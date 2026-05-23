Брюгге – Гент. Анонс и прогноз матча Лиги Жупиле на 24.05.26

Заключительный тур чемпионского плей-офф бельгийской Жупиле Про Лиги подарит зрителям интригующее противостояние между "Брюгге" и "Гентом". Поединок состоится 24 мая 2026 года в 19:30 на стадионе "Ян Брейдель", где новоиспеченные чемпионы попытаются громко закрыть сезон, а гости — зацепиться за еврокубковую зону.

Лига Жупиле, 2025/26. Чемпионская группа

24 мая. 19:30. Брюгге. "Ян Брейдель Стадион"

Брюгге - Гент

Новости "Брюгге"

"Черно-синие" проводят феноменальный отрезок сезона и заслуженно завоевали чемпионский титул, имея в активе 54 очка после 39 туров (27 побед, 4 ничьи и 8 поражений). Показатели забитых и пропущенных мячей впечатляют — 64 против 45. В прошлом поединке подопечные Даниэля Хюбера несколько расслабились и сыграли вничью 2-2 на выезде против "Мехелена", где голами отличились Кристос Цолис и Николо Трезольди. Этот результат прервал их пятиматчевую победную серию, однако дома команда демонстрирует абсолютный диктат, выиграв 5 поединков подряд на собственном поле.

Статистика последних 10 туров подчеркивает доминирование клуба: 8 побед, 1 ничья и всего 1 поражение. В этих матчах атака "Брюгге" действовала безжалостно, забивая в среднем 3,1 гола за игру при 19,7 попытках штурма ворот. Главной звездой впереди остается Кристос Цолис, на счету которого 7 точных выстрелов и 11 ассистов за этот отрезок.

Новости "Гента"

Для "буйволов" конец весны выдался крайне сложным: команда расположилась на 5-й позиции с 29 баллами (13 побед, 12 ничьих, 14 поражений) и ведет отчаянную борьбу за сохранение путевки в европлей-офф под давлением "Мехелена". В предыдущем туре коллектив Рика Де Миля расписал сухую ничью 0-0 на своем поле с "Юнионом", нанеся лишь один удар в створ ворот. Этот результат продлил безвыигрышную серию команды в чемпионской группе до 9 матчей подряд, среди которых 6 завершились ничьими и 3 — поражениями. Последние четыре выезда также не принесли радостных эмоций (2 ничьи, 2 фиаско).

В последних 10 играх чемпионата "Гент" забивал катастрофически мало — в среднем 0,7 гола за матч (всего 53 забито и 52 пропущено за сезон), владея мячом всего 44,9% времени. Среди ярких фигур можно отметить Вилфрида Канга с тремя голами на этом отрезке и Михала Скораша, который отдал 2 ассиста. В воскресенье гостям придется играть исключительно на победу, несмотря на серьезные проблемы с реализацией.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П Р Очки 1 Брюгге 39 27 4 8 86-45 54 2 Юнион Сент-Жилуаз 39 24 11 4 61-26 50 3 Сент-Трюйден 39 21 5 13 58-46 40 4 Андерлехт 39 15 10 14 58-57 33 5 Гент 39 13 12 14 53-52 29 6 Мехелен 39 13 12 14 48-58 29

Личные встречи

Последние 5 очных матчей: "Брюгге" - "Гент":

26.04.2026. Чемпионат Бельгии. "Гент" 0:2 "Брюгге"

21.12.2025. Чемпионат Бельгии. "Брюгге" 2:1 "Гент"

31.08.2025. Чемпионат Бельгии. "Гент" 1:1 "Брюгге"

01.05.2025. Чемпионат Бельгии. "Брюгге" 4:1 "Гент"

20.04.2025. Чемпионат Бельгии. "Гент" 0:5 "Брюгге"

Последние матчи

Последние 5 матчей "Брюгге":

21.05.2026. Чемпионат Бельгии. "Мехелен" 2:2 "Брюгге"

17.05.2026. Чемпионат Бельгии. "Брюгге" 5:0 "Юнион Сент-Жиллуаз"

09.05.2026. Чемпионат Бельгии. "Брюгге" 2:0 "Синт-Трёйден"

03.05.2026. Чемпионат Бельгии. "Андерлехт" 1:3 "Брюгге"

26.04.2026. Чемпионат Бельгии. "Гент" 0:2 "Брюгге"

Последние 5 матчей "Гента":

21.05.2026. Чемпионат Бельгии. "Гент" 0:0 "Юнион Сент-Жиллуаз"

16.05.2026. Чемпионат Бельгии. "Синт-Трёйден" 1:1 "Гент"

10.05.2026. Чемпионат Бельгии. "Гент" 1:1 "Андерлехт"

03.05.2026. Чемпионат Бельгии. "Мехелен" 1:0 "Гент"

26.04.2026. Чемпионат Бельгии. "Гент" 0:2 "Брюгге"

Ориентировочные составы

"Брюгге": ван ден Хевел – Сике, Ордоньес, Мехеле, Сейс – Станкович, Ванакен, Ветлесен, Цолис, Форбс – Тресольди

"Гент": Руф – Дюверн, ван дер Хейден, Араужу, Хасиока – де Влигер, Скорас, Лопеш, Омгба, Гуре – Сиссе

Прогноз на матч "Брюгге" - "Гент" от UA-Футбол

"Брюгге" находится в отличной форме и стремится отпраздновать чемпионство яркой победой перед родными трибунами. Учитывая затянувшийся кризис "Гента" и их слабые результаты на выезде, хозяева выглядят неоспоримыми фаворитами. Прогнозируем уверенную победу хозяев поля.

Наша ставка: Победа "Брюгге".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.