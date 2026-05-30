Польша – Украина. Анонс и прогноз товарищеского матча на 31.05.2026
Очередная встреча явно не футбольных друзей
Фото - УАФ / Автор - невідомий
Международный товарищеский матч
31 мая, 18:30. "Арена Вроцлав"
Главный арбитр: Филипп Глова (Словакия)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
Географические соседи, соседи в рейтинге ФИФА (поляки – 35, украинцы – 32), соседи по футбольному несчастью. Команды могли встретиться в марте в стыковых матчах за выход на ЧМ-2026, однако в итоге обе поочередно уступили Швеции. Теперь же вынуждены играть в эту международную паузу только товарищеский матч. Однако с определенными особенностями для "сине-желтых".
Новости сборной Польши
Кадра завершила основной этап квалификации на ЧМ-2026 на втором месте, пропустив вперед в своей группе лишь Нидерланды на три очка. В конце концов, вышла в плей-офф, где жеребьевка свела Польшу с Албанией. Первый тайм албанцы в Варшаве выиграли, но после перерыва Левандовский и Зелинский (с двумя ассистами от Шиманского) сделали свое дело.
Против Швеции в Сульне было гораздо труднее. Дважды скандинавы выходили вперед, дважды поляки отыгрывали паритет. Но в конце встречи сыграл козырь шведов, который трижды выстрелил и против Украины: Декереш на 88 минуте забил решающий гол. Много грусти было в футбольной Польше. Однако, несмотря на это, главный тренер Ян Урбан остался на своем посту. Именно он будет готовить команду к товарищеским матчам об Украине и Нигерии (3 июня).
Кадры хозяев
Главные звезды Левандовский, Зелинский, Кивер – присутствуют в заявке. Также есть и хорошо знакомый украинский фанам бывший защитник "Динамо" Томаш Кендзера, который представляет сейчас "ПАОК".
Новости сборной Украины
В "сине-желтых" плей-офф отбора на ЧМ-2026 начался (сразу и завершился) куда плачевнее. Еще в матче полуфинала подопечные тогда еще Реброва безвольно проиграли Швеции со счётом 1:3. Гол престижа забил дебютант Пономаренко чуть ли не перед финальным свистком. В товарищеском матче удалось минимально победить Албанию, но это ложка меда в бочке дегтя.
Главное, что эта бочка покатилась в направлению побережья Испании: Сергей Ребров больше не возглавляет сборную Украины. Андреа Мальдера против поляков дебютирует как и в статусе наставника "сине-желтых", так и в должности главного тренера. Следует отметить и сбор команды именно в Украине. В субботу, 30 мая, "сине-желтые" утром тренировались во Львове, дальше отправились на матч во Вроцлав, а затем снова вернутся в Украину, где будут готовиться к следующему поединку против Дании (7 июня).
Кадры гостей
Автор гола в ворота Албании Алексей Гуцуляк пропустит сбор из-за травмы. Также не сыграют Дмитрий Ризнык и Егор Ярмолюк. Мальдера вызвал сразу несколько новичков: Геннадий Синчук, Александр Романчук, Георгий Ермаков. После долгих пауз вернулись Андрей Ярмоленко и Даниил Игнатенко. Также Илья Забарный отсутствует из-за участия "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов.
Последние пять встреч хозяев
- 31.03.25. Швеция – Польша 3:2 (Отбор на ЧМ)
- 26.03.25. Польша – Албания 2:1 (Отбор на ЧМ)
- 17.11.25. Мальта – Польша 2:3 (Отбор на ЧМ)
- 14.11.25. Польша – Нидерланды 1:1 (Отбор на ЧМ)
- 12.10.25. Литва – Польша 0:2 (Отбор на ЧМ)
Последние пять встреч гостей
- 31.03.26. Украина – Албания 1:0 (ТМ)
- 26.03.26. Украина – Швеция 1:3 (Отбор на ЧМ)
- 16.11.25. Украина – Исландия 2:0 (Отбор на ЧМ)
- 13.11.25. Франция – Украина 4:0 (Отбор на ЧМ)
- 13.10.25. Украина – Азербайджан 2:1 (Отбор на ЧМ)
Последние пять личных встреч между соперниками
07.06.24. Польша – Украина 3:1 (ТМ)
11.11.20. Польша – Украина 2:0 (ТМ)
21.06.16. Украина – Польша 0:1 (Евро)
11.10.13. Украина – Польша 1:0 (Отбор на ЧМ)
22.03.13. Польша – Украина 1:3 (Отбор на ЧМ)
Ориентировочные составы на матч Польша – Украина
- Польша: Грабара – Вишневский, Беднарек, Кивер – Кендзера, Шиманский, Зелинский, Залевский – Розга, Каминский – Свидерский.
- Украина: Трубин – Бондарь, Матвиенко, Михавко – Романчук, Назарина, Малиновский, Миколенко – Цыганков, Судаков – Пономаренко.
Ставки и коэффициенты на матч Польша – Украина
Прогноз матча Польша – Украина от UA-Футбол
Уже домашний стадион во Вроцлаве для "сине-желтых". Они здесь сыграли четыре номинально домашних поединка с начала полномасштабного вторжения РФ (Англия – 0:0, Исландия – 2:1, Чехия – 1:1, Франция – 0:2), но на этот раз Украина будет в роли гостя.
Мальдера всего несколько дней тренировал команду перед этим поединком. Вряд ли что-то можно свежее и интересное за это время донести до своих подопечных. А еще учитывать логистические вопросы, то у "кадры" точно преимущество. Прогноз: Победа Польши.
