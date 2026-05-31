Норвегия – Швеция. Анонс и прогноз товарищеского матча на 01.06.26

Норвегия – Швеция: Прогноз и анонс матча ⋉ 01.06.26 ⋊ Товарищеский матч на UA-Футбол
Матч между Норвегией и Швецией, несмотря на товарищеский статус, вызывает повышенный интерес. Обе сборные продолжают подготовку к чемпионату мира-2026, а предстоящая встреча станет важной возможностью оценить готовность состава, проверить резервистов и отточить игровые взаимодействия перед стартом турнира.
Товарищеский матч
Понедельник, 01 июня
Осло, "Уллеваал стедион"
Норвегия 20:00 Швеция
Видеотрансляция: MEGOGO Футбол 1
Норвегия: последние новости
Сборная Норвегии подходит к чемпионату мира в отличном настроении и с убедительными результатами. Команда без потерь прошла квалификацию, одержав восемь побед в восьми матчах. За этот отрезок норвежцы отметились 37 забитыми мячами и пропустили всего пять. Особенно запомнились разгромные победы над Молдовой (11:1), Израилем (5:0), а также успех в выездном матче против Италии в Милане (4:1). В общей сложности за последние 14 встреч команда потерпела лишь одно поражение.
Тем не менее мартовские контрольные матчи оказались не столь успешными. Подопечные Столе Сольбаккена уступили Нидерландам со счётом 1:2, а затем не смогли забить Швейцарии — 0:0. Несмотря на это, у тренерского штаба нет причин для беспокойства, ведь товарищеские встречи используются прежде всего для экспериментов с составом.
Ожидается, что в матче против Швеции часть лидеров намеренно не будут перегружать. Мартин Эдегор недавно провёл финал Лиги чемпионов, а Эрлинг Холанд, который вернулся в расположение сборной, также может получить ограниченное игровое время. В то же время глубина состава остаётся одним из главных козырей команды.
Дополнительную уверенность Норвегии придаёт статистика домашних выступлений. В последний раз сборная проигрывала дома ещё в марте 2024 года. С тех пор она одержала девять побед и трижды сыграла вничью. Кроме того, норвежцы не уступают Швеции уже шесть очных матчей подряд, постепенно перехватывая инициативу в принципиальном скандинавском противостоянии.
Швеция: последние новости
Для сборной Швеции путь к чемпионату мира оказался значительно сложнее. Команда неудачно провела основной отборочный цикл и завершила его на последнем месте в своей группе. Однако шведы воспользовались дополнительным шансом благодаря успеху в Лиге конференций и квалифицировались на ЧМ через стыковые матчи. Уже под руководством Грэма Поттера они сначала обыграли Украину со счётом 3:1 в полуфинале плей-офф, а затем в напряжённом поединке одолели Польшу — 3:2, завоевав путёвку на мундиаль.
После назначения Поттера осенью 2025 года сборная постепенно меняет свой стиль. Команда стала активнее действовать в атаке, чаще использует быстрые вертикальные выпады и смелее рискует вблизи штрафной площади соперника. Серия из трёх матчей без поражений свидетельствует о позитивных изменениях, хотя окончательные выводы делать ещё рано.
Перед игрой с Норвегией кадровая ситуация остаётся непростой. Виктор Дьёкереш пропустит матч из-за предоставленного отдыха после финала Лиги чемпионов. Также под вопросом объём игрового времени Александера Исака, который в конце клубного сезона испытывал проблемы с физической готовностью и нечасто проводил на поле все 90 минут.
Несмотря на улучшение игры в нападении, оборона остаётся наиболее проблемным звеном команды. Шведы не могут провести матч без пропущенных мячей уже девять встреч подряд. Особенно часто трудности возникают после перерыва. Не добавляет оптимизма и статистика выездных поединков: в шести последних гостевых матчах команда одержала лишь две победы, регулярно позволяя соперникам создавать опасные моменты у своих ворот.
Норвегия – Швеция: последние личные встречи
- 12.06.2022. Лига наций УЕФА (Лига B). "Норвегия" 3:2 "Швеция"
- 05.06.2022. Лига наций УЕФА (Лига B). "Швеция" 1:2 "Норвегия"
- 08.09.2019. Отборочный турнир чемпионата Европы. "Швеция" 1:1 "Норвегия"
- 26.03.2019. Отборочный турнир чемпионата Европы. "Норвегия" 3:3 "Швеция"
- 13.06.2017. Товарищеский матч. "Норвегия" 1:1 "Швеция"
Последние матчи Норвегии
- 31.03.2026. Товарищеский матч. "Норвегия" 0:0 Швейцария
- 27.03.2026. Товарищеский матч. Нидерланды 2:1 "Норвегия"
- 16.11.2025. Отборочный турнир чемпионата мира (Европа). Италия 1:4 "Норвегия"
- 13.11.2025. Отборочный турнир чемпионата мира (Европа). "Норвегия" 4:1 Эстония
- 14.10.2025. Товарищеский матч. "Норвегия" 1:1 Новая Зеландия
Последние матчи Швеции
- 31.03.2026. Отборочный турнир чемпионата мира (Европа). "Швеция" 3:2 Польша
- 26.03.2026. Отборочный турнир чемпионата мира (Европа). Украина 1:3 "Швеция"
- 18.11.2025. Отборочный турнир чемпионата мира (Европа). "Швеция" 1:1 Словения
- 15.11.2025. Отборочный турнир чемпионата мира (Европа). Швейцария 4:1 "Швеция"
- 13.10.2025. Отборочный турнир чемпионата мира (Европа). "Швеция" 0:1 Косово
Норвегия – Швеция: ставки и коэффициенты
Норвегия – Швеция. Прогноз на матч от UA-Футбол
Норвегия выглядит фаворитом благодаря стабильным результатам, сильной домашней статистике и успешным выступлениям в предыдущих матчах против Швеции. Гости заметно прибавили в атаке, однако проблемы в обороне никуда не исчезли. Даже с возможной ротацией хозяева обладают достаточными ресурсами для положительного результата.
Наш прогноз: победа Норвегии с форой (0).
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
