Польша – Украина. Анонс и прогноз товарищеского матча на 31.05.2026

Международный товарищеский матч

31 мая, 18:30. "Арена Вроцлав"

Главный арбитр: Филипп Глова (Словакия)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 1

Географические соседи, соседи в рейтинге ФИФА (поляки – 35, украинцы – 32), соседи по футбольному несчастью. Команды могли встретиться в марте в стыковых матчах за выход на ЧМ-2026, однако в итоге обе поочередно уступили Швеции. Теперь же вынуждены играть в эту международную паузу только товарищеский матч. Однако с определенными особенностями для "сине-желтых".

Новости сборной Польши

Кадра завершила основной этап квалификации на ЧМ-2026 на втором месте, пропустив вперед в своей группе лишь Нидерланды на три очка. В конце концов, вышла в плей-офф, где жеребьевка свела Польшу с Албанией. Первый тайм албанцы в Варшаве выиграли, но после перерыва Левандовский и Зелинский (с двумя ассистами от Шиманского) сделали свое дело.

Против Швеции в Сульне было гораздо труднее. Дважды скандинавы выходили вперед, дважды поляки отыгрывали паритет. Но в конце встречи сыграл козырь шведов, который трижды выстрелил и против Украины: Декереш на 88 минуте забил решающий гол. Много грусти было в футбольной Польше. Однако, несмотря на это, главный тренер Ян Урбан остался на своем посту. Именно он будет готовить команду к товарищеским матчам об Украине и Нигерии (3 июня).

Кадры хозяев

Главные звезды Левандовский, Зелинский, Кивер – присутствуют в заявке. Также есть и хорошо знакомый украинский фанам бывший защитник "Динамо" Томаш Кендзера, который представляет сейчас "ПАОК".

Новости сборной Украины

В "сине-желтых" плей-офф отбора на ЧМ-2026 начался (сразу и завершился) куда плачевнее. Еще в матче полуфинала подопечные тогда еще Реброва безвольно проиграли Швеции со счётом 1:3. Гол престижа забил дебютант Пономаренко чуть ли не перед финальным свистком. В товарищеском матче удалось минимально победить Албанию, но это ложка меда в бочке дегтя.

Главное, что эта бочка покатилась в направлению побережья Испании: Сергей Ребров больше не возглавляет сборную Украины. Андреа Мальдера против поляков дебютирует как и в статусе наставника "сине-желтых", так и в должности главного тренера. Следует отметить и сбор команды именно в Украине. В субботу, 30 мая, "сине-желтые" утром тренировались во Львове, дальше отправились на матч во Вроцлав, а затем снова вернутся в Украину, где будут готовиться к следующему поединку против Дании (7 июня).

Кадры гостей

Автор гола в ворота Албании Алексей Гуцуляк пропустит сбор из-за травмы. Также не сыграют Дмитрий Ризнык и Егор Ярмолюк. Мальдера вызвал сразу несколько новичков: Геннадий Синчук, Александр Романчук, Георгий Ермаков. После долгих пауз вернулись Андрей Ярмоленко и Даниил Игнатенко. Также Илья Забарный отсутствует из-за участия "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов.

Последние пять матчей Польши

31.03.25. Швеция – Польша 3:2 (Отбор на ЧМ)

26.03.25. Польша – Албания 2:1 (Отбор на ЧМ)

17.11.25. Мальта – Польша 2:3 (Отбор на ЧМ)

14.11.25. Польша – Нидерланды 1:1 (Отбор на ЧМ)

12.10.25. Литва – Польша 0:2 (Отбор на ЧМ)

Последние пять встреч гостей

31.03.26. Украина – Албания 1:0 (ТМ)

26.03.26. Украина – Швеция 1:3 (Отбор на ЧМ)

16.11.25. Украина – Исландия 2:0 (Отбор на ЧМ)

13.11.25. Франция – Украина 4:0 (Отбор на ЧМ)

13.10.25. Украина – Азербайджан 2:1 (Отбор на ЧМ)

Последние пять личных встреч между соперниками

07.06.24. Польша – Украина 3:1 (ТМ)

11.11.20. Польша – Украина 2:0 (ТМ)

21.06.16. Украина – Польша 0:1 (Евро)

11.10.13. Украина – Польша 1:0 (Отбор на ЧМ)

22.03.13. Польша – Украина 1:3 (Отбор на ЧМ)

Ориентировочные составы на матч Польша – Украина

Польша: Грабара – Вишневский, Беднарек, Кивер – Кендзера, Шиманский, Зелинский, Залевский – Розга, Каминский – Свидерский.

Грабара – Вишневский, Беднарек, Кивер – Кендзера, Шиманский, Зелинский, Залевский – Розга, Каминский – Свидерский. Украина: Трубин – Бондарь, Матвиенко, Михавко – Романчук, Назарина, Малиновский, Миколенко – Цыганков, Судаков – Пономаренко.

Прогноз матча Польша – Украина от UA-Футбол

Уже домашний стадион во Вроцлаве для "сине-желтых". Они здесь сыграли четыре номинально домашних поединка с начала полномасштабного вторжения РФ (Англия – 0:0, Исландия – 2:1, Чехия – 1:1, Франция – 0:2), но на этот раз Украина будет в роли гостя.

Мальдера всего несколько дней тренировал команду перед этим поединком. Вряд ли что-то можно свежее и интересное за это время донести до своих подопечных. А еще учитывать логистические вопросы, то у "кадры" точно преимущество. Прогноз: Победа Польши.