Юнион – Андерлехт. Анонс и прогноз матча Лиги Жупиле на 24.05.26

Воскресный матч Жупиле Про-лиги между "Юнионом Сент-Жиллуаз" и "Андерлехтом", запланированный на 24 мая 2026 года, обещает стать ярким завершением сезона. Несмотря на гарантированные места в турнирной таблице, принципиальное противостояние этих клубов в чемпионском плей-офф традиционно гарантирует напряжённую тактическую борьбу.

Лига Жупиле, 2025/26. Чемпионская группа

24 мая. 19:30. Брюссель. "Стад Жозеф Марьен"

Юнион - Андерлехт

Новости "Юниона"

Хозяева поля финишируют на второй строчке турнирной таблицы, имея в активе 24 победы, 11 ничьих и лишь 4 поражения. Долгое время "Юнион" удерживал лидерство в чемпионате, однако финишный отрезок оказался провальным для команды Давида Гюбера: в последних пяти поединках зафиксированы лишь одна победа, две ничьи и два поражения. Среди них — разгромное поражение от "Брюгге" со счётом 0:5 в так называемом "чемпионском матче". Последний выезд к "Генту" 21 мая завершился сухой ничьей 0:0, что фактически гарантировало конкуренту преимущество в четыре очка за тур до завершения чемпионата. "Юнион" демонстрирует хороший баланс, забивая в среднем 1,6 гола за матч и пропуская лишь 0,7, что подчёркивает надёжность обороны, но одновременно свидетельствует о временных трудностях в атаке — команда не забивает уже два матча подряд.

Надёжной опорой для "старой синьоры" остаётся домашний стадион "Жозеф Марьен", где команда выиграла 12 из 13 последних поединков. Кроме того, хозяева не проигрывали первый тайм в 14 последних домашних встречах и в 20 из 22 матчей лиги в целом. На своём поле брюссельцы действуют прагматично: в последних 14 играх чемпионата тотал не превышал 3,5 гола.

Новости "Андерлехта"

"Пурпурно-белые" подходят к финальному туру на четвёртой позиции с 15 победами, 10 ничьими и 14 поражениями, уже гарантировав себе место в квалификации Лиги Европы. Команда Жереми Таравеля играет в открытый футбол, о чём свидетельствует одинаковое среднее количество забитых и пропущенных мячей — по 1,5 за игру. В прошлом туре, 21 мая, "Андерлехт" прервал серию неудач, обыграв дома "Синт-Трёйден" со счётом 3:1 благодаря дублю Данила Сикана. В целом в пяти последних турах клуб одержал одну победу, трижды сыграл вничью и один раз уступил, забивая и пропуская в среднем по 1,6 гола за матч.

Главной проблемой для тренерского штаба остаётся игра в обороне: команда пропускает как минимум один мяч на протяжении 15 поединков подряд, включая 14 туров лиги и 12 выездных матчей. В то же время матчи "Андерлехта" остаются зрелищными — тотал больше 1,5 гола фиксировался в 11 последних матчах команды. Однако гостевая форма вызывает серьёзные вопросы: лишь одна победа в пяти последних выездах при трёх поражениях.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П Р Очки 1 Брюгге 39 27 4 8 86-45 54 2 Юнион Сент-Жилуаз 39 24 11 4 61-26 50 3 Сент-Трюйден 39 21 5 13 58-46 40 4 Андерлехт 39 15 10 14 58-57 33 5 Гент 39 13 12 14 53-52 29 6 Мехелен 39 13 12 14 48-58 29

Личные встречи

Последние 5 очных матчей: "Юнион" - "Андерлехт":

14.05.2026. Кубок Бельгии. "Юнион Сент-Жиллуаз" 1:1 "Андерлехт"

26.04.2026. Чемпионат Бельгии. "Андерлехт" 1:3 "Юнион Сент-Жиллуаз"

30.11.2025. Чемпионат Бельгии. "Андерлехт" 1:0 "Юнион Сент-Жиллуаз"

31.08.2025. Чемпионат Бельгии. "Юнион Сент-Жиллуаз" 2:0 "Андерлехт"

10.05.2025. Чемпионат Бельгии. "Андерлехт" 0:1 "Юнион Сент-Жиллуаз"

Последние матчи

Последние 5 матчей "Юниона":

21.05.2026. Чемпионат Бельгии. "Гент" 0:0 "Юнион Сент-Жиллуаз"

17.05.2026. Чемпионат Бельгии. "Брюгге" 5:0 "Юнион Сент-Жиллуаз"

14.05.2026. Кубок Бельгии. "Юнион Сент-Жиллуаз" 1:1 "Андерлехт"

10.05.2026. Чемпионат Бельгии. "Юнион Сент-Жиллуаз" 3:0 "Мехелен"

02.05.2026. Чемпионат Бельгии. "Синт-Трёйден" 2:1 "Юнион Сент-Жиллуаз"

Последние 5 матчей "Андерлехта":

21.05.2026. Чемпионат Бельгии. "Андерлехт" 3:1 "Синт-Трёйден"

17.05.2026. Чемпионат Бельгии. "Андерлехт" 2:2 "Мехелен"

14.05.2026. Кубок Бельгии. "Юнион Сент-Жиллуаз" 1:1 "Андерлехт"

10.05.2026. Чемпионат Бельгии. "Гент" 1:1 "Андерлехт"

03.05.2026. Чемпионат Бельгии. "Андерлехт" 1:3 "Брюгге"

Ориентировочные составы

"Юнион Сент-Жиллуаз": Шерпен – Сайкс, Лейсен, Силла – ван де Перре, Смит, Схофс, Халили – Биондик, Родригес – Аит Эль Хадж

"Андерлехт": Коосеманс – Хей, Камара, Аугустинссон, Анжели – Кана, де Кат – Версхарен, Дегреф, Уэрта – Сикан

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Юнион" - "Андерлехт" от UA-Футбол

"Юнион" имеет колоссальное преимущество на домашней арене и будет стремиться реабилитироваться за недавние потери очков, тогда как "Андерлехт" регулярно допускает ошибки в обороне во время выездных матчей. Хозяева постараются контролировать ход встречи с первых минут.

Наша ставка: победа "Юниона" с форой (-1).

