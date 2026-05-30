Бразилия – Панама. Анонс и прогноз товарищеского матча на 01.06.26

Товарищеский матч

1 июня. 00:30. Рио-де-Жанейро. Стадион "Маракана"

Главный судья: Даниэль Шлагер (Германия)

Трансляция: MEGOGO 1 (Ukr)

1 июня состоится товарищеский матч между Бразилией и Панамой. Обе сборные получили путевку на ЧМ-2026. Матч в Рио-де-Жанейро – репетиция Карло Анчелотти и Томаса Кристиансена перед стартом турнира. Художники бразильской атаки Винисиус, Кунья и Рафинья против дисциплинированных "красных" – у кого больше шансов порадовать болельщиков?

Новости Бразилии

Бразилия сегодня находится не в самом лучшем состоянии, как для фаворитов турнира. Бразилия – это фантастическая атака. Звезд столько, что хватит на несколько клубов. Но как оказалось, этого совершенно недостаточно, чтобы спокойно пройти даже отборочный турнир.

Отборочный цикл для "селесао", как и для всех сборных южноамериканской зоны, стартовал 7 сентября 2023 года. За это время "селесао" успели поработать с тремя главными коучами. Весь период можно охарактеризовать как супер нервный. Третий наставник – Карло Анчелотти возглавил бразильцев 26 мая 2025 года. Конечно, Анчелотти за год удалось навести более менее порядок и в раздевалке, и на поле. Отборочный турнир сборная завершила на 5-ом месте и получила прямую путевку на мундиаль. С приходом итальянского специалиста футбол "селесао" не очень изменился, но сборная начала набирать обороты. Однако, стабильность по-прежнему отсутствует. В последних пяти матчах "селесао" одержали всего две победы – над Сенегалом (2:0) и Хорватией (3:1). Один матч "селесао" завершили вничью – с Тунисом (1:1). Несмотря на присутствие на поле бразильских звезд – Винисиуса, Куньи, Родриго и Эстевана, "селесао" мало того, что вынуждены были отыгрываться после пропущенного мяча на 23-й минуте, так еще после реализованного пенальти Эстеваном на 44-й минуте, не смогли прорвать организованную оборону Туниса и оформить победу. Ну а поражения от Японии (3:2) и Франции (1:2) показали большие проблемы в обороне команды Карло Анчелотти. А вот в атаке бразильцы с Анчелотти прогрессируют. В последних восьми матчах забили 17 голов. И только в одном матче не смогли поразить ворота соперника – сборной Боливии (1:0; 10.09.2025).

Из последних пяти матчей Бразилия ни одного не провела на домашнем стадионе. Между тем, стоит учитывать, что именно на "Маракане" бразильцы играют в свой шикарный футбол. В последних девяти домашних матчах отборочного турнира "селесао" одержали 6 побед, 2 матча завершили вничью и только 1 раз проиграли – Аргентине (0:1).

С Панамой "селесао" на домашнем стадионе играли в 2014 году. Бразильцы разгромили соперника со счетом 4:0.

Новости Панамы

Панама примет участие всего на втором для себя чемпионате мира. Первая проба пера состоялась в 2018 году. "Красные" заняли четвертое место в своей группе (ноль очков в 3-х матчах). И следует признать, что восемь лет Панама упорно работала, чтобы удивить мир. Отборочный турнир сборная прошла без сложностей, заняв первое место в финальном раунде. Сегодня Панама - одна из самых сильных сборных КОНКАКАФ. В 2025 году сборная дошла до 1/4 Золотого Кубка КОНКАКАФ. В Лиге наций дотянулась до финала, в котором проиграла Мексике (1:2). В последних 16-ти матчах Панама проиграла всего два раза. В последних пяти матчах Панама немного расслабилась: два матча выиграла – с Сальвадором (3:0) и ЮАР (1:2); два матча завершила вничью – с Боливией (1:1) и ЮАР (1:1); один матч проиграла - с Мексикой (0:1).

Главный козырь Панамы – дисциплина во всех линиях, особенно в обороне. Панама может терпеливо защищаться, причем хладнокровно, без нервов в ожидании момента для контратаки. Но если "красные" вылетают вперед, их остановить практически невозможно.

Панама не относится к фаворитам чемпионата мира. Но показать зубы и больно укусить способна даже Бразилию.

Бразилия – Панама. Статистика личных встреч

03.06.1014. Товарищеский матч

Бразилия – Панама 4:0

30.05.2016. Товарищеский матч

Панама – Бразилия 0:2

23.03.2019. Товарищеский матч

Бразилия – Панама 1:1

Бразилия – Панама. Цифры и факты

Бразилия в последних пяти матчах 2 – выиграла, 1 – завершила вничью, 2 – проиграла;

Бразилия в последних пяти матчах забивает в среднем 1,8, пропускает – 1,4 мяча за 90 минут;

Панама в последних пяти матчах 2 – выиграла, 2 – завершила вничью, 1 – проиграла;

Панама в последних пяти матчах забивает в среднем 1,4, пропускает – 0,8 голов за 90 минут.

Бразилия – Панама. Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Нельзя сказать, что Бразилия имеет проблемы с выбором игроков на товарищеский матч. Тем не менее, потери есть. Габриел Мартинелли, Габриэл и Маркиньос не смогут принять участие даже со скамейки запасных. 30 мая игроки будут играть в финале Лиги чемпионов. Продолжается история с Неймаром. Анчелотти в самый последний момент включил бразильскую звезду в состав "селесао". Но Неймар получил травму. Выход на поле бразильца в товарищеском матче не состоится.

Ориентировочный состав (4 – 2 – 3 – 1): Алиссон — Бремер, Данило, Лео Перейра, Сантос — Бруно, Каземиро — Луис Энрике, Рафинья, Винисиус — Кунья Главный тренер: Карло Анчелотти

Панама на товарищеский матч с Бразилией остается без лидеров команды. Альберто Карраскилья и Анибал Годой травмированы. Их участие даже на мундиале под вопросом. Травмирован и один из голкиперов Панамы – Луис Мехия. Возможно, потери креативных полузащитников может восполнить нападающий Исмаэль Диас, который находится в идеальной форме – в последних 10-ти матчах за свой клуб игрок оформил 4 гола и 5 ассистов.

Ориентировочный состав (4 – 3 – 3): Москера — Кордоба, Эскобар, Миллер, Блэкмен — Барсенас, Харви, Мурильо — Кинтеро, Диас, Фахардо Главный тренер: Томас Кристиансен

Бразилия – Панама. Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между Бразилией и Панамой от UA-Футбол

ТБ 2,5. Бразилия на "Маракана" будет играть в свое удовольствие. Карло Анчелотти не загоняет игроков в строгие рамки. Соответственно, Винисиус и Рафинья перед родными трибунами понесутся с первых минут быстрее ветра разрывать оборону Панамы. Кунья тоже не против будет забить гол. Но, несмотря на то, что Панама не самый сильный соперник, бразильцы способны совершить ошибку и пропустить гол в свои ворота.

Панама будет мужественно защищать свои ворота. Но сборной, скорее всего, не хватит опыта и хладнокровия, чтобы удержать ворота на замке.

Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.