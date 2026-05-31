Чехия – Косово. Анонс и прогноз контрольного матча на 31.05.2026

Чехия готовится к старту на ЧМ-2026, а вот Косово будет наигрывать состав до матчей Лиги Наций осенью.

Контрольный матч

Воскресенье, 31 мая

Прага, "Епет Арена"

Чехия 17:00 Косово

Видеотрансляция: MEGOGO Футбол 3



Трансляция матча В эфире Трансляция матча Чехия - Косово Смотреть трансляцию

Чехия: последние новости

Чехия не без проблем, но все же попала на ЧМ-2026. В своей группе чехи уступила первое место Хорватии. Среди неудач отбора стоит отметить поражение от Фарерских островов.

В плей-офф Чехия была в шаге от вылета. В первом матче ирландцы забили дважды, но чехи сумели сравнять счет в основное время (2:2). В серии пенальти точнее были подопечные Кубека.

Основное время матча против Дании тоже завершилось вничью (1:1). В экстра-таймах команды снова обменялись голами. В серии пенальти чешские футболисты были точнее датчан.

Чехия попала в группу А, где ее соперниками будут Мексика, Южная Корея и ЮАР.

Ориентировочный состав Чехии: Горничек – Крейчи, Голеш, Доудера – Юрасек, Провод, Дарида, Соучек, Цоуфал – Гложек, Шик.

Косово: последние новости

Косово с каждым годом прогрессирует. В Лиге Наций косовары находились в дивизионе С набрали 12 очков и уступили всего дважды Румынии. Литва и Кипр были обыграны в обоих матчах. Далее на пути к дивизиону В в плей-офф была Исландия, которую косовары довольно легко дважды обыграли.

В отборе на ЧМ-2026 косовары опередили Швецию и Словению и уступили только Швейцарию. В матчах плей-офф подопечные Франко Фоды обыграли Словакию (4:3) и уступили Турции (0:1). Многие игроки сборной Косово представляют топ-чемпионаты, есть игроки из Серии А, Ла Лиги, немецкой Бундеслиги, турецкой Суперлиги.

Ориентировочный состав Косова: Мурич – Красничи, Хайдари, Деллова – Войвода, Ходжа, Авдуллаху, Галлапени – Асслани, Мурики, Ррахмани.

Чехия – Косово: статистика личных встреч

14.11.19. Чехия - Косово 2:1 (Евро-2020)

07.09.19. Косово - Чехия 2:1 (Евро-2020)

Команды встречались в рамках отбора на Евро-2020 и обменялись домашними победами.

Последние матчи Чехии

31.03. Чехия – Дания 2:2 (пен. 3:1) (Отбор на ЧМ-2026)

26.03. Чехия – Ирландия 2:2 (пен. 4:3) (Отбор на ЧМ-2026)

17.11. Чехия – Гибралтар 6:0 (Отбор на ЧМ-2026)

13.11. Чехия – Сан-Марино 1:0 (Контрольный матч)

12.10. Фарерские острова - Чехия 2:1 (Отбор на ЧМ-2026)

Последние матчи Косово

31.03. Косово – Турция 0:1 (отбор к ЧМ-2026)

26.03. Словакия – Косово 3:4 (отбор к ЧМ-2026)

18.11. Косово – Швейцария 1:1 (отбор к ЧМ-2026)

15.11. Словения – Косово 0:2 (отбор к ЧМ-2026)

13.10. Швеция – Косово 0:1 (отбор к ЧМ-2026)

Чехия – Косово: ставки и коэффициенты

Чехия – Косово. Прогноз на матч от UA-Футбол

Чехия – фаворит матча по версии букмекеров. Подопечне Кубека готовятся к старту на ЧМ-2026 и нет времени для экспериментов. А вот Косово не попало на мундиаль, так что уже будет работать над наигрыванием склада на будущее. Чехия должна побеждать, но Косово стало неприятным соперником любой команды в последнее время. Считаем, что в матче будет забито минимум 3 гола. Прогноз – ТБ 2,5 за коэффициент 1,94.