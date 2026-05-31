Норвегия – Швеция. Анонс и прогноз товарищеского матча на 01.06.26

Матч между Норвегией и Швецией, несмотря на товарищеский статус, вызывает повышенный интерес. Обе сборные продолжают подготовку к чемпионату мира-2026, а предстоящая встреча станет важной возможностью оценить готовность состава, проверить резервистов и отточить игровые взаимодействия перед стартом турнира.

Товарищеский матч

Понедельник, 01 июня

Осло, "Уллеваал стедион"

Норвегия 20:00 Швеция

Видеотрансляция: MEGOGO Футбол 1



Норвегия: последние новости

Сборная Норвегии подходит к чемпионату мира в отличном настроении и с убедительными результатами. Команда без потерь прошла квалификацию, одержав восемь побед в восьми матчах. За этот отрезок норвежцы отметились 37 забитыми мячами и пропустили всего пять. Особенно запомнились разгромные победы над Молдовой (11:1), Израилем (5:0), а также успех в выездном матче против Италии в Милане (4:1). В общей сложности за последние 14 встреч команда потерпела лишь одно поражение.

Тем не менее мартовские контрольные матчи оказались не столь успешными. Подопечные Столе Сольбаккена уступили Нидерландам со счётом 1:2, а затем не смогли забить Швейцарии — 0:0. Несмотря на это, у тренерского штаба нет причин для беспокойства, ведь товарищеские встречи используются прежде всего для экспериментов с составом.

Ожидается, что в матче против Швеции часть лидеров намеренно не будут перегружать. Мартин Эдегор недавно провёл финал Лиги чемпионов, а Эрлинг Холанд, который вернулся в расположение сборной, также может получить ограниченное игровое время. В то же время глубина состава остаётся одним из главных козырей команды.

Дополнительную уверенность Норвегии придаёт статистика домашних выступлений. В последний раз сборная проигрывала дома ещё в марте 2024 года. С тех пор она одержала девять побед и трижды сыграла вничью. Кроме того, норвежцы не уступают Швеции уже шесть очных матчей подряд, постепенно перехватывая инициативу в принципиальном скандинавском противостоянии.

Швеция: последние новости

Для сборной Швеции путь к чемпионату мира оказался значительно сложнее. Команда неудачно провела основной отборочный цикл и завершила его на последнем месте в своей группе. Однако шведы воспользовались дополнительным шансом благодаря успеху в Лиге конференций и квалифицировались на ЧМ через стыковые матчи. Уже под руководством Грэма Поттера они сначала обыграли Украину со счётом 3:1 в полуфинале плей-офф, а затем в напряжённом поединке одолели Польшу — 3:2, завоевав путёвку на мундиаль.

После назначения Поттера осенью 2025 года сборная постепенно меняет свой стиль. Команда стала активнее действовать в атаке, чаще использует быстрые вертикальные выпады и смелее рискует вблизи штрафной площади соперника. Серия из трёх матчей без поражений свидетельствует о позитивных изменениях, хотя окончательные выводы делать ещё рано.

Перед игрой с Норвегией кадровая ситуация остаётся непростой. Виктор Дьёкереш пропустит матч из-за предоставленного отдыха после финала Лиги чемпионов. Также под вопросом объём игрового времени Александера Исака, который в конце клубного сезона испытывал проблемы с физической готовностью и нечасто проводил на поле все 90 минут.

Несмотря на улучшение игры в нападении, оборона остаётся наиболее проблемным звеном команды. Шведы не могут провести матч без пропущенных мячей уже девять встреч подряд. Особенно часто трудности возникают после перерыва. Не добавляет оптимизма и статистика выездных поединков: в шести последних гостевых матчах команда одержала лишь две победы, регулярно позволяя соперникам создавать опасные моменты у своих ворот.

Норвегия – Швеция: последние личные встречи

12.06.2022. Лига наций УЕФА (Лига B). "Норвегия" 3:2 "Швеция"

05.06.2022. Лига наций УЕФА (Лига B). "Швеция" 1:2 "Норвегия"

08.09.2019. Отборочный турнир чемпионата Европы. "Швеция" 1:1 "Норвегия"

26.03.2019. Отборочный турнир чемпионата Европы. "Норвегия" 3:3 "Швеция"

13.06.2017. Товарищеский матч. "Норвегия" 1:1 "Швеция"

Последние матчи Норвегии

31.03.2026. Товарищеский матч. "Норвегия" 0:0 Швейцария

27.03.2026. Товарищеский матч. Нидерланды 2:1 "Норвегия"

16.11.2025. Отборочный турнир чемпионата мира (Европа). Италия 1:4 "Норвегия"

13.11.2025. Отборочный турнир чемпионата мира (Европа). "Норвегия" 4:1 Эстония

14.10.2025. Товарищеский матч. "Норвегия" 1:1 Новая Зеландия

Последние матчи Швеции

31.03.2026. Отборочный турнир чемпионата мира (Европа). "Швеция" 3:2 Польша

26.03.2026. Отборочный турнир чемпионата мира (Европа). Украина 1:3 "Швеция"

18.11.2025. Отборочный турнир чемпионата мира (Европа). "Швеция" 1:1 Словения

15.11.2025. Отборочный турнир чемпионата мира (Европа). Швейцария 4:1 "Швеция"

13.10.2025. Отборочный турнир чемпионата мира (Европа). "Швеция" 0:1 Косово

Норвегия – Швеция: ставки и коэффициенты

Эксперты GGBET дают такой прогноз на футбол "Норвегия" - "Швеция": победа "Норвегии" — 1.84; ничья — 3.64; победа "Швеции" — 3.94.

Норвегия – Швеция. Прогноз на матч от UA-Футбол

Норвегия выглядит фаворитом благодаря стабильным результатам, сильной домашней статистике и успешным выступлениям в предыдущих матчах против Швеции. Гости заметно прибавили в атаке, однако проблемы в обороне никуда не исчезли. Даже с возможной ротацией хозяева обладают достаточными ресурсами для положительного результата.

Наш прогноз: победа Норвегии с форой (0).

