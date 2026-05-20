Утрехт – Херенвен. Анонс и прогноз матча 35-го тура Эредивизи на 21.05.26

Стадион "Галгенвард" готовится к противостоянию, где мощная домашняя форма "Утрехта" столкнётся с непоколебимой стабильностью "Херенвена". Оба коллектива демонстрируют умение держать удар и забивать в решающие моменты, что делает эту встречу ключевой в контексте финишной прямой сезона для обоих клубов.

Эредивизи, 2025/26. 35-й тур

21 мая. 22:00. Утрехт. "Стадион Галгенвард"

Утрехт – Херенвен

Новости "Утрехта"

"Утрехт" подходит к этой встрече в отличном настроении, особенно учитывая их последние выступления в родных стенах. Команда выдала серию из трёх побед подряд на "Галгенварде", демонстрируя впечатляющую результативность — в среднем 2.67 забитых мяча за игру при всего 0.33 пропущенных. В целом на дистанции в 15 крайних поединков во всех турнирах подопечные имеют 60% побед и не уступали в 12 из этих матчей. Дома статистика ещё солиднее: коллектив остаётся непобеждённым в шести из семи последних игр перед собственными болельщиками, а в 40% из 10 предыдущих домашних встреч ворота команды оставались "сухими". Регулярный чемпионат Эредивизи "Утрехт" завершил на шестом месте с 15 победами в 34 турах, забив 55 голов и пропустив 42 (разница +13).

Если брать общую форму команды в шести последних матчах, то "Утрехт" одержал четыре победы и дважды потерпел поражение. Атака работает стабильно, обеспечивая 2.17 гола за встречу, однако оборонительная линия нуждается в корректировке из-за 1.83 пропущенного мяча в среднем. Прошлое очное противостояние с "Херенвеном" (1:1) продемонстрировало умение команды терпеть — тогда за 11 ударов (4 в створ) они выжали максимум благодаря голу Якоба Тренскова на 24-й минуте. Ожидается, что хозяева сыграют по тактической схеме 4-2-3-1 с Себастьяном Алле на острие. При этом тренерскому штабу придётся латать состав, ведь из-за травм вне игры оказались Майк ван дер Хорн, Эмека Адиле, Эмирхан Демирджан, Виктор Йенсен и Мигель Родригес. Артём Степанов восстановился после травмы и вполне вероятно получит возможность сыграть в заключительном туре.

Новости "Херенвена"

"Херенвен" демонстрирует завидную стойкость, одержав победы в 7 из 12 крайних поединков и избежав поражений в 8 из 10 последних встреч. Более того, в 38% из 13 предыдущих матчей команда выигрывала с разницей в два или более мяча. В регулярном первенстве Эредивизи фризы финишировали на восьмой строчке, отставая от "Утрехта" всего на одну победу. Интересно, что атакующие показатели "Херенвена" даже выше — 57 забитых голов, однако оборонительная линия пропустила 53 раза (разница +4). Это указывает на большую нестабильность и открытость в игре команды. В крайних шести поединках регулярного сезона они одержали три победы, один раз расписали ничью и дважды проиграли, забивая по 1.33 гола и пропуская 1.17 в среднем за матч.

Главной проблемой для гостей остаются выездные поединки: ровно половина из 10 крайних матчей на чужих стадионах завершились поражениями. В трёх последних выездах "Херенвен" сумел добыть лишь одну победу при двух фиаско. Воспоминания о прошлой игре с "Утрехтом" (1:1) оставляют двоякое впечатление — команда тотально доминировала дома с 60% владения мячом, организовала 97 опасных атак и нанесла 19 ударов (лишь 3 в створ), но спасительный гол Йеспера Карлссона забила только на 54-й минуте. Что касается кадровой ситуации, то тренерскому штабу фризов не помогут Оливер Брауде, Леви Сманс и Амурричо Ван Аксел-Донген. Однако в полной готовности находится форвард Дилан Венте, поддерживаемый креативной группой полузащиты.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П Р Очки 1 ПСВ 34 27 3 4 101-45 84 2 Фейеноорд 34 19 8 7 70-44 65 3 НЕК 34 16 11 7 77-53 59 4 Твенте 34 15 13 6 59-40 58 5 Аякс 34 14 14 6 62-41 56 6 Утрехт 34 15 8 11 55-42 53 7 АЗ 34 14 10 10 58-51 52 8 Херенвеен 34 14 9 11 57-53 51 9 Гронинген 34 14 6 14 49-45 48 10 Спарта 34 12 7 15 40-62 43 11 Фортуна 34 11 6 17 49-63 39 12 Гоу Эхед Иглс 34 8 14 12 54-53 38 13 Эксельсиор 34 10 8 16 43-56 38 14 Телстар 34 9 10 15 49-55 37 15 Зволле 34 9 10 15 44-71 37 16 Волендам 34 8 8 18 35-55 32 17 Бреда 34 6 11 17 35-58 29 18 Хераклес 34 5 4 25 35-85 19

Личные встречи

Последние 5 очных матчей :

01.02.2026. Чемпионат Нидерландов. "Херенвен" 1:1 "Утрехт"

28.09.2025. Чемпионат Нидерландов. "Утрехт" 2:2 "Херенвен"

30.03.2025. Чемпионат Нидерландов. "Утрехт" 2:0 "Херенвен"

17.08.2024. Чемпионат Нидерландов. "Херенвен" 1:1 "Утрехт"

07.04.2024. Чемпионат Нидерландов. "Херенвен" 2:3 "Утрехт"

Последние матчи

Последние 5 матчей "Утрехта":

17.05.2026. Чемпионат Нидерландов. "Утрехт" 2:0 "Фортуна Ситтард"

10.05.2026. Чемпионат Нидерландов. "Аякс" 1:2 "Утрехт"

02.05.2026. Чемпионат Нидерландов. "Утрехт" 2:0 НАК Бреда

26.04.2026. Чемпионат Нидерландов. "Эксельсиор" 5:0 "Утрехт"

11.04.2026. Чемпионат Нидерландов. "Утрехт" 4:1 "Телстар"

Последние 5 матчей "Херенвена":

17.05.2026. Чемпионат Нидерландов. "Херенвен" 0:0 "Аякс"

11.05.2026. Чемпионат Нидерландов. НАК Бреда 2:0 "Херенвен"

03.05.2026. Чемпионат Нидерландов. "Волендам" 0:2 "Херенвен"

25.04.2026. Чемпионат Нидерландов. "Херенвен" 2:1 "Фортуна Ситтард"

12.04.2026. Чемпионат Нидерландов. АЗ Алкмар 3:0 "Херенвен"

Ориентировочные составы

"Утрехт": Баркас – Эль Каруани, Вестерлунд, Эрдгейзен, Катлин – де Вит, Зехиль, Энгванда, Карлссон – Аларкон, Алле

"Херенвен": Клавербур – Виллемсен, Керстен, Загаритис, Эгбринг – Меервелд, Ойен, Линдей, ван Оверем, Тренсков – Венте

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Утрехт" - "Херенвен" от UA-Футбол

Учитывая мощную домашнюю серию "Утрехта" из трёх побед подряд и средней результативностью 2.67 гола, хозяева имеют значительно более высокие шансы на успех. Выездная нестабильность "Херенвена" (50% поражений в гостях) лишь подчёркивает эту тенденцию.

Наша ставка: Победа "Утрехта".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.