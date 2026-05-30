Германия – Финляндия. Анонс и прогноз товарищеского матча на 31.05.2026

Товарищеский матч сборных

Майнц, Мева Арена

Германия – Финляндия 21:45

Трансляция – MEGOGO Футбол 1

Германия

До старта мундиаля – две недели и два контрольных матча. Сначала Финляндия, затем 6 июня – США в Чикаго. Нагельсманн недвусмысленно дал понять: эти спарринги – шанс окончательно определиться со стартовым составом, но и площадка для точечных экспериментов. "Мы хотим посмотреть на команду, которая потенциально может начать турнир. Но ничего не высечено в камне", – сказал тренер накануне. Поводов для тревоги нет: в квалификации немцы финишировали первыми в группе, выиграв пять матчей подряд, а в мартовском перерыве добавили победы над Швейцарией (4:3) и Ганой (2:1).

Главная кадровая новость – Нойер. Легенда вернулась в сборную и ожидается первым номером на мундиале, однако сейчас восстанавливается после небольшой травмы икроножной мышцы. "Это просто мера предосторожности", – объяснил Нагельсманн. В ворота выйдет Бауманн из "Хоффенхайма". Также недоступен Хавертц – "Арсенал" сегодня играет финал Лиги чемпионов с ПСЖ. Его место в атаке, вероятно, займёт Вольтемаде.

Главная звезда немецкого футбола Мусиала лишь недавно начал набирать форму после долгого простоя из-за травмы. Нагельсманн настроен терпеливо: "Если Джамал играет на 70 процентов, он всё равно лучше многих других. Буду рад, если к первому матчу на ЧМ он будет на все сто". Интересна и ситуация с Карлем: молодой форвард произвёл яркое первое впечатление в лагере сборной, но получит ли он место в старте – Нагельсманн оставил открытым вопросом.

Финляндия

Финляндия так и не побывала на чемпионате мира – в истории ни разу. Квалификационная кампания в группе G стала очередным разочарованием: финны досрочно выбыли из борьбы, пропустив вперёд Нидерланды и Польшу. Кампания изначально складывалась тяжело, но концовка осенью 2025-го превратилась в настоящий кошмар. В октябре – разгром от Нидерландов в Амстердаме (0:4). Финальной точкой стал ноябрьский домашний матч против Мальты: финны умудрились проиграть аутсайдеру (0:1), окончательно закрепив за собой статус главного разочарования группы.

Команда переживает болезненную смену поколений. Молодёжь вроде Валты и Пюхтия пытается закрепиться, но зависимость от ветеранов по-прежнему критически высока. В воротах – Градецки, впереди – Похьянпало. Единственным светлым пятном всего отборочного цикла осталась домашняя победа над Польшей (2:1) – локальный успех, который глобально ни на что не повлиял. Голы даются с огромным трудом, а оборона регулярно трещит под прессингом топ-команд.

Финляндия не побеждала Германию с июля 1972 года – 14 последующих встреч принесли лишь пять ничьих при девяти поражениях. Рассчитывать на сенсацию в Майнце не приходится: классовая разница слишком очевидна, а мотивации для подвига у финнов объективно немного.

Тактический рисунок

Для Нагельсманна эта Финляндия – идеальный манекен для отработки позиционных атак перед мундиалем. Финны, скорее всего, закроются в глухой защите, но классовый разрыв слишком очевиден – немцы должны брать своё. Главная интрига вечера – не результат, а состав и индивидуальные выступления претендентов на место в заявке.

Ориентировочные составы

Германия: Бауманн – Киммих, Та, Шлоттербек, Раум – Горетцка, Штиллер – Сане, Мусиала, Виртц – Вольтемаде

Финляндия: Градецки – Алхо, Коски, Миеттинен – Скюття, Сухонен, Мархиев, Валта, Лахтеенмяки – Похьянпало, Антман

Ставки и коэффициенты

Прогноз от UA-Футбол

Товарищеский матч с заранее понятным соотношением сил. Германия настроена победно – каждый спарринг перед мундиалем важен для набора ритма и уверенности, финны же прилетели без мотивации. Нагельсманн будет экспериментировать, но в разумных пределах. Ждём уверенной победы хозяев. Ставка: победа Германии с форой -1.5 – коэф. 1.85.