвен"

25.04.2026. Чемпионат Нидерландов. "Херенвен" 2:1 "Фортуна Ситтард"

12.04.2026. Чемпионат Нидерландов. "АЗ Алкмар" 3:0 "Херенвен"

05.04.2026. Чемпионат Нидерландов. "Херенвен" 4:1 "Гераклес"

Последние 5 матчей "Аякса":

10.05.2026. Чемпионат Нидерландов. "Аякс" 1:2 "Утрехт"

02.05.2026. Чемпионат Нидерландов. "Аякс" 2:2 "ПСВ Эйндховен"

25.04.2026. Чемпионат Нидерландов. "НАК Бреда" 0:2 "Аякс"

11.04.2026. Чемпионат Нидерландов. "Гераклес" 0:3 "Аякс"

04.04.2026. Чемпионат Нидерландов. "Аякс" 1:2 "Твенте"

Ориентировочные составы

"Херенвен": Клавербур – Брауде, Керстен, Виллемсен, Загаритис – Линдай, ван Оверем – Тренсков, Меервелд, Ойен – Венте

"Аякс": Пас – Гааи, Шутало, Баас, Роза – Регеер, Итакура, Мокио – Бергхейс, Вегхорст, Годтс

Прогноз на матч "Херенвен" - "Аякс" от UA-Футбол

Обе команды имеют серьезную мотивацию и демонстрируют высокую результативность. "Херенвен" невероятно мощно играет в родных стенах, забивая минимум дважды в пяти последних домашних встречах. "Аяксу" же отступать некуда, и статус фаворита заставит гостей атаковать с первых минут. Поскольку оборонительные линии обоих коллективов регулярно допускают ошибки, самым оптимальным выбором для этого поединка является ставка на обмен голами.

Наша ставка: "Обидве команды забьют — Да".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.