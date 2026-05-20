Аякс – Гронинген. Анонс и прогноз матча 35-го тура Эредивизи на 21.05.26

Игровая форма имеет решающее значение накануне противостояния "Аякса" и "Гронингена" на стадионе "Крас". Именитый амстердамский клуб отчаянно стремится прервать неудачную домашнюю серию, тогда как гости подходят к игре на подъёме. Эта встреча станет настоящей тактической дуэлью команд, которые хотят эффектно завершить сезон.

Эредивизи, 2025/26. 35-й тур

21 мая. 19:45. Волендом. "Стадион Крас"

Аякс – Гронинген

Новости "Аякса"

Исторически амстердамцы имеют безоговорочное преимущество в родных стенах против "Гронингена". В последних трёх домашних поединках "Аякс" праздновал победы, не пропустив ни одного мяча. Более глобальная статистика ещё суровее к гостям: столичный гранд триумфовал в шести подряд домашних матчах против "Гронингена", причём в пяти случаях разница в счёте составляла минимум два гола. В целом "Аякс" демонстрирует серьёзную стабильность, уступив лишь в 5 матчах из последних 26 во всех турнирах. Регулярный чемпионат Эредивизи команда завершила на пятой позиции, имея в активе 14 побед, 14 ничьих и 6 поражений с разницей мячей +21.

Однако текущие выступления амстердамцев на собственном поле далеки от идеала. В крайних трёх играх Эредивизи на "Крас Стадион" команда расписала одну ничью и дважды проиграла. Если брать общую форму за 6 последних туров (2 победы, 2 ничьи, 2 поражения), то хозяева забивают в среднем 1.5 гола за игру при 1 пропущенном, нанося 14.33 удара (5 в створ). На собственном поле результативность упала до 1.33 мяча, а пропускает команда аж 2 гола за игру, несмотря на контроль мяча на уровне 54.67%. Ситуацию усложняют кадровые потери: из-за травм или других причин тренерский штаб не сможет рассчитывать на Александра Зинченко, Йори Геркенса, Оуэна Вейндала, Киана Фитц-Джима и Витезслава Яроша. Ожидается, что место в воротах займёт Мартен Паес, а в атаке сыграет трио Бергёйс — Дольберг — Годс.

Новости "Гронингена"

Зелёно-белые подходят к этому выезду в отличном настроении, имея лучшую динамику результатов на короткой дистанции, чем их звёздные оппоненты. В предыдущих шести встречах "Гронинген" одержал три победы, один раз сыграл вничью и потерпел два поражения. На этом отрезке команда забивала стабильные 1.5 гола за матч (как и "Аякс"), пропуская 1.33. Статистика свидетельствует о высокой смелости и атакующем потенциале гостей: они бьют по воротам соперников в среднем 16.17 раза за игру (5.83 в створ) и солидно владеют мячом (51.5%). Текущий сезон команда завершила на девятом месте турнирной таблицы, продемонстрировав бескомпромиссный и безграничный футбол: 14 побед, 6 ничьих и 14 поражений при почти равном балансе забитых и пропущенных (49 против 45).

Главной болью для тренерского штаба остаются гостевые поединки. Статистика 30 последних выездов "Гронингена" шокирует — 60% из них завершились поражениями. Более того, почти в 40% из крайних 13 гостевых матчей команда уступала с разницей в два и более мяча. Также не стоит забывать о серии из 6 поражений подряд в Амстердаме. Что касается кадровой ситуации, то в лазарете гостей находится только Стие Ресинк, что позволяет выставить максимально сыгранный состав. На поле болельщики увидят голкипера Этьена Ваессена, линию обороны во главе с Блокзейлом и Пеерсманом, насыщенную полузащиту со Схрейдерсом и Ландом, а на острие атаки будет действовать единственный форвард Том ван Берген.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П Р Очки 1 ПСВ 34 27 3 4 101-45 84 2 Фейеноорд 34 19 8 7 70-44 65 3 НЕК 34 16 11 7 77-53 59 4 Твенте 34 15 13 6 59-40 58 5 Аякс 34 14 14 6 62-41 56 6 Утрехт 34 15 8 11 55-42 53 7 АЗ 34 14 10 10 58-51 52 8 Херенвеен 34 14 9 11 57-53 51 9 Гронинген 34 14 6 14 49-45 48 10 Спарта 34 12 7 15 40-62 43 11 Фортуна 34 11 6 17 49-63 39 12 Гоу Эхед Иглс 34 8 14 12 54-53 38 13 Эксельсиор 34 10 8 16 43-56 38 14 Телстар 34 9 10 15 49-55 37 15 Зволле 34 9 10 15 44-71 37 16 Волендам 34 8 8 18 35-55 32 17 Бреда 34 6 11 17 35-58 29 18 Хераклес 34 5 4 25 35-85 19

Личные встречи

Последние 5 очных матчей :

07.03.2026. Чемпионат Нидерландов. "Гронинген" 3:1 "Аякс"

02.12.2025. Чемпионат Нидерландов. "Аякс" 2:0 "Гронинген"

14.05.2025. Чемпионат Нидерландов. "Гронинген" 2:2 "Аякс"

06.10.2024. Чемпионат Нидерландов. "Аякс" 3:1 "Гронинген"

16.05.2023. Чемпионат Нидерландов. "Гронинген" 2:3 "Аякс"

Последние матчи

Последние 5 матчей "Аякса":

17.05.2026. Чемпионат Нидерландов. "Херенвен" 0:0 "Аякс"

10.05.2026. Чемпионат Нидерландов. "Аякс" 1:2 "Утрехт"

02.05.2026. Чемпионат Нидерландов. "Аякс" 2:2 ПСВ

25.04.2026. Чемпионат Нидерландов. НАК Бреда 0:2 "Аякс"

11.04.2026. Чемпионат Нидерландов. "Хераклес" 0:3 "Аякс"

Последние 5 матчей "Гронингена":

17.05.2026. Чемпионат Нидерландов. "Хераклес" 1:2 "Гронинген"

10.05.2026. Чемпионат Нидерландов. "Гронинген" 2:1 НЕК

02.05.2026. Чемпионат Нидерландов. "Гронинген" 2:3 "Эксельсиор"

25.04.2026. Чемпионат Нидерландов. "Фейеноорд" 3:1 "Гронинген"

11.04.2026. Чемпионат Нидерландов. "Гронинген" 0:0 "Гоу Эхед Иглз"

Ориентировочные составы

"Аякс": Паес – Лукас Роса, Гааей, Шутало, Баас – Мокио, Регер, Итакура – Бергёйс, Дольберг, Годтс

"Гронинген": Ваессен – Блокзейл, Янсе, Ренте, Пеерсман – де Йонге, Схрейдерс, ван дер Верфф, Ланд, Таха – ван Берген

Прогноз на матч "Аякс" - "Гронинген" от UA-Футбол

Историческое доминирование "Аякса" на собственном поле против "Гронингена" является весомым фактором, который перекрывает последние неудачи амстердамцев в родных стенах. Ужасная статистика гостей на выезде (60% поражений) лишь подтверждает статус фаворита для хозяев. Наш прогноз — уверенная победа хозяев поля.

Наша ставка: Победа "Аякса".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.