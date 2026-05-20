Утрехт – Херенвен. Анонс и прогноз матча 35-го тура Эредивизи на 21.05.26
Стадион "Галгенвард" готовится к противостоянию, где мощная домашняя форма "Утрехта" столкнётся с непоколебимой стабильностью "Херенвена". Оба коллектива демонстрируют умение держать удар и забивать в решающие моменты, что делает эту встречу ключевой в контексте финишной прямой сезона для обоих клубов.
Эредивизи, 2025/26. 35-й тур
21 мая. 22:00. Утрехт. "Стадион Галгенвард"
Утрехт – Херенвен
Новости "Утрехта"
"Утрехт" подходит к этой встрече в отличном настроении, особенно учитывая их последние выступления в родных стенах. Команда выдала серию из трёх побед подряд на "Галгенварде", демонстрируя впечатляющую результативность — в среднем 2.67 забитых мяча за игру при всего 0.33 пропущенных. В целом на дистанции в 15 крайних поединков во всех турнирах подопечные имеют 60% побед и не уступали в 12 из этих матчей. Дома статистика ещё солиднее: коллектив остаётся непобеждённым в шести из семи последних игр перед собственными болельщиками, а в 40% из 10 предыдущих домашних встреч ворота команды оставались "сухими". Регулярный чемпионат Эредивизи "Утрехт" завершил на шестом месте с 15 победами в 34 турах, забив 55 голов и пропустив 42 (разница +13).
Если брать общую форму команды в шести последних матчах, то "Утрехт" одержал четыре победы и дважды потерпел поражение. Атака работает стабильно, обеспечивая 2.17 гола за встречу, однако оборонительная линия нуждается в корректировке из-за 1.83 пропущенного мяча в среднем. Прошлое очное противостояние с "Херенвеном" (1:1) продемонстрировало умение команды терпеть — тогда за 11 ударов (4 в створ) они выжали максимум благодаря голу Якоба Тренскова на 24-й минуте. Ожидается, что хозяева сыграют по тактической схеме 4-2-3-1 с Себастьяном Алле на острие. При этом тренерскому штабу придётся латать состав, ведь из-за травм вне игры оказались Майк ван дер Хорн, Эмека Адиле, Эмирхан Демирджан, Виктор Йенсен и Мигель Родригес. Артём Степанов восстановился после травмы и вполне вероятно получит возможность сыграть в заключительном туре.
Новости "Херенвена"
"Херенвен" демонстрирует завидную стойкость, одержав победы в 7 из 12 крайних поединков и избежав поражений в 8 из 10 последних встреч. Более того, в 38% из 13 предыдущих матчей команда выигрывала с разницей в два или более мяча. В регулярном первенстве Эредивизи фризы финишировали на восьмой строчке, отставая от "Утрехта" всего на одну победу. Интересно, что атакующие показатели "Херенвена" даже выше — 57 забитых голов, однако оборонительная линия пропустила 53 раза (разница +4). Это указывает на большую нестабильность и открытость в игре команды. В крайних шести поединках регулярного сезона они одержали три победы, один раз расписали ничью и дважды проиграли, забивая по 1.33 гола и пропуская 1.17 в среднем за матч.
Главной проблемой для гостей остаются выездные поединки: ровно половина из 10 крайних матчей на чужих стадионах завершились поражениями. В трёх последних выездах "Херенвен" сумел добыть лишь одну победу при двух фиаско. Воспоминания о прошлой игре с "Утрехтом" (1:1) оставляют двоякое впечатление — команда тотально доминировала дома с 60% владения мячом, организовала 97 опасных атак и нанесла 19 ударов (лишь 3 в створ), но спасительный гол Йеспера Карлссона забила только на 54-й минуте. Что касается кадровой ситуации, то тренерскому штабу фризов не помогут Оливер Брауде, Леви Сманс и Амурричо Ван Аксел-Донген. Однако в полной готовности находится форвард Дилан Венте, поддерживаемый креативной группой полузащиты.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|1
|ПСВ
|34
|27
|3
|4
|101-45
|84
|2
|Фейеноорд
|34
|19
|8
|7
|70-44
|65
|3
|НЕК
|34
|16
|11
|7
|77-53
|59
|4
|Твенте
|34
|15
|13
|6
|59-40
|58
|5
|Аякс
|34
|14
|14
|6
|62-41
|56
|6
|Утрехт
|34
|15
|8
|11
|55-42
|53
|7
|АЗ
|34
|14
|10
|10
|58-51
|52
|8
|Херенвеен
|34
|14
|9
|11
|57-53
|51
|9
|Гронинген
|34
|14
|6
|14
|49-45
|48
|10
|Спарта
|34
|12
|7
|15
|40-62
|43
|11
|Фортуна
|34
|11
|6
|17
|49-63
|39
|12
|Гоу Эхед Иглс
|34
|8
|14
|12
|54-53
|38
|13
|Эксельсиор
|34
|10
|8
|16
|43-56
|38
|14
|Телстар
|34
|9
|10
|15
|49-55
|37
|15
|Зволле
|34
|9
|10
|15
|44-71
|37
|16
|Волендам
|34
|8
|8
|18
|35-55
|32
|17
|Бреда
|34
|6
|11
|17
|35-58
|29
|18
|Хераклес
|34
|5
|4
|25
|35-85
|19
Личные встречи
Последние 5 очных матчей :
- 01.02.2026. Чемпионат Нидерландов. "Херенвен" 1:1 "Утрехт"
- 28.09.2025. Чемпионат Нидерландов. "Утрехт" 2:2 "Херенвен"
- 30.03.2025. Чемпионат Нидерландов. "Утрехт" 2:0 "Херенвен"
- 17.08.2024. Чемпионат Нидерландов. "Херенвен" 1:1 "Утрехт"
- 07.04.2024. Чемпионат Нидерландов. "Херенвен" 2:3 "Утрехт"
Последние матчи
Последние 5 матчей "Утрехта":
- 17.05.2026. Чемпионат Нидерландов. "Утрехт" 2:0 "Фортуна Ситтард"
- 10.05.2026. Чемпионат Нидерландов. "Аякс" 1:2 "Утрехт"
- 02.05.2026. Чемпионат Нидерландов. "Утрехт" 2:0 НАК Бреда
- 26.04.2026. Чемпионат Нидерландов. "Эксельсиор" 5:0 "Утрехт"
- 11.04.2026. Чемпионат Нидерландов. "Утрехт" 4:1 "Телстар"
Последние 5 матчей "Херенвена":
- 17.05.2026. Чемпионат Нидерландов. "Херенвен" 0:0 "Аякс"
- 11.05.2026. Чемпионат Нидерландов. НАК Бреда 2:0 "Херенвен"
- 03.05.2026. Чемпионат Нидерландов. "Волендам" 0:2 "Херенвен"
- 25.04.2026. Чемпионат Нидерландов. "Херенвен" 2:1 "Фортуна Ситтард"
- 12.04.2026. Чемпионат Нидерландов. АЗ Алкмар 3:0 "Херенвен"
Ориентировочные составы
"Утрехт": Баркас – Эль Каруани, Вестерлунд, Эрдгейзен, Катлин – де Вит, Зехиль, Энгванда, Карлссон – Аларкон, Алле
"Херенвен": Клавербур – Виллемсен, Керстен, Загаритис, Эгбринг – Меервелд, Ойен, Линдей, ван Оверем, Тренсков – Венте
Прогноз на матч "Утрехт" - "Херенвен" от UA-Футбол
Учитывая мощную домашнюю серию "Утрехта" из трёх побед подряд и средней результативностью 2.67 гола, хозяева имеют значительно более высокие шансы на успех. Выездная нестабильность "Херенвена" (50% поражений в гостях) лишь подчёркивает эту тенденцию.
Наша ставка: Победа "Утрехта".
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
