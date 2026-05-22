Стандард - Шарлеруа. Анонс и прогноз матча Лиги Жупиле на 23.05.26

В рамках плей-офф за путевку в Лигу конференций бельгийской Про-лиги на стадионе "Морис Дюфран" состоится принципиальное противостояние между "Стандардом" и "Шарлеруа". Оба коллектива на данный момент демонстрируют неплохую форму, поэтому грядущее дерби обещает упорную тактическую борьбу с минимумом свободного пространства.

Лига Жупиле, 2025/26. Группа Лиги конференции

23 мая. 21:45. Льеж. "Стад Морис Дюфран"

Стандард - Шарлеруа

Новости "Стандарда"

Хозяева поля подходят к этой встрече в статусе организованного и дисциплинированного коллектива, который делает ставку на надежность собственных тылов. Последний отрезок из шести матчей принес команде три победы, две ничьи и лишь одно поражение. На протяжении этой серии "красные" пропускали в среднем скромные 0.83 гола за игру, забивая при этом 1.83 мяча. Однако на родной арене "Морис Дюфран" статистика выглядит значительно скромнее: в крайних трех домашних поединках зафиксировано по одной победе, ничьей и поражению с малорезультативным показателем — по одному забитому и пропущенному мячу в среднем.

Основной этап чемпионата "Стандард" завершил на восьмой строчке, имея в активе 11 побед, 7 ничьих и 12 поражений с отрицательной разницей голов (-8). Атака команды не отличалась чрезвычайной продуктивностью, оформив лишь 27 точных ударов в 30 турах. Ситуацию для тренерского штаба во главе с Винсентом Эйфрардом усложняют кадровые потери: из-за повреждений матч вынуждены пропустить Александро Калю, Жозуе Хомаву и Мохаммед Эль-Ханкури. Впрочем, недавняя выездная победа над "Шарлеруа" со счетом 2:1 благодаря решающему голу Тобиаса Мора на последних минутах добавляет команде уверенности перед повторной дуэлью.

Новости "Шарлеруа"

"Шарлеруа" демонстрирует не менее солидную продолжительность успешных результатов, уступив лишь раз в крайних шести противостояниях (при трех победах и двух ничьих). Главная фишка подопечных Марио Конена — железобетонная линия защиты, которая на указанном отрезке позволяла соперникам отличиться всего 0.5 раза за матч, хотя и собственная атака действовала достаточно бережливо (1.17 гола за поединок). Выездные выступления "зебр" остаются неоднозначными: с одной стороны, команда оформила четыре "сухих" встречи из десяти последних гостевых туров, с другой — потерпела четыре поражения в крайних восьми матчах на выезде.

По итогам регулярного сезона клуб занял 11-е место, одержав 9 побед при 14 фиаско. При этом атакующий потенциал команды был даже выше, чем у "Стандарда" (38 забитых мячей), однако подвела оборона, пропустившая 42 гола. Перед этим туром у гостей минимальные кадровые потери — вне игры находится только Массамба Соу. Исторический подтекст встреч свидетельствует в пользу "Шарлеруа", который выиграл три из пяти предыдущих очных матчей против клуба из Льежа. Несмотря на недавнюю домашнюю неудачу (1:2), где "зебры" доминировали по владению мячом (59%) и ударам (13 против 8), команда стремится взять реванш.

Турнирная таблица (За место в плей-офф Лиги конференций)

# Команда И В Н П Р Очки 1 Стандард 39 16 9 14 44-44 37 2 Генк 39 14 14 11 55-53 35 3 Вестерло 39 14 10 15 50-55 33 4 Шарлеруа 39 13 9 17 48-50 31 5 Ройял Антверпен 39 12 9 18 41-48 28 6 Оуд-Хеверле 39 10 10 19 41-58 23

Личные встречи

Последние 5 очных матчей: "Стандард" - "Шарлеруа":

18.04.2026. Чемпионат Бельгии. "Шарлеруа" 1:2 "Стандард"

18.01.2026. Чемпионат Бельгии. "Шарлеруа" 2:0 "Стандард"

31.10.2025. Чемпионат Бельгии. "Стандард" 3:1 "Шарлеруа"

04.05.2025. Чемпионат Бельгии. "Стандард" 0:1 "Шарлеруа"

06.04.2025. Чемпионат Бельгии. "Шарлеруа" 1:0 "Стандард"

Последние матчи

Последние 5 матчей "Стандарда":

19.05.2026. Чемпионат Бельгии. "Вестерло" 1:2 "Стандард"

16.05.2026. Чемпионат Бельгии. "Стандард" 0:0 "Генк"

08.05.2026. Чемпионат Бельгии. "Стандард" 2:1 "Лёвен"

03.05.2026. Чемпионат Бельгии. "Антверпен" 0:5 "Стандард"

25.04.2026. Чемпионат Бельгии. "Генк" 1:1 "Стандард"

Последние 5 матчей "Шарлеруа":

19.05.2026. Чемпионат Бельгии. "Шарлеруа" 1:1 "Лёвен"

16.05.2026. Чемпионат Бельгии. "Шарлеруа" 0:1 "Вестерло"

10.05.2026. Чемпионат Бельгии. "Антверпен" 0:1 "Шарлеруа"

02.05.2026. Чемпионат Бельгии. "Шарлеруа" 2:0 "Генк"

25.04.2026. Чемпионат Бельгии. "Лёвен" 0:2 "Шарлеруа "

Ориентировочные составы

"Стандард": Эполо – Мортенсен, Бейтс, Отекьет, Фоссей – Саид, Илаймахаритра, Карамоко, Лоуренс – Нкада, Эккерт Айенса

"Шарлеруа": Коне – Блум, Кейта, Уссу, Нзита – Ван Ден Керкхоф, Камара, Гиагон, Бернье, Титрауи – Шайдлер

Прогноз на матч "Стандард" - "Шарлеруа" от UA-Футбол

Принимая во внимание прагматичный стиль обоих тренеров и высокую цену ошибки в турнире, ожидать голевой феерии не стоит. Обе команды редко проигрывают в последнее время, а защитные редуты как "Стандарда", так и "Шарлеруа" действуют максимально плотно. Большинство математических симуляций прогнозируют закрытую игру с минимальным количеством взятий ворот и вероятным ничейным исходом или минимальной победой одной из сторон.

Наша ставка: Тотал меньше 2.5 (ТМ 2.5).

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.