Швейцария — Иордания. Анонс и прогноз международного товарищеского матча на 31.05.2026

Международные товарищеские матчи

31 мая. 16:00. Санкт-Галлен. "Кибунпарк"

Накануне финального забега перед стартом Чемпионата мира 2026 года европейские сборные выходят на финишную прямую подготовки, используя последние спарринги для оттачивания тактических нюансов. Уже в это воскресенье, 31 мая, в 16:00 на уютной арене "Кибунпарк" в Санкт-Галлене сборная Швейцарии примет сильную по азиатским меркам команду Иордании. Между рейтингами команд огромная пропасть, поэтому нас ждет тотальное доминирование хозяев.

Новости "Швейцарии"

Последние результаты сборной Швейцарии наглядно демонстрируют, что команда Мурата Якина находится в состоянии тактического поиска и определенной игровой нестабильности. Официальную часть прошлого года "нати" завершили на мажорной ноте, разгромив в рамках квалификации к Чемпионату мира мощную Швецию со счетом 4:1. Однако за пределами этого яркого выступления швейцарцы слишком часто шли на компромиссы, сыграв вничью на выезде с неуступчивыми Косово (1:1) и Словенией (0:0).

Мартовская сессия товарищеских матчей 2026 года лишь подбросила дров в костёр размышлений для тренерского штаба. В поединке против сборной Германии швейцарские болельщики увидели настоящий триллер и открытый футбол, который завершился домашним поражением со счётом 3:4. Уже через несколько дней, в игре против Норвегии, Якин попытался закрутить гайки в обороне, что вылилось в сухую и довольно прагматичную ничью 0:0, где минимум риска с обеих сторон привел к закономерному результату.

В итоге, к майскому спаррингу против Иордании швейцарцы подходят с одной победой в пяти последних встречах при трех ничьих и одном поражении. Именно поэтому игра на "Кибунпарке" должна стать для Швейцарии не просто очередным товарищеским матчем, а возможностью вернуть психологию победителей и обрести тот самый баланс между агрессивным нападением и железобетонной обороной, которой всегда славилась эта сборная.

Новости "Иордании"

Последние выступления сборной Иордании четко позиционируют эту команду как чрезвычайно коварного, бескомпромиссного и неуступчивого соперника, который абсолютно не боится авторитетов. В конце прошлого года иорданцы одержали две очень качественные и прагматичные "сухие" победы над непростыми сборными Ирака (1:0) и Саудовской Аравии (1:0). Оступились азиаты лишь на стадии плей-офф в сумасшедшей перестрелке с Марокко, где в ожесточенной борьбе все же уступили будущим фаворитам со счетом 2:3.

Мартовский сбор 2026 года лишь закрепил за Иорданией статус "угрозы авторитетам", а матчи команды превратились в настоящую находку для нейтральных болельщиков. Иорданцы дважды подряд сыграли боевые ничьи с одинаковым счетом 2:2 против сильных участников крупных международных турниров — сначала с Коста-Рикой, а затем и со сборной Нигерии.

В итоге, серия из четырех матчей подряд без побед в основное игровое время не должна вводить в заблуждение — Иордания находится в отличной ментальной и игровой форме. Команда забивает в пяти поединках подряд, демонстрирует тактическую смелость и готова наказать европейцев за малейшую недооценку. Для Швейцарии этот соперник станет прекрасным зеркалом, которое осветит все проблемы в обороне, ведь нынешняя Иордания умеет терпеть в защите и выжимать максимум из своих немногочисленных моментов впереди.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Обе команды подходят к следующему матчу без кадровых потерь, поэтому смогут рассчитывать на весь свой состав.

"Швейцария", 3-4-3: Мвого — Закария, Аканджи, Эльведи — Эбишер, Фройлер, Яшари, Ридер — Ндое, Эмболо, Варгас

"Иордания", 3-4-2-1: Абулайла — Насиб, Аль-Араб, Абуальнади — Ассаф, Аль-Рашдан, Аль-Равабде, Абу Таха — Тамари, Аль-Марди — Сабра

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Швейцарией" и "Иорданией" от UA-Футбол

ТБ2.5 — 3:1. Швейцария подходит к этому матчу явным фаворитом, поэтому логичной будет победа хозяев.

Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.