Австрия – Тунис. Анонс и прогноз товарищеского матча на 01.06.26
Контрольный матч
1 июня. 21:45. Вена. “Эрнст Хаппель Штадион”
Австрия – Тунис
Главный судья: Жереми Пиньяр (Вильфранш-сюр-Сон, Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 3
Товарищеский матч Австрия — Тунис, который пройдёт 1 июня 2026 года в Вене на стадионе “Эрнст Хаппель Штадион”, станет ключевым этапом проверки сил для обеих сборных. Для обеих команд это будет важнейшая часть подготовки к финальной стадии чемпионата мира.
Австрия: последние новости
Представители данной центральноевропейской страны всегда отличались своим удивительно настойчивым подходом к делу. Поэтому путь Австрии на мундиаль заключался отнюдь не только лишь в успешном преодолении квалификации. Тут сработал целый комплекс мер. Для начала, было неплохое выступление на Евро-2024 в соседней Германии с выходом в 1/8 финала и поражением от Турции (1:2), затем — Лига наций УЕФА с Норвегией в группе и итоговым вторым местом, и так понемногу собирались очки в рейтинг для первой корзины во время отбора на чемпионат мира.
А там уже и везение подоспело вовремя, так как из группы в составе Боснии и Герцеговины, Румынии, Кипра и Сан-Марино надо было еще умудриться не выйти с первого места коллективу уровня команды Ральфа Рангника. К слову, именитого немца, скорее всего – из-за проблем со здоровьем, до сих пор не удалось переманить ни одному из клубов ведущих чемпионатов за последние четыре года, поэтому он строит свой "маленький домик в Альпах" и дальше.
Как итог, Австрия готовится к выступлениям на чемпионате мира, где у нее в группе будут Аргентина, Иордания и Алжир. Скорее всего, именно ради подготовки к последнему матчу в квартете против африканской сборной и был назначен товарищеский матч против Туниса, так как сама по себя сборная у "красно-белых" в особой сыгранности не нуждается, играет вместе уже не первый год, и лишь "пришельцы" вроде Карни Чуквуэмеки немного не вписываются в быт футбола данной страны. Впрочем, вполне возможно, что и тут Рангник найдет, чем нас удивить.
Тунис: последние новости
Это мог бы быть один из соперников национальной сборной Украины на групповом этапе мундиаля, но мы сами виноваты, что будем смотреть турнир исключительно по телевизору. А тем временем самому Тунису очень даже повезло вовремя решить вопросы прямого выхода на чемпионат мира, так как непостижимым образом коллектив Сами Трабелси фактически развалился в начале 2026 года.
Почти идеальный отборочный цикл – 10 матчей, 9 побед, 1 ничья, 0 пропущенных голов и 22 забитых. Причина такого успеха очевидна – группа с Намибией, Либерией, Малави, Экваториальной Гвинеей и Сан-Томе и Принсипи, которую только таким образом "орлы Карфагена" и должны были закрывать. А вот дальше на Арабском кубке ФИФА в конце 2025 года пошли тревожные сигналы, которые так никто вовремя и не воспринял должным образом. Третье место в группе с Палестиной, Сирией и Катаром выглядели тогда как какой-то жест доброй политической воли, но оказалось, что проблемы куда глубже.
Дальше последовал Кубок африканских наций, в котором Тунис худо-бедно со второго места прошел группу с Нигерией, Танзанией и Угандой, но когда затем последовал вылет от Мали в серии пенальти сразу в 1/8 финала, то этого Трабелси уже никто не простил. Поэтому на мундиаль "орлов Карфагена" везет француз Сабри Ламуши, за плечами которого был опыт даже работы во главе "Ноттингем Форест" и сборной Кот-д’Ивуара.
Но свой путь на малой родине он начала достаточно скромно – с одного гола в двух последних матчах. И такой соперник нам мог теоретически попасться в группе с Нидерландами и Японией.
Личные встречи
История встреч Австрии и Туниса включает в себя всего один матч. В 2007 году в товарищеской игре на этой же арене голов никто не увидел (0:0).
Последняя личная встреча
21.11.2007 Австрия — Тунис 0:0 Контрольный матч
Последние пять матчей Австрии
31.03.2026 Австрия — Южная Корея 1:0 Контрольный матч
27.03.2026 Австрия — Гана 5:1 Контрольный матч
18.11.2025 Австрия — Босния и Герцеговина 1:1 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2026
15.11.2025 Кипр — Австрия 0:2 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2026
12.10.2025 Румыния — Австрия 1:0 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2026
Последние пять матчей Туниса
01.04.2026 Канада — Тунис 0:0 Международный товарищеский матч
29.03.2026 Гаити — Тунис 0:1 Международный товарищеский матч
03.01.2026 Мали — Тунис 2:1 Кубок африканских наций 2026
30.12.2025 Танзания — Тунис 1:1 Кубок африканских наций 2026
27.12.2025 Нигерия — Тунис 0:0 Кубок африканских наций 2026
Цифры и факты
В 5 из 6 последних матчей Тунис играл вничью во втором тайме.
Тунис пропускал менее 2 голов в 7 из 8 предыдущих встречах.
Тунис забивал в 8 из 9 последних матчей.
Австрия выиграла 8 из 10 предыдущих встреч.
Австрия побеждала в 5 из 6 последних домашних матчей.
В последних 6 домашних встречах Австрия забивала во втором тайме.
Австрия пропускала менее 2 голов в 10 предыдущих домашних матчах.
Ориентировочные составы
Австрия 4-2-3-1: А. Шлагер — Лаймер, Линхарт, Дансо, Мвене — Кс. Шлагер, Зайвальд — Виммер, Баумгартнер, Забитцер — Арнаутович.
Тунис 4-4-1-1: Дамен — Валери, Арус, Бен Хамида, Абди — Аяри, Хедира, Скири, Тунекти — Гарби — Шауат.
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч между Австрией и Тунисом от UA-Футбол
П1 с форой (-1) по коэф. 2.40. Дела у африканской сборной в последнее время идут как-то не очень, тогда как европейцы во всю готовятся к мундиалю, поэтому во время контрольных матчей ожидается, что Австрия будет убеждать всех присутствующих в собственных амбициях.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша
