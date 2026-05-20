Аякс – Гронинген. Анонс и прогноз матча 35-го тура Эредивизи на 21.05.26
Игровая форма имеет решающее значение накануне противостояния "Аякса" и "Гронингена" на стадионе "Крас". Именитый амстердамский клуб отчаянно стремится прервать неудачную домашнюю серию, тогда как гости подходят к игре на подъёме. Эта встреча станет настоящей тактической дуэлью команд, которые хотят эффектно завершить сезон.
Эредивизи, 2025/26. 35-й тур
21 мая. 19:45. Волендом. "Стадион Крас"
Аякс – Гронинген
Новости "Аякса"
Исторически амстердамцы имеют безоговорочное преимущество в родных стенах против "Гронингена". В последних трёх домашних поединках "Аякс" праздновал победы, не пропустив ни одного мяча. Более глобальная статистика ещё суровее к гостям: столичный гранд триумфовал в шести подряд домашних матчах против "Гронингена", причём в пяти случаях разница в счёте составляла минимум два гола. В целом "Аякс" демонстрирует серьёзную стабильность, уступив лишь в 5 матчах из последних 26 во всех турнирах. Регулярный чемпионат Эредивизи команда завершила на пятой позиции, имея в активе 14 побед, 14 ничьих и 6 поражений с разницей мячей +21.
Однако текущие выступления амстердамцев на собственном поле далеки от идеала. В крайних трёх играх Эредивизи на "Крас Стадион" команда расписала одну ничью и дважды проиграла. Если брать общую форму за 6 последних туров (2 победы, 2 ничьи, 2 поражения), то хозяева забивают в среднем 1.5 гола за игру при 1 пропущенном, нанося 14.33 удара (5 в створ). На собственном поле результативность упала до 1.33 мяча, а пропускает команда аж 2 гола за игру, несмотря на контроль мяча на уровне 54.67%. Ситуацию усложняют кадровые потери: из-за травм или других причин тренерский штаб не сможет рассчитывать на Александра Зинченко, Йори Геркенса, Оуэна Вейндала, Киана Фитц-Джима и Витезслава Яроша. Ожидается, что место в воротах займёт Мартен Паес, а в атаке сыграет трио Бергёйс — Дольберг — Годс.
Новости "Гронингена"
Зелёно-белые подходят к этому выезду в отличном настроении, имея лучшую динамику результатов на короткой дистанции, чем их звёздные оппоненты. В предыдущих шести встречах "Гронинген" одержал три победы, один раз сыграл вничью и потерпел два поражения. На этом отрезке команда забивала стабильные 1.5 гола за матч (как и "Аякс"), пропуская 1.33. Статистика свидетельствует о высокой смелости и атакующем потенциале гостей: они бьют по воротам соперников в среднем 16.17 раза за игру (5.83 в створ) и солидно владеют мячом (51.5%). Текущий сезон команда завершила на девятом месте турнирной таблицы, продемонстрировав бескомпромиссный и безграничный футбол: 14 побед, 6 ничьих и 14 поражений при почти равном балансе забитых и пропущенных (49 против 45).
Главной болью для тренерского штаба остаются гостевые поединки. Статистика 30 последних выездов "Гронингена" шокирует — 60% из них завершились поражениями. Более того, почти в 40% из крайних 13 гостевых матчей команда уступала с разницей в два и более мяча. Также не стоит забывать о серии из 6 поражений подряд в Амстердаме. Что касается кадровой ситуации, то в лазарете гостей находится только Стие Ресинк, что позволяет выставить максимально сыгранный состав. На поле болельщики увидят голкипера Этьена Ваессена, линию обороны во главе с Блокзейлом и Пеерсманом, насыщенную полузащиту со Схрейдерсом и Ландом, а на острие атаки будет действовать единственный форвард Том ван Берген.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|1
|ПСВ
|34
|27
|3
|4
|101-45
|84
|2
|Фейеноорд
|34
|19
|8
|7
|70-44
|65
|3
|НЕК
|34
|16
|11
|7
|77-53
|59
|4
|Твенте
|34
|15
|13
|6
|59-40
|58
|5
|Аякс
|34
|14
|14
|6
|62-41
|56
|6
|Утрехт
|34
|15
|8
|11
|55-42
|53
|7
|АЗ
|34
|14
|10
|10
|58-51
|52
|8
|Херенвеен
|34
|14
|9
|11
|57-53
|51
|9
|Гронинген
|34
|14
|6
|14
|49-45
|48
|10
|Спарта
|34
|12
|7
|15
|40-62
|43
|11
|Фортуна
|34
|11
|6
|17
|49-63
|39
|12
|Гоу Эхед Иглс
|34
|8
|14
|12
|54-53
|38
|13
|Эксельсиор
|34
|10
|8
|16
|43-56
|38
|14
|Телстар
|34
|9
|10
|15
|49-55
|37
|15
|Зволле
|34
|9
|10
|15
|44-71
|37
|16
|Волендам
|34
|8
|8
|18
|35-55
|32
|17
|Бреда
|34
|6
|11
|17
|35-58
|29
|18
|Хераклес
|34
|5
|4
|25
|35-85
|19
Личные встречи
Последние 5 очных матчей :
- 07.03.2026. Чемпионат Нидерландов. "Гронинген" 3:1 "Аякс"
- 02.12.2025. Чемпионат Нидерландов. "Аякс" 2:0 "Гронинген"
- 14.05.2025. Чемпионат Нидерландов. "Гронинген" 2:2 "Аякс"
- 06.10.2024. Чемпионат Нидерландов. "Аякс" 3:1 "Гронинген"
- 16.05.2023. Чемпионат Нидерландов. "Гронинген" 2:3 "Аякс"
Последние матчи
Последние 5 матчей "Аякса":
- 17.05.2026. Чемпионат Нидерландов. "Херенвен" 0:0 "Аякс"
- 10.05.2026. Чемпионат Нидерландов. "Аякс" 1:2 "Утрехт"
- 02.05.2026. Чемпионат Нидерландов. "Аякс" 2:2 ПСВ
- 25.04.2026. Чемпионат Нидерландов. НАК Бреда 0:2 "Аякс"
- 11.04.2026. Чемпионат Нидерландов. "Хераклес" 0:3 "Аякс"
Последние 5 матчей "Гронингена":
- 17.05.2026. Чемпионат Нидерландов. "Хераклес" 1:2 "Гронинген"
- 10.05.2026. Чемпионат Нидерландов. "Гронинген" 2:1 НЕК
- 02.05.2026. Чемпионат Нидерландов. "Гронинген" 2:3 "Эксельсиор"
- 25.04.2026. Чемпионат Нидерландов. "Фейеноорд" 3:1 "Гронинген"
- 11.04.2026. Чемпионат Нидерландов. "Гронинген" 0:0 "Гоу Эхед Иглз"
Ориентировочные составы
"Аякс": Паес – Лукас Роса, Гааей, Шутало, Баас – Мокио, Регер, Итакура – Бергёйс, Дольберг, Годтс
"Гронинген": Ваессен – Блокзейл, Янсе, Ренте, Пеерсман – де Йонге, Схрейдерс, ван дер Верфф, Ланд, Таха – ван Берген
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч "Аякс" - "Гронинген" от UA-Футбол
Историческое доминирование "Аякса" на собственном поле против "Гронингена" является весомым фактором, который перекрывает последние неудачи амстердамцев в родных стенах. Ужасная статистика гостей на выезде (60% поражений) лишь подтверждает статус фаворита для хозяев. Наш прогноз — уверенная победа хозяев поля.
Наша ставка: Победа "Аякса".
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
