Турция – Северная Македония. Анонс и прогноз товарищеского матча на 01.06.26

Контрольный матч

01 июня. 20:30. Турция. “Фенербахче Шюкрю Сараджоглу”

Турция – Северная Македония

Главный судья: Хосе Луис Мунуэра Монтеро (Испания)

Товарищеский матч Турция — Северная Македония, который пройдёт 01 июня 2026 года в Стамбуле на стадионе “Фенербахче Шюкрю Сараджоглу”, станет ключевым этапом проверки сил для обеих сборных. Для Турции это важнейшая часть подготовки к финальной стадии чемпионата мира, а для македонцев — проверка тактических схем перед осенними играми в Лиге Наций.

Турция: последние новости

Турция дважды играла на Мундиалях — в 1954 и 2002. Лучший результат — это третье место в 2002 году.

На мундиаль сборная Турции пробивалась через раунд плей-офф. Там она оказалась благодаря второму месту в отборочной группе. В которой турки были сильнее Грузии и Болгарии, но уступили всего три очка сборной Испании в борьбе за первое место.

В раунде плей-офф пришлось проходить два матча. Оба были выиграны с одинаковым счётом 1:0. Сначала в домашней игре была обыграна Румыния. Игровое преимущество весь матч было на стороне турков. Оно и позволило им удержать пусть и минимальный, но победный счёт. Оборона обеих команд была на высоте. Румыны ни разу не пробили в створ турецких ворот, а турки лишь два раза за весь матч. Но после одного из них мяч оказался в сетке румынских ворот.

А затем в гостях турки обыграли сборную Косово. У косоваров лишь в самом конце был единственный удар в створ ворот за весь матч. Но Чакыр справился с дальним ударом, который наносился с линии ворот. А вот из двух своих моментов турки реализовали один, который и принёс им путёвку на ЧМ.

Теперь туркам предстоит сыграть два последних товарищеских матча до старта ЧМ, чтобы проверить в деле всех тех, кто вошёл в финальную заявку на мундиаль. Первый матч — это игра с Северной Македонией 1-го июня. Второй матч — это игра с Венесуэлой 7-го июня.

Напомним, что на ЧМ Турция будет играть в группе D, где соперниками турков будут: Австралия, Парагвай и США. Матчи с участием сборной Турции пройдут 14, 20 и 26 июня в трёх городах: Ванкувере, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе.

Северная Македония: последние новости

Северная Македония не смогла пробиться на мундиаль. В отборочном раунде она осталась на третьем месте позади Бельгии и Уэльса. Три победы при одном поражении, но при этом — четыре ничьи, в том числе две с лидером группы Бельгией. Результат — три очка от Уэльса, который в последнем туре в Кардиффе учинил македонцам разгром, обыграв их со счётом 7:1.

Была ещё лазейка с участием в плей-офф. Но уже в полуфинале своего пути македонцы проиграли Дании (0:4) в Копенгагене. Сопротивляться более слаженной датской сборной не получилось. Последовал второй разгром подряд, который и завершил путь Северной Македонии в попытках попасть на свой первый в истории ЧМ. Эту мечту пришлось отложить на четыре года.

Теперь все товарищеские матчи этой весной и летом — это подготовка сборной к осенним матчам Лиги Наций. Там сборная Северной Македонии смогла пробиться в Лигу В и будет играть в группе В1 со сборными: Шотландии, Швейцарии и Словении.

Этой весной были сыграны два товарищеских матча. Первый ещё 31-го марта против Ирландии, второй на этой неделе 29-го мая против Боснии и Герцеговины. Обе встречи завершились без забитых голов. Матч против Турции — последняя товарищеская игра для Северной Македонии перед осенними матчами Лиги Нации.

Личные встречи

История встреч Турции и Северной Македонии включает в себя всего восемь матчей. Четыре из них носили товарищеский характер. Два матча — это был отборочный этап к ЧМ 2002 и ещё два матча — это был отборочный этап к ЕВРО 2004. Пять раз побеждала Турция, один раз победила Северная Македония и дважды была ничья.

Последние пять личных встреч

05.06.2017 Северная Македония — Турция 0:0 Международный товарищеский матч

03.06.2006 Северная Македония — Турция 1:0 Международный товарищеский матч

11.06.2003 Турция — Северная Македония 3:2 Отборочный матч на Чемпионат Европы 2004

12.10.2002 Северная Македония — Турция 1:2 Отборочный матч на Чемпионат Европы 2004

06.06.2001 Турция — Северная Македония 3:3 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2002

Последние пять матчей Турции

31.03.2026 Косово — Турция 0:1 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2026

18.03.2026 Турция — Румыния 1:0 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2026

18.11.2025 Испания — Турция 2:2 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2026

15.11.2025 Турция — Болгария 2:0 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2026

14.10.2025 Турция — Грузия 4:1 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2026

Последние пять матчей Северной Македонии

29.05.2026 Босния и Герцеговина — Северная Македония Международный товарищеский матч

31.03.2026 Ирландия — Северная Македония 0:0 Международный товарищеский матч

26.03.2026 Дания — Северная Македония 4:0 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2026

18.11.2025 Уэльс — Северная Македония 7:1 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2026

13.11.2025 Северная Македония — Латвия 0:0 Международный товарищеский матч

Цифры и факты

Две последние победы Турция одержала с одинаковым счётом 1:0.

Турция одержала победы в пяти из шести последних матчах.

Турция одержала победы в шести из восьми последних матчах.

В трёх из четырёх последних матчах с участием Турции сыграла ставка: Обе забьют (Нет).

В трёх из четырёх последних матчах с участием Турции сыграла ставка: ТМ 2.5.

В двух последних матчах с участием Турции сыграла ставка: ТМ 1.5.

Два последних матча Северная Македония сыграла вничью с одинаковым счётом 0:0.

Четыре из пяти последних ничьих в матчах с участием Северной Македонии завершились со счётом 0:0.

Северная Македония играет без побед последние семь матчей.

У Северной Македонии пять ничьих в последних семи матчах.

В последних двух матчах с участием Северной Македонии сыграла ставка: ТМ 1.5.

В последних двух матчах с участием Северной Македонии сыграла ставка: Обе забьют (Нет).

Ориентировочные составы

Турция 5-2-3: Чакыр — Челик, Юксек, Бардакджи, Кабак, Кадиоглу — Кёкчу, Чалханоглу — Гюллер, Йылдыз , Актюркоглу

Северная Македония 3-4-3: Димитриевский — Зайков, Велкоски, Муслиу — Янкулов, Атанасов, Николов, Эррера — Миовски, Эльмас, Растодер

Ставки и коэффициенты

Победа Турции — 1.24; ничья — 5.76; победа Северной Македонии — 11.09.

Прогноз на матч между Турцией и Северной Македонией от UA-Футбол

П1 с форой (-2) по коэф. 2.24. Несмотря на товарищеский статус матча, Турция является фаворитом матча. Предполагаем, что перед своими болельщиками турки постараются добыть уверенную победу, минимум с разностью в два мяча.

