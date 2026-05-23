Другое - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Брюгге – Гент. Анонс и прогноз матча Лиги Жупиле на 24.05.26
Брюгге – Гент: Прогноз и анонс матча ⋉ 24.05.26 ⋊ Лига Жупиле на UA-Футбол
UA-Футбол
Заключительный тур чемпионского плей-офф бельгийской Жупиле Про Лиги подарит зрителям интригующее противостояние между "Брюгге" и "Гентом". Поединок состоится 24 мая 2026 года в 19:30 на стадионе "Ян Брейдель", где новоиспеченные чемпионы попытаются громко закрыть сезон, а гости — зацепиться за еврокубковую зону.
Лига Жупиле, 2025/26. Чемпионская группа
24 мая. 19:30. Брюгге. "Ян Брейдель Стадион"
Брюгге - Гент
Новости "Брюгге"
"Черно-синие" проводят феноменальный отрезок сезона и заслуженно завоевали чемпионский титул, имея в активе 54 очка после 39 туров (27 побед, 4 ничьи и 8 поражений). Показатели забитых и пропущенных мячей впечатляют — 64 против 45. В прошлом поединке подопечные Даниэля Хюбера несколько расслабились и сыграли вничью 2-2 на выезде против "Мехелена", где голами отличились Кристос Цолис и Николо Трезольди. Этот результат прервал их пятиматчевую победную серию, однако дома команда демонстрирует абсолютный диктат, выиграв 5 поединков подряд на собственном поле.
Статистика последних 10 туров подчеркивает доминирование клуба: 8 побед, 1 ничья и всего 1 поражение. В этих матчах атака "Брюгге" действовала безжалостно, забивая в среднем 3,1 гола за игру при 19,7 попытках штурма ворот. Главной звездой впереди остается Кристос Цолис, на счету которого 7 точных выстрелов и 11 ассистов за этот отрезок.
Новости "Гента"
Для "буйволов" конец весны выдался крайне сложным: команда расположилась на 5-й позиции с 29 баллами (13 побед, 12 ничьих, 14 поражений) и ведет отчаянную борьбу за сохранение путевки в европлей-офф под давлением "Мехелена". В предыдущем туре коллектив Рика Де Миля расписал сухую ничью 0-0 на своем поле с "Юнионом", нанеся лишь один удар в створ ворот. Этот результат продлил безвыигрышную серию команды в чемпионской группе до 9 матчей подряд, среди которых 6 завершились ничьими и 3 — поражениями. Последние четыре выезда также не принесли радостных эмоций (2 ничьи, 2 фиаско).
В последних 10 играх чемпионата "Гент" забивал катастрофически мало — в среднем 0,7 гола за матч (всего 53 забито и 52 пропущено за сезон), владея мячом всего 44,9% времени. Среди ярких фигур можно отметить Вилфрида Канга с тремя голами на этом отрезке и Михала Скораша, который отдал 2 ассиста. В воскресенье гостям придется играть исключительно на победу, несмотря на серьезные проблемы с реализацией.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|1
|Брюгге
|39
|27
|4
|8
|86-45
|54
|2
|Юнион Сент-Жилуаз
|39
|24
|11
|4
|61-26
|50
|3
|Сент-Трюйден
|39
|21
|5
|13
|58-46
|40
|4
|Андерлехт
|39
|15
|10
|14
|58-57
|33
|5
|Гент
|39
|13
|12
|14
|53-52
|29
|6
|Мехелен
|39
|13
|12
|14
|48-58
|29
Личные встречи
Последние 5 очных матчей: "Брюгге" - "Гент":
- 26.04.2026. Чемпионат Бельгии. "Гент" 0:2 "Брюгге"
- 21.12.2025. Чемпионат Бельгии. "Брюгге" 2:1 "Гент"
- 31.08.2025. Чемпионат Бельгии. "Гент" 1:1 "Брюгге"
- 01.05.2025. Чемпионат Бельгии. "Брюгге" 4:1 "Гент"
- 20.04.2025. Чемпионат Бельгии. "Гент" 0:5 "Брюгге"
Последние матчи
Последние 5 матчей "Брюгге":
- 21.05.2026. Чемпионат Бельгии. "Мехелен" 2:2 "Брюгге"
- 17.05.2026. Чемпионат Бельгии. "Брюгге" 5:0 "Юнион Сент-Жиллуаз"
- 09.05.2026. Чемпионат Бельгии. "Брюгге" 2:0 "Синт-Трёйден"
- 03.05.2026. Чемпионат Бельгии. "Андерлехт" 1:3 "Брюгге"
- 26.04.2026. Чемпионат Бельгии. "Гент" 0:2 "Брюгге"
Последние 5 матчей "Гента":
- 21.05.2026. Чемпионат Бельгии. "Гент" 0:0 "Юнион Сент-Жиллуаз"
- 16.05.2026. Чемпионат Бельгии. "Синт-Трёйден" 1:1 "Гент"
- 10.05.2026. Чемпионат Бельгии. "Гент" 1:1 "Андерлехт"
- 03.05.2026. Чемпионат Бельгии. "Мехелен" 1:0 "Гент"
- 26.04.2026. Чемпионат Бельгии. "Гент" 0:2 "Брюгге"
Ориентировочные составы
"Брюгге": ван ден Хевел – Сике, Ордоньес, Мехеле, Сейс – Станкович, Ванакен, Ветлесен, Цолис, Форбс – Тресольди
"Гент": Руф – Дюверн, ван дер Хейден, Араужу, Хасиока – де Влигер, Скорас, Лопеш, Омгба, Гуре – Сиссе
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч "Брюгге" - "Гент" от UA-Футбол
"Брюгге" находится в отличной форме и стремится отпраздновать чемпионство яркой победой перед родными трибунами. Учитывая затянувшийся кризис "Гента" и их слабые результаты на выезде, хозяева выглядят неоспоримыми фаворитами. Прогнозируем уверенную победу хозяев поля.
Наша ставка: Победа "Брюгге".
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- Усик-Верховен: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видео-трансляцию главного поединка мая
- Александр Усик – Рико Верховен: Текстовая онлайн-трансляция главного поединка мая
- С чем связано? Отдел расследований УАФ провел проверку относительно Мендозы
- Утрехт – Херенвен. Анонс и прогноз матча 35-го тура Эредивизи на 21.05.26
- Где бюстгальтер? Пиджак на голое тело! Супруга Усика снялась в новой шикарной фотосессии
- Дочь Суркиса поделилась стильными фото и привлекла внимание необычным акцентом в образе