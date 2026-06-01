Австрия – Тунис. Анонс и прогноз товарищеского матча на 01.06.26

Контрольный матч

1 июня. 21:45. Вена. “Эрнст Хаппель Штадион”

Австрия – Тунис

Главный судья: Жереми Пиньяр (Вильфранш-сюр-Сон, Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 3

Товарищеский матч Австрия — Тунис, который пройдёт 1 июня 2026 года в Вене на стадионе “Эрнст Хаппель Штадион”, станет ключевым этапом проверки сил для обеих сборных. Для обеих команд это будет важнейшая часть подготовки к финальной стадии чемпионата мира.

Австрия: последние новости

Представители данной центральноевропейской страны всегда отличались своим удивительно настойчивым подходом к делу. Поэтому путь Австрии на мундиаль заключался отнюдь не только лишь в успешном преодолении квалификации. Тут сработал целый комплекс мер. Для начала, было неплохое выступление на Евро-2024 в соседней Германии с выходом в 1/8 финала и поражением от Турции (1:2), затем — Лига наций УЕФА с Норвегией в группе и итоговым вторым местом, и так понемногу собирались очки в рейтинг для первой корзины во время отбора на чемпионат мира.

А там уже и везение подоспело вовремя, так как из группы в составе Боснии и Герцеговины, Румынии, Кипра и Сан-Марино надо было еще умудриться не выйти с первого места коллективу уровня команды Ральфа Рангника. К слову, именитого немца, скорее всего – из-за проблем со здоровьем, до сих пор не удалось переманить ни одному из клубов ведущих чемпионатов за последние четыре года, поэтому он строит свой "маленький домик в Альпах" и дальше.

Как итог, Австрия готовится к выступлениям на чемпионате мира, где у нее в группе будут Аргентина, Иордания и Алжир. Скорее всего, именно ради подготовки к последнему матчу в квартете против африканской сборной и был назначен товарищеский матч против Туниса, так как сама по себя сборная у "красно-белых" в особой сыгранности не нуждается, играет вместе уже не первый год, и лишь "пришельцы" вроде Карни Чуквуэмеки немного не вписываются в быт футбола данной страны. Впрочем, вполне возможно, что и тут Рангник найдет, чем нас удивить.

Тунис: последние новости

Это мог бы быть один из соперников национальной сборной Украины на групповом этапе мундиаля, но мы сами виноваты, что будем смотреть турнир исключительно по телевизору. А тем временем самому Тунису очень даже повезло вовремя решить вопросы прямого выхода на чемпионат мира, так как непостижимым образом коллектив Сами Трабелси фактически развалился в начале 2026 года.

Почти идеальный отборочный цикл – 10 матчей, 9 побед, 1 ничья, 0 пропущенных голов и 22 забитых. Причина такого успеха очевидна – группа с Намибией, Либерией, Малави, Экваториальной Гвинеей и Сан-Томе и Принсипи, которую только таким образом "орлы Карфагена" и должны были закрывать. А вот дальше на Арабском кубке ФИФА в конце 2025 года пошли тревожные сигналы, которые так никто вовремя и не воспринял должным образом. Третье место в группе с Палестиной, Сирией и Катаром выглядели тогда как какой-то жест доброй политической воли, но оказалось, что проблемы куда глубже.

Дальше последовал Кубок африканских наций, в котором Тунис худо-бедно со второго места прошел группу с Нигерией, Танзанией и Угандой, но когда затем последовал вылет от Мали в серии пенальти сразу в 1/8 финала, то этого Трабелси уже никто не простил. Поэтому на мундиаль "орлов Карфагена" везет француз Сабри Ламуши, за плечами которого был опыт даже работы во главе "Ноттингем Форест" и сборной Кот-д’Ивуара.

Но свой путь на малой родине он начала достаточно скромно – с одного гола в двух последних матчах. И такой соперник нам мог теоретически попасться в группе с Нидерландами и Японией.

Личные встречи

История встреч Австрии и Туниса включает в себя всего один матч. В 2007 году в товарищеской игре на этой же арене голов никто не увидел (0:0).

Последняя личная встреча

21.11.2007 Австрия — Тунис 0:0 Контрольный матч

Последние пять матчей Австрии

31.03.2026 Австрия — Южная Корея 1:0 Контрольный матч

27.03.2026 Австрия — Гана 5:1 Контрольный матч

18.11.2025 Австрия — Босния и Герцеговина 1:1 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2026

15.11.2025 Кипр — Австрия 0:2 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2026

12.10.2025 Румыния — Австрия 1:0 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2026

Последние пять матчей Туниса

01.04.2026 Канада — Тунис 0:0 Международный товарищеский матч

29.03.2026 Гаити — Тунис 0:1 Международный товарищеский матч

03.01.2026 Мали — Тунис 2:1 Кубок африканских наций 2026

30.12.2025 Танзания — Тунис 1:1 Кубок африканских наций 2026

27.12.2025 Нигерия — Тунис 0:0 Кубок африканских наций 2026

Цифры и факты

В 5 из 6 последних матчей Тунис играл вничью во втором тайме.

Тунис пропускал менее 2 голов в 7 из 8 предыдущих встречах.

Тунис забивал в 8 из 9 последних матчей.

Австрия выиграла 8 из 10 предыдущих встреч.

Австрия побеждала в 5 из 6 последних домашних матчей.

В последних 6 домашних встречах Австрия забивала во втором тайме.

Австрия пропускала менее 2 голов в 10 предыдущих домашних матчах.

Ориентировочные составы

Австрия 4-2-3-1: А. Шлагер — Лаймер, Линхарт, Дансо, Мвене — Кс. Шлагер, Зайвальд — Виммер, Баумгартнер, Забитцер — Арнаутович.

Тунис 4-4-1-1: Дамен — Валери, Арус, Бен Хамида, Абди — Аяри, Хедира, Скири, Тунекти — Гарби — Шауат.

Ставки и коэффициенты

Эксперты GGBET дают такой прогноз на матч Австрия - Тунис: победа Австрии — 1.52; ничья — 4.00; победа Туниса — 5.75.

Прогноз на матч между Австрией и Тунисом от UA-Футбол

П1 с форой (-1) по коэф. 2.40. Дела у африканской сборной в последнее время идут как-то не очень, тогда как европейцы во всю готовятся к мундиалю, поэтому во время контрольных матчей ожидается, что Австрия будет убеждать всех присутствующих в собственных амбициях.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша