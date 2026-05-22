Другое - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стандард - Шарлеруа. Анонс и прогноз матча Лиги Жупиле на 23.05.26
Стандард - Шарлеруа: Прогноз и анонс матча ⋉ 23.05.26 ⋊ Лига Жупиле на UA-Футбол
UA-Футбол
В рамках плей-офф за путевку в Лигу конференций бельгийской Про-лиги на стадионе "Морис Дюфран" состоится принципиальное противостояние между "Стандардом" и "Шарлеруа". Оба коллектива на данный момент демонстрируют неплохую форму, поэтому грядущее дерби обещает упорную тактическую борьбу с минимумом свободного пространства.
Лига Жупиле, 2025/26. Группа Лиги конференции
23 мая. 21:45. Льеж. "Стад Морис Дюфран"
Стандард - Шарлеруа
Новости "Стандарда"
Хозяева поля подходят к этой встрече в статусе организованного и дисциплинированного коллектива, который делает ставку на надежность собственных тылов. Последний отрезок из шести матчей принес команде три победы, две ничьи и лишь одно поражение. На протяжении этой серии "красные" пропускали в среднем скромные 0.83 гола за игру, забивая при этом 1.83 мяча. Однако на родной арене "Морис Дюфран" статистика выглядит значительно скромнее: в крайних трех домашних поединках зафиксировано по одной победе, ничьей и поражению с малорезультативным показателем — по одному забитому и пропущенному мячу в среднем.
Основной этап чемпионата "Стандард" завершил на восьмой строчке, имея в активе 11 побед, 7 ничьих и 12 поражений с отрицательной разницей голов (-8). Атака команды не отличалась чрезвычайной продуктивностью, оформив лишь 27 точных ударов в 30 турах. Ситуацию для тренерского штаба во главе с Винсентом Эйфрардом усложняют кадровые потери: из-за повреждений матч вынуждены пропустить Александро Калю, Жозуе Хомаву и Мохаммед Эль-Ханкури. Впрочем, недавняя выездная победа над "Шарлеруа" со счетом 2:1 благодаря решающему голу Тобиаса Мора на последних минутах добавляет команде уверенности перед повторной дуэлью.
Новости "Шарлеруа"
"Шарлеруа" демонстрирует не менее солидную продолжительность успешных результатов, уступив лишь раз в крайних шести противостояниях (при трех победах и двух ничьих). Главная фишка подопечных Марио Конена — железобетонная линия защиты, которая на указанном отрезке позволяла соперникам отличиться всего 0.5 раза за матч, хотя и собственная атака действовала достаточно бережливо (1.17 гола за поединок). Выездные выступления "зебр" остаются неоднозначными: с одной стороны, команда оформила четыре "сухих" встречи из десяти последних гостевых туров, с другой — потерпела четыре поражения в крайних восьми матчах на выезде.
По итогам регулярного сезона клуб занял 11-е место, одержав 9 побед при 14 фиаско. При этом атакующий потенциал команды был даже выше, чем у "Стандарда" (38 забитых мячей), однако подвела оборона, пропустившая 42 гола. Перед этим туром у гостей минимальные кадровые потери — вне игры находится только Массамба Соу. Исторический подтекст встреч свидетельствует в пользу "Шарлеруа", который выиграл три из пяти предыдущих очных матчей против клуба из Льежа. Несмотря на недавнюю домашнюю неудачу (1:2), где "зебры" доминировали по владению мячом (59%) и ударам (13 против 8), команда стремится взять реванш.
Турнирная таблица (За место в плей-офф Лиги конференций)
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|1
|Стандард
|39
|16
|9
|14
|44-44
|37
|2
|Генк
|39
|14
|14
|11
|55-53
|35
|3
|Вестерло
|39
|14
|10
|15
|50-55
|33
|4
|Шарлеруа
|39
|13
|9
|17
|48-50
|31
|5
|Ройял Антверпен
|39
|12
|9
|18
|41-48
|28
|6
|Оуд-Хеверле
|39
|10
|10
|19
|41-58
|23
Личные встречи
Последние 5 очных матчей: "Стандард" - "Шарлеруа":
- 18.04.2026. Чемпионат Бельгии. "Шарлеруа" 1:2 "Стандард"
- 18.01.2026. Чемпионат Бельгии. "Шарлеруа" 2:0 "Стандард"
- 31.10.2025. Чемпионат Бельгии. "Стандард" 3:1 "Шарлеруа"
- 04.05.2025. Чемпионат Бельгии. "Стандард" 0:1 "Шарлеруа"
- 06.04.2025. Чемпионат Бельгии. "Шарлеруа" 1:0 "Стандард"
Последние матчи
Последние 5 матчей "Стандарда":
- 19.05.2026. Чемпионат Бельгии. "Вестерло" 1:2 "Стандард"
- 16.05.2026. Чемпионат Бельгии. "Стандард" 0:0 "Генк"
- 08.05.2026. Чемпионат Бельгии. "Стандард" 2:1 "Лёвен"
- 03.05.2026. Чемпионат Бельгии. "Антверпен" 0:5 "Стандард"
- 25.04.2026. Чемпионат Бельгии. "Генк" 1:1 "Стандард"
Последние 5 матчей "Шарлеруа":
- 19.05.2026. Чемпионат Бельгии. "Шарлеруа" 1:1 "Лёвен"
- 16.05.2026. Чемпионат Бельгии. "Шарлеруа" 0:1 "Вестерло"
- 10.05.2026. Чемпионат Бельгии. "Антверпен" 0:1 "Шарлеруа"
- 02.05.2026. Чемпионат Бельгии. "Шарлеруа" 2:0 "Генк"
- 25.04.2026. Чемпионат Бельгии. "Лёвен" 0:2 "Шарлеруа"
Ориентировочные составы
"Стандард": Эполо – Мортенсен, Бейтс, Отекьет, Фоссей – Саид, Илаймахаритра, Карамоко, Лоуренс – Нкада, Эккерт Айенса
"Шарлеруа": Коне – Блум, Кейта, Уссу, Нзита – Ван Ден Керкхоф, Камара, Гиагон, Бернье, Титрауи – Шайдлер
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч "Стандард" - "Шарлеруа" от UA-Футбол
Принимая во внимание прагматичный стиль обоих тренеров и высокую цену ошибки в турнире, ожидать голевой феерии не стоит. Обе команды редко проигрывают в последнее время, а защитные редуты как "Стандарда", так и "Шарлеруа" действуют максимально плотно. Большинство математических симуляций прогнозируют закрытую игру с минимальным количеством взятий ворот и вероятным ничейным исходом или минимальной победой одной из сторон.
Наша ставка: Тотал меньше 2.5 (ТМ 2.5).
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- Динамо снова проиграло Шахтеру. Источник раскрыл сенсационные подробности трансфера Мендозы
- Сын президента УАФ неожиданно остался без клуба. Стала известна громкая причина
- 20 трофеев за 10 лет. Гвардиола официально объявил о своем уходе из Манчестер Сити
- Утрехт – Херенвен. Анонс и прогноз матча 35-го тура Эредивизи на 21.05.26
- Самая сексуальная звезда автоспорта засветила формы, которые принесли ей миллионы на OnlyFans
- Гейм, сет, секс. Невеста звезды НФЛ разделась на теннисном корте – у модели идеальная фигура. ФОТО