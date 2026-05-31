Япония – Исландия. Анонс и прогноз товарищеского матча на 31.05.26

Товарищеский матч



31 мая. 13:25. Токио. "Новый Национальный стадион"



Главный судья: Дамиан Кос (Польша)

Матч против Исландии станет своеобразной финальной репетицией для Японии накануне Чемпионата мира 2026. Со своей стороны викинги не смогли квалифицироваться на ЧМ, но осенью их ждёт Лига наций.

Новости Японии

Подопечные Хадзимэ Мориясу демонстрируют исключительную форму накануне нынешнего Мундиаля.



Они легко прошли квалификацию: в 10 матчах одержали семь побед, дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение. За всё это время они пропустили лишь три мяча — такой оборонительный показатель подчёркивает организованность и дисциплину, ставшие визитной карточкой этой сборной Японии. После завершения квалификационной кампании команда проиграла лишь один раз в 11 матчах, одержав восемь побед и дважды сыграв вничью. В частности, японцы выиграли каждый из своих последних пяти товарищеских поединков, а именно матчи против Бразилии (3:2), Ганы (2:0), Боливии (3:0), Шотландии (1:0) и Англии (1:0).



Попав в группу F вместе с Нидерландами, Тунисом и Швецией, Япония подходит к этому товарищескому матчу с огромной уверенностью в своих силах.

Новости Исландии

Что касается Исландии, то викинги прибыли в Японию, не имея в планах летнего Чемпионата мира.



Они заняли третье место в своей квалификационной группе после Франции и Украины, одержав лишь две победы в шести матчах. Подопечные Арнара Гуннлаугссона также недавно вылетели дивизионом ниже в Лиге наций. К воскресной игре гости подходят с одной победой в последних пяти матчах. Сначала исландцы обыграли Азербайджан (2:0), а затем проиграли Украине (0:2) и Мексике (0:4). После этого были ничьи с Канадой (2:2) и Гаити (1:1).



Лига наций начнётся осенью, поэтому пока Исландия может довольствоваться лишь товарищескими матчами.

Личные встречи

24.02.2012, ТМ. Япония – Исландия 3:1

30.04.2004, ТМ. Исландия – Япония 2:3

Цифры и факты

Сборная Японии выиграла 9 из последних 12 матчей;

Сборная Исландии не может победить уже четыре матча подряд;

Перед этой игрой Япония сохраняла свои ворота "сухими" в четырёх матчах подряд;

Исландия проиграла обе предыдущие встречи между этими сборными.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В сборной Японии из-за травмы не сыграет Каору Митома, а Дзюня Ито пропустит матч из-за клубных обязательств.



Участие Сверрира Инги Ингасона в составе сборной Исландии остаётся под вопросом.

Япония, 3-4-2-1: Судзуки — Секо, Ватанабэ, Ито — Сугавара, Камада, Танака, Маэда — Судзуки, Сано — Гото



Исландия, 4-3-3: Вальдимарссон — Палссон, Херманнссон, Ингасон, Томассон — Харальдссон, Йоханнессон, Гудмундссон — Виллумссон, Гудьонсен, Торстейнссон

Ставки и коэффициенты на матч

П1+ТБ(2.5). Исландия проиграла половину своих последних 10 матчей. В шести из последних восьми матчей исландцы пропускали как минимум два гола. Перед этой игрой Япония является явным фаворитом.

Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.