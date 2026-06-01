Колумбия – Коста-Рика. Анонс и прогноз товарищеского матча на 02.06.26

Товарищеский матч

2 июня. 02:00. Богота. Стадион "Эль Кампин"

Трансляция: Megogo Футбол 1

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Колумбия - Коста-Рика Смотреть трансляцию

Колумбия, одна из самых ярких команд Южной Америки проведет матч-репетицию с неудачником отборочного турнира Коста-Рикой.

Новости Колумбии

Колумбия – не частый гость чемпионатов мира. С 1930 года колумбийцы прорывались в финальную часть турнира всего семь раз. Но это вовсе не значит, что Колумбия – неинтересная команда. Напротив, яркий, атакующий футбол "кофейщиков" может заставить многие команды потерять не одну нервную клетку. Агрессивный футбол, скоростные фланги, бесстрашные единоборства – все это про Колумбию. В июне 2022 года сборная получила нового главного тренера Нестора Лоренсо, во многом благодаря которому команда и попала на мундиаль 2026. Аргентинец не сломал колумбийский футбол, а навел просто порядок и включил дисциплину.

Сборная прошла нелегкий путь, чтобы получить путевку на чемпионат мира – 18 матчей, семь побед, семь ничьих и четыре поражения, заняла третье место в турнирной таблице КОНМЕБОЛ.

В последних шести матчах Колумбия смогла одержать одну из самых важных побед – над Мексикой (4:0). Также пострадали от колумбийцев Новая Зеландия (2:1) и Австралия (3:0). Между победами была и ничья с Канадой (0:0). А вот поражения от Хорватии (2:1) и Франции (1:3) говорят, что с топ-командами играть подопечным Лоренсо пока еще не так просто.

Колумбийцы не любят сушить матчи. Они постоянно находятся в поиске свободных зон для давления и атак. Скорее всего, в товарищеском матче колумбийцы тоже не остановятся, а покажут всю силу своей атаки во главе с Луисом Диасом ("Бавария") и Луисом Суаресом ("Спортинг").

Новости Коста-Рики

Костариканцы не получили путевку на чемпионат мира впервые за 12 лет. В отборочном турнире сборной достались непростые соперники – Гаити, Гондурас, Куба. Коста-Рика заняла третье место. После провала сборной был уволен главный тренер Мигель Эррера. Новый коуч Фернандо Батиста пока не смог настроить команду на положительный результат. Во главе с аргентинским специалистом Коста-Рика провела два матча. С большим трудов вырвала ничью с Иорданией (2:2) и разгромно проиграла Ирану (5:0).

На выезде Коста-Рика играет очень слабо. В последних десяти гостевых матчах команде удалось выиграть всего два матча – с Белиз (0:7) и Багамами (0:8).

Коста-Рика предпочитает играть в оборонительный футбол. И надо отдать должное, во многом благодаря дисциплине в обороне костариканцы пропускают не так много мячей. Плюс, Коста-Рика славится сильной школой вратарей. Первый номер команды спасает свою команду гораздо чаще, чем его команда атакует соперников. Конечно, есть и матчи-исключения, как с Ираном (пропустили пять голов). Но, поскольку Коста-Рика все внимание уделяет обороне, с атакой беда. Забивают костариканцы очень мало. Белиз и Багамы (стопроцентные аутсайдеры КОНКАКАФ) не стоит брать во внимание. Есть надежда, что в матче с Колумбией оборона костариканцев не допустит такого разгромного счета, как в матче с Ираном.

Колумбия – Коста-Рика. Статистика личных встреч

02.07.2011. Кубок Америки

Колумбия – Коста-Рика 1:0

07.06. 2015. Товарищеский матч

Колумбия – Коста-Рика 1:0

12.06.2016. Кубок Америки

Колумбия – Коста-Рика 2:3

17.10.2018. Товарищеский матч

Колумбия – Коста-Рика 3:1

29.06.2024. Кубок Америки

Колумбия – Коста-Рика 3:0

Колумбия – Коста-Рика. Цифры и факты

Колумбия в последних пяти матчах 2 выиграла, 2 проиграла, 1 завершила вничью;

Колумбия в последних пяти матчах забивает в среднем 1,4 мяча, пропускает 1,2 мяча за 90 минут;

Коста-Рика в последних пяти матчах 1 выиграла, 2 завершила вничью, 2 проиграла;

Коста-Рика в последних пяти матчах забивает в среднем 1,2 гола, пропускает 1,8 мячей за 90 минут.

Колумбия – Коста-Рика. Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Колумбия не имеет травмированных игроков. Главная звезда сборной Колумбии Луис Диас ("Бавария") провел феноменальный сезон и готов вести свою команду вперед. Здоров Луис Суарес ("Спортинг"). Нападающий находится в превосходной форме – в чемпионате Португалии провел 32 матча, забил 28 голов. Не забыл пригласить Нестор Лоренсо и 34-летнего Хамеса Родригеса - опыт сборной необходим.

Ориентировочный состав (4 – 2 – 3 – 1): Оспина — Муньос, Санчес, Лукуми, Мохика — Лерма, Риос — Ариас, Родригес, Диас — Суарес Главный тренер: Нестор Лоренсо

Коста-Рика подходит к товарищескому матчу без травмированных и дисквалифицированных игроков. Правда, в составе сборной нет имен, которые бы знал весь мир. Главный тренер не вызвал Кейлора Наваса, Франсиско Кальво, Хоэля Кэмпбелла, Сельсо Борхеса, Рональда Матарриту. Их места займут Хосимар Алькосер ("Вестерло"), Джейланд Митчелл ("Штурм"), Манфред Угальде.

Ориентировочный состав (4 – 2 – 3 – 1): Секейра — Кирос, Митчелл, Пераза, Агауа — Гало, Саласар — Самора, Нуньес, Алькосер — Угальде Главный тренер: Фернандо Батиста

Колумбия – Коста-Рика. Ставки и коэффициенты на матч

Эксперты GGBET дают такой прогноз на футбол "Колумбия" - "Коста-Рика": победа "Колумбии" - 1.18; ничья - 6.12; победа "Коста-Рики" - 17.71. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!

Прогноз на матч между Колумбией и Коста-Рикой от UA-Футбол

ТБ 2,5. П1. Колумбия не имеет проблем в матчах со слабыми соперниками. Атака команды на высоте, оборона излучает уверенность. Домашний стадион – еще один большой плюс. Коста-Рика пребывает в кризисе. Новый главный тренер пока только знакомится с командой и ожидать каких-то кардинальных изменений, вероятно, не стоит. Фаворит матча – Колумбия.

Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.