Трабзонспор - Коньяспор. Анонс и прогноз финала Кубка Турции на 22.05.26

В пятницу вечером, 22 мая, вся футбольная Турция прикует взгляды к Анталье. На поле стадиона "Corendon Airlines Park" в решающей битве за престижный трофей сойдутся "Трабзонспор" и "Коньяспор", которые разыграют 64-й по счёту Кубок Турции. Для украинцев этот матч вызывает особый интерес, учитывая наличие в составе "Трабзонспора" двух украинцев, а также будущий переход в клуб Руслана Малиновского.

Кубок Турции, 2025/26. Финал

22 мая. 20:45. Анталья. "Карендон Эйрлейнс Парк"

Арбитр: Х. У. Меллер

"Трабзонспор" - "Коньяспор"

Новости "Трабзонспора"

Команда Фатиха Текке провела достаточно успешный внутренний сезон, сумев вклиниться в тройку лидеров Суперлиги. Бордово-голубые завоевали бронзовые медали, опередив стамбульский "Бешикташ" и пропустив вперёд лишь гигантов "Галатасарай" и "Фенербахче", с последними они до последнего тура вели борьбу за вторую строчку и место в ЛЧ. Третье место гарантировало клубу путёвку в Лигу Европы. Несмотря на комплименты от экспертов, после мартовской международной паузы стабильность результатов исчезла. В полуфинале кубка "Трабзонспор" обыграл "Генчлербирлиги" со счётом 2:1, но финиш чемпионата оказался тревожным: поражение 0:3 от соперника по полуфиналу лишило команду победного тонуса. В итоге черноморский клуб выиграл лишь два из восьми последних матчей во всех турнирах в основное время.

История выступлений в Кубке Турции обязывает команду побеждать — "Трабзонспор" 17 раз доходил до финала и завоевал 9 трофеев, занимая третье место по этому показателю в стране. Однако два проигранных финала подряд в сезонах 2023/24 и 2024/25 создают значительное психологическое давление. Что касается кадровой ситуации, опытный хавбек Эдин Вишча не играет с конца ноября из-за травмы стопы и пропустит финал. Зато отбыл дисквалификацию Эрнест Мучи. Защищать ворота будет арендованный у "Манчестер Юнайтед" камерунец Андре Онана, а лидером атак выступит Пол Онуачу, который забил 22 гола за сезон после трансфера из "Саутгемптона". В основе должен сыграть и Александр Зубков, Батагов пропустит матч, как и значительную часть предсезонной подготовки из-за реабилитации. Главный тренер Фатих Текке надеется завоевать свой первый серьёзный титул во главе команды и прервать серию кубковых фиаско.

Новости "Коньяспора"

"Коньяспор" под руководством Ильхана Палута подошёл к историческому финалу в Анталье с заметными игровыми трудностями. Анатолийские орлы откровенно доигрывали сезон 2025/26, завершив его поражением от "Кайсериспора" со счётом 1:2. Команда проиграла три последних тура Суперлиги с общим счётом 8:3, в частности уступив "Ризеспору" 2:3. Дополнительным ударом стал разгром от "Фенербахче" 0:3, хотя клуб и удержался на девятой строчке таблицы. Защитная линия создаёт серьёзную головную боль для тренерского штаба перед финалом. Кубковая история клуба гораздо скромнее, чем у соперника, но максимально эффективна: один выход в финал в сезоне 2016/17 принёс победу над "Башакшехиром" в серии пенальти, что стало главным событием в новейшей истории коллектива.

Несмотря на статус аутсайдера, подопечные Палута имеют серьёзную психологическую подпитку — 27 апреля они обыграли "Трабзонспор" на собственном поле со счётом 2:1. Это добавляет уверенности перед кубковым противостоянием, где давление на команду значительно меньше. Кадровые потери перед игрой существенны: из-за удаления в игре с "Кайсериспором" матч пропустит воспитанник "Аякса" Ришедли Базур. В то же время после дисквалификации возвращается серб Марко Евтович. Экс-игрок "Трабзонспора" Энис Барди, который получил отдых в прошлые выходные, готов выйти против бывшего клуба. В центре обороны сыграет Адамо Нагало, арендованный у ПСВ в январе. Для этого состава "Коньяспора" победа в финале — это шанс навсегда вписать свои имена в клубную историю рядом с триумфаторами 2017 года.

Личные встречи

Последние 5 очных матчей команд:

27.04.2026. Чемпионат Турции. "Коньяспор" 2:1 "Трабзонспор"

29.11.2025. Чемпионат Турции. "Трабзонспор" 3:1 "Коньяспор"

03.03.2025. Чемпионат Турции. "Коньяспор" 1:0 "Трабзонспор"

29.09.2024. Чемпионат Турции. "Трабзонспор" 3:2 "Коньяспор"

03.04.2024. Чемпионат Турции. "Коньяспор" 1:3 "Трабзонспор"

Последние матчи

Последние 5 матчей "Трабзонспора":

17.05.2026. Чемпионат Турции. "Трабзонспор" 0:3 "Генчлербирлиги"

13.05.2026. Кубок Турции. "Генчлербирлиги" 1:2 "Трабзонспор"

09.05.2026. Чемпионат Турции. "Бешикташ" 1:2 "Трабзонспор"

02.05.2026. Чемпионат Турции. "Трабзонспор" 1:1 "Гёзтепе Измир"

27.04.2026. Чемпионат Турции. "Коньяспор" 2:1 "Трабзонспор

Последние 5 матчей "Коньяспора":

17.05.2026. Чемпионат Турции. "Кайсериспор" 2:1 "Коньяспор"

09.05.2026. Чемпионат Турции. "Коньяспор" 0:3 "Фенербахче"

05.05.2026. Кубок Турции. "Бешикташ" 0:1 "Коньяспор"

01.05.2026. Чемпионат Турции. "Ризеспор" 3:2 "Коньяспор"

27.04.2026. Чемпионат Турции. "Коньяспор" 2:1 "Трабзонспор"

Ориентировочные составы

"Трабзонспор": Онана – Лёвик, Нваиву, Малкочоглу, Пина – Бушуари, Инао Улаи – Нвакаэме, Мучи, Зубков – Онуачу

"Коньяспор": Гюнгорду – Нагало, Язгылы, Демирбаг, Кутлу – Ибрагимоглу, Евтович – Тюрюч, Барди, Гонсалвеш – Мулека

Прогноз на матч "Трабзонспор" - "Коньяспор" от UA-Футбол

История встреч команд свидетельствует о высокой результативности: в 12 из 13 последних очных поединков во всех турнирах проходила ставка на обоюдное взятие ворот. Оба коллектива имеют серьёзные проблемы в защите, но одновременно демонстрируют высокую эффективность в атаке. Учитывая кубковый характер матча и статистику предыдущей игры (2:1 в пользу "Коньяспора"), ожидаем обмен голами.

Наша ставка: Обе забьют (ОЗ) — Да.

