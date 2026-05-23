Спортинг – Торренсе. Анонс и прогноз финала Кубка Португалии на 24.04.26

Финал Кубка Португалии, который состоится в это воскресенье, 24 мая 2026 года, на "Эштадиу Насиональ ду Жамор", обещает стать классическим противостоянием Давида и Голиафа. Лиссабонский "Спортинг" будет защищать свой титул в матче против сенсационного представителя второго дивизиона — "Торренсе", который впервые за 70 лет пробился в решающий поединок.

Кубок Португалии 2025/26, Финал

24 мая. 19:15. Лиссабон-Оейраш. "Эштадиу Насиональ ду Жамор"

Спортинг - Торренсе

Новости "Спортинга"

Лиссабонские "львы" подходят к финалу в статусе безоговорочных фаворитов, стремясь завоевать свой 19-й Кубок Португалии и компенсировать относительно смазанный сезон, в котором они не смогли защитить чемпионское звание в Примейре, финишировав на второй позиции. Весенний кризис в апреле, когда команда Руя Боржеша выиграла лишь 2 из 8 поединков, стоил ей вылета из Лиги чемпионов и потери золотых медалей на внутренней арене. Однако путь к финалу кубка "львы" преодолели уверенно, хоть и с приключениями, одолев "Пасуш де Феррейру", "Санта-Клару", "Мариньенсе", "АФС" и "Порту" (1:0 и 0:0 в полуфиналах).

Сейчас столичный гранд находится в великолепной форме, одержав три победы подряд на финише чемпионата с общим счётом 12:2. Последней жертвой стал "Жил Висенте", разгромленный со счётом 3:0. Атака "Спортинга" снова впечатляет: команда забивает как минимум три гола в трёх последних встречах. Главная ударная сила — Луис Суарес, который стал лучшим бомбардиром лиги с 28 голами (37 во всех турнирах) и отличался в четырёх матчах подряд. Кадровые потери хозяев остаются весомыми: травмированы Иван Фреснеда, Жоау Симоэш, Фотис Иоаннидис и Нуну Сантуш, а также под вопросом участие Зено Дебаста. В то же время после дисквалификации возвращается Усман Диоманде, а капитан Мортен Юльманн полностью восстановился. Ожидается тактическая схема 4-2-3-1 с Суаресом на острие атаки.

Новости "Торренсе"

Для скромного клуба из Торреш-Ведраша выход в финал стал главным историческим событием с 1956 года, когда команда в последний раз играла в решающем матче кубка, уступив "Порту". Нынешняя сказочная кубковая кампания подопечных Луиша Тральяо включала победы над "Коррельей", "Лузитанией", "Каза Пиа", "Лейрией", "Оливейренсе" и "Фафе" (1:1 и 2:0 в полуфинале благодаря поздним голам Давида Бруну и Стопиры). Более того, команда набрала великолепный ход и не проигрывает уже семь матчей подряд во всех турнирах — пять побед и две ничьи.

"Торренсе" финишировал третьим в Лиге 2, завоевав право на переходные матчи за выход в элиту. Лишь в эту среду команда потратила много сил в первой игре плей-офф против "Каза Пиа", которая завершилась сухой ничьей 0:0. Главное оружие андердога — надёжная оборона: коллектив сыграл "на ноль" в 5 из 7 последних встреч, а в 12 из 16 последних матчей с участием "Торренсе" забивала только одна команда либо фиксировалась нулевая ничья. Главной проблемой перед финалом являются физическая усталость и травма ключевого бразильского хавбека Гильерме Либерато. Также вне заявки остаются Пите и Мануэль Посо. Вероятный оборонительный вариант состава (4-2-3-1 или 4-4-2) предполагает пару опорников Лео Силва — Андре Симоэш для сдерживания атак фаворита.

Последние матчи

Последние 5 матчей "Спортинга":

16.05.2026. Чемпионат Португалии. "Спортинг" 3:0 "Жил Висенте"

11.05.2026. Чемпионат Португалии. "Риу Аве" 1:4 "Спортинг"

04.05.2026. Чемпионат Португалии. "Спортинг" 5:1 "Витория"

29.04.2026. Чемпионат Португалии. "Спортинг" 2:2 "Тондела"

26.04.2026. Чемпионат Португалии. "АВС" 1:1 "Спортинг"

Последние 5 матчей "Торренсе":

20.05.2026. Чемпионат Португалии. "Торренсе" 0:0 "Каза Пиа"

16.05.2026. Чемпионат Португалии. "Торренсе" 4:0 "Визела"

09.05.2026. Чемпионат Португалии. "Лузитания" 1:2 "Торренсе"

04.05.2026. Чемпионат Португалии. "Торренсе" 3:2 "Пенафиел"

28.04.2026. Чемпионат Португалии. "Фейренсе" 0:0 "Торренсе"

Ориентировочные составы

"Спортинг": Силва – Вангианнидис, Диоманде, Инасиу, Араужу – Юльманн, Морита – Гонсалвеш, Тринкан, Катамо – Суарес

"Торренсе": Паэс – Бруну, Мохамед, Стопира, Васкес – Лео Силва, А. Симоэш – Кинтеро, Альфаро, Жан – Драмме

Прогноз на матч "Спортинг" - "Торренсе" от UA-Футбол

"Спортинг" значительно превосходит соперника в классе и подходит к игре более свежим, имея больше времени на отдых. "Торреенсе" попытается закрыться в глубокой обороне, однако сдержать атаку лиссабонцев во главе с Суаресом, которая забивает более трёх голов за матч, клубу из второго дивизиона будет чрезвычайно сложно. Ожидаем уверенную победу фаворита.

Наша ставка: "Победа "Спортинга" с форой (-2)".

