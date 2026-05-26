Кристал Пэлас – Райо Вальекано. Анонс и прогноз финала Лиги конференций на 27.05.2026

Лига конференций. Финал



27 мая. 22:00. Лейпциг. "Ред Булл Арена"



Главный судья: Маурицио Мариани (Италия)



Трансляция: Megogo Football 1

Второй год подряд за трофей Лиги конференций поспорят представители АПЛ и Ла Лиги. И если в прошлом году это были "Челси" и "Бетис", то в нынешнем финале сойдутся абсолютные дебютанты подобных стадий — "Кристал Пэлас" и "Райо Вальекано".

Новости "Кристал Пэлас"

Оливеру Гласнеру не привыкать к европейской славе, ведь именно он был создателем триумфа "Айнтрахта" в финале Лиги Европы 2022 года. Теперь он может оставить "Кристал Пэлас" на самой высокой ноте, поскольку австриец находится в шаге от завоевания третьего крупного трофея за 12 месяцев после побед в Кубке Англии и Суперкубке Англии.



Несмотря на то, что путь к плей-офф дался им нелегко — лишь 10-е место на основном этапе, с того момента "Пэлас" продемонстрировал мощь Премьер-лиги. "Зриньски", "Ларнака", "Фиорентина" и "Шахтёр" — все они капитулировали перед "орлами" на пути к финалу. Впрочем, в последних 5 матчах подопечные Гласнера смогли победить лишь однажды, когда обыграли "Шахтёр" (2:1) в ответном матче полуфинала. После этого они поделили очки с "Эвертоном" (2:2), проиграли "Манчестер Сити" (0:3), упустили победу против "Брентфорда" (2:2) и уступили дома "Арсеналу" (1:2).



"Кристал Пэлас" занял 15-е место в Премьер-лиге по итогам сезона 2025/26, поэтому победа в финале Лиги конференций — это их единственный шанс попасть в еврокубки в следующем сезоне.

Новости "Райо Вальекано"

"Райо Вальекано" не позволил своим выступлениям в Лиге конференций отвлечь себя от борьбы за еврокубки в Ла Лиге, но команде Иньиго Переса немного не хватило, ведь они финишировали в одном очке позади "Хетафе", занявшего место в зоне Лиги конференций. Как следствие, победа в Лейпциге — это единственный путь для "Райо Вальекано" вернуться в еврокубки в следующем сезоне.



В отличие от "Пэлас", испанцам не пришлось проходить через тягомотину стыковых матчей плей-офф ЛК благодаря пятому месту на основном этапе, однако их победы в 1/8 финала над "Самсунспором" и в 1/4 финала над "АЕКом" оказались гораздо более нервными, чем должны были быть. Хотя в полуфинале против "Страсбура" они проявили характер, добыв победы по 1:0 дома и на выезде, чтобы выйти в свой первый в истории европейский финал.



"Райо" не знает поражений уже на протяжении 9 матчей подряд, выиграв 6 из них. После "Страсбура" они поделили очки с "Жироной" (1:1) и "Валенсией" (1:1), а затем обыграли "Вильярреал" (2:0) и "Алавес" (2:1).

Личные встречи

Это будет первая встреча команд.

Цифры и факты

Обе команды забивали в 4 из 5 последних матчей "Пэлас";

В трёх из четырёх последних матчей "Райо" забивали обе команды;

"Райо" забивал или пропускал три мяча в двух из своих четырёх последних матчей Лиги конференций.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Пэлас" под вопросом участие в матче Криса Ричардса и Борны Сосы.



У "Райо" не сыграет Луис Фелипе. Участие Карлоса Мартина, Илиаса Ахомаша и Диего Мендеса под вопросом.

"Кристал Пэлас", 3-4-2-1: Хендерсон — Канво, Лакруа, Риад — Муньос, Уортон, Кamada, Митчелл — Сарр, Пино — Матета

"Райо Вальекано", 4-2-3-1: Баталья — Рациу, Лежен, Сисс, Пача — Валентин, Лопес — де Фрутос, Паласон, Гарсия — Алемао

Прогноз на матч между "Кристал Пэлас" и "Райо Вальекано" от UA-Футбол

П1. Клубы АПЛ в этом сезоне доказывают своё превосходство над континентальными соперниками. Мастерство и интенсивность лондонцев должны сломать структуру "Райо", что позволит им стать 3-м английским клубом после "Челси" и "Вест Хэма", который выиграет ЛК.

Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.