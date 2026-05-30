США – Сенегал. Анонс и прогноз товарищеского матча на 31.05.26

Контрольный матч

31 мая. 22:30. Шарлотт. “Банк оф Америка Стэдиум”

США – Сенегал

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Сборная США встретится с Сенегалом 31 мая 2026 года на стадионе “Банк оф Америка Стэдиум” в Шарлотте в рамках финальной подготовки к чемпионату мира. Этот товарищеский поединок послужит важной проверкой сил перед стартом мундиаля для обеих сторон.

США: последние новости

Сборная США двенадцать раз принимала участие в чемпионатах мира, лучший результат — это третье место в 1930 году.

США, как одна из хозяек будущего Мундиаля была освобождена от отборочного турнира. И потому играла очень много товарищеских матчей. Последние из них можно разделить на осенние и весенние. Осенью в соперниках были в основном представители Южной Америки и Азии. В шести матчах американцы одержали четыре победы, один матч сыграли вничью и один проиграли. Проиграли Южной Корее (0:2). Вничью сыграли с Эквадором (1:1). А шесть побед были над: Японией (2:0), Австралией (2:1), Парагваем (2:1) и Уругваем (5:1). В последней игре американцы устроили разгром Уругваю ещё в первом тайме, забив четыре из пяти своих голов. Плюс в середине второго тайма уругвайцы остались в меньшинстве. Был удалён их опорник Бентанкур.

Весной США сыграла два матча с представителями Европы. И в обоих проиграла: Бельгии (2:5) и Португалии (0:2). Сражаться на равных с этими сборными не получилось.

Теперь американцам предстоит сыграть два последних товарищеских матча до старта ЧМ, чтобы проверить в деле всех тех, кто вошёл в финальную заявку на мундиаль. Первый матч — это игра с Сенегалом 31-го мая. Второй матч — это игра с Германией 6-го июня.

Напомним, что на ЧМ США будет играть в группе D, где соперниками американцев будут: Парагвай, Австралия и Турция. Матчи с участием сборной США пройдут 13, 19 и 26 июня в двух городах: Лос-Анджелесе и Сиэтле.

Сенегал: последние новости

Сборная Сенегала четыре раза принимала участие в чемпионатах мира, лучший результат — это выход в четвертьфинал в 2002 году.

Отборочный турнир к мундиалю сборная Сенегала отыграла уверенно, одержав семь побед при трёх ничьих. Но расслабиться “Львам Теранги” весь отборочный турнир не позволяла сборная ДР Конго, которая до последнего соперничала с сенегальцами за первое место. Итоговая разница между сборными составила всего два очка. Первое место позволило Сенегалу сразу попасть на мундиаль.

Прошедшей зимой Сенегал выиграл кубок африканских наций. Пять побед при одной ничьей на пути к финалу. Победа в решающем матче в дополнительное время 1:0 над хозяевами турнира — сборной Марокко. Но затем Африканская конфедерация футбола лишила сенегальцев титула победителя кубка африканских наций 2026, присудила им техническое поражение 0:3 и официально объявила сборную Марокко победителем турнира. Причина: во время финального матча тренерский штаб и игроки сборной Сенегала ушли с поля в знак протеста против спорного пенальти, назначенного в их ворота в концовке игры. Федерация футбола Сенегала официально подала апелляцию в высшую спортивную инстанцию — Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Весной “Львы Теранги” сыграли два товарищеских матча, в которых одержали две победы: над Перу (2:0) и над Гамбией (3:1).

До начала мундиаля сенегальцам осталось провести две встречи, в которых будут проверять в деле всех тех, кто вошёл в финальную заявку на мундиаль. Первый матч — это игра с одними из хозяев ЧМ, сборной США, 31-го мая. Второй матч — это игра с Саудовской Аравией 10-го июня.

Напомним, что на ЧМ Сенегал будет играть в группе I, где соперниками сенегальцев будут: Франция, Норвегия и Ирак. Матчи с участием сборной Сенегала пройдут 16, 23 и 26 июня в двух городах: Нью-Йорке и Торонто.

Последние пять матчей США

28.03.2026 США — Португалия 0:2 Международный товарищеский матч

28.03.2026 США — Бельгия 2:5 Международный товарищеский матч

19.11.2025 США — Уругвай 5:1 Международный товарищеский матч

16.11.2025 США — Парагвай 2:1 Международный товарищеский матч

15.10.2025 США — Австралия 2:1 Международный товарищеский матч

Последние пять матчей Сенегала

31.03.2026 Сенегал — Гамбия 3:1 Международный товарищеский матч

28.03.2026 Сенегал — Перу 2:0 Международный товарищеский матч

18.01.2026 Сенегал — Марокко 0:3 (техническое поражение) КАН-2025

14.01.2026 Сенегал — Египет 1:0 КАН-2025

09.01.2026 Мали — Сенегал 0:1 КАН-2025

Цифры и факты

Это первая в истории встреча этих двух сборных.

У США три победы в последних пяти матчах.

У США два поражения в двух последних матчах.

США пропускает в последних шести матчах.

В четырёх из пяти последних матчах с участием США сыграла ставка: ТБ 2.5.

В пяти из шести последних матчах с участием США сыграла ставка: Обе команды забьют (Да).

Сенегал одержал победу в двенадцати из пятнадцати последних матчах.

Сенегал одержал победу в шести из семи последних матчах.

Сенегал забивал в восьми из девяти последних матчах.

В четырёх из пяти последних матчах с участием Сенегала сыграла ставка: Обе команды забьют (Нет).

Ориентировочные составы

США 4-3-3: Фрис — Скалли, Ричардс, Трасти, Энтони Робинсон — Маккенни, Берхалтер, Адамс — Веа, Пулишич, Тилльман

Сенегал 4-3-3: Менди — Диатта, Кулибали, Ниакате, Эль-Хаджи Диуф — Диарра, Идрисса Гуйе, Папа Гуйе — Илиман Ндиай, Джексон, Мане

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч между США и Сенегалом от UA-Футбол

ТБ 2.5 за коэф. 2.12. Товарищеские матчи прямо в канун больших турниров часто оказываются результативными. Вот и в этом матче команды способны забить минимум три мяча на двоих.

Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.