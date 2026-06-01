Канада – Узбекистан. Анонс и прогноз товарищеского матча на 02.06.26

Товарищеский матч

2 июня. 04:00. Эдмонтон (Канада)

Стадион "Комонвельт"

Узбекистан – дебютант чемпионата мира. Канада принимает участие в турнире лишь третий раз. 2 июня сборные проведут товарищеский матч. Чем может удивить Фабио Каннаваро и его команда?

Новости Канады

Болельщики ожидают от Канады на третьем ее чемпионате мира не только положительные эмоции, а и достойный результат хозяйки турнира. В мае 2024 года сборную возглавил Джесси Марш. С приходом американского специалиста в сборной начали царить порядок, дисциплина и стабильность. Перед мундиалем можно с уверенностью сказать, что у Канады сильный не только основной состав, а и вся скамейка запасных. То есть, если понадобится замена, футбол команды не сломается в самый ответственный момент. Канада играет в динамичный атакующий футбол. Джесси Марш прививает игрокам умение давить на соперника, при потере мяча мгновенно пытаться идти в отбор, прессинговать высоко, использовать шансы для контратак. Решать исход атак есть кому. Кайл Ларин – мощный центральный нападающий может зацепиться за мяч и так же успешно сыграть на втором этаже. Всегда готов завершать атаки Джонатан Дэвид – обладает фантастическим голевым чутьем и умением сотворить гол из ничего. Без его завершающих ударов атака Канады останавливалась бы на половине пути. Мозг полузащиты – Стивен Эуштакиу. Его точные передачи всегда несут опасность в штрафную соперника. Стивен виртуозно читает игру, задает темп и успевает отработать в обороне. В штрафной вся надежда на пару центральных защитников – Моиза Бомбито и Джоэла Уотермана. Бомбито отличается высокой скоростью и умением играть на втором этаже. Уотерман верно выбирает позицию, излучает уверенность и умеет отдать первый пас, которым разгоняет атаки своей команды.

В последних пяти матчах Канада удивительно стабильна. Две победы – над Венесуэлой (0:2) и Гватемалой (1:0); три ничьи – с Эквадором (0:0), Исландией (2:2), Тунисом (0:0).

Канада в матче с Узбекистаном будет иметь 12-го игрока, который может помочь решить исход встречи – болельщики. Канада принимает Узбекистан на родном стадионе при невероятной поддержке трибун. Даже если это и товарищеский матч, стадион будет подгонять своих футболистов очень настойчиво.

Новости Узбекистана

Сборная Узбекистана наконец-то переступила непроходимую раннее черту и вырвала путевку на ЧМ-2026 (впервые за всю свою историю существования). Новый регламент турнира приоткрывает дверь "белым волкам" в плей-офф, правда в том случае, если после трех матчей они окажутся на третьем месте и с хорошей разницей забитых пропущенных голов. 2 июня подопечные Фабио Каннаваро получат возможность хоть в малейшей степени, но уже почувствовать воздух мундиаля.

У чемпиона мира 2006 и обладателя Золотого мяча 2006 Фабио Каннаваро точно есть рецепт, как играть и выигрывать на таких турнирах. Правда, времени подготовить команду у итальянца было не так уж и много. Возглавил Каннаваро "белых волков" в октябре 2025 года. Но уже к весне 2026 можно заметить определенные изменения. "Волки" стали гораздо динамичнее в атаках, увереннее в обороне, чаще выходить в контратаки и не терять линии.

В составе Узбекистана есть несколько знакомых имен. Эльдор Шомуровдов, экс-партнер украинского нападающего Артема Довбика ("Рома") является безоговорочным лидером атаки. Шомуродов обладает сильной правой ногой, умением правильно выбрать позицию, мощной игрой на втором этаже и скоростью. Именно на Эльдора вся надежда в контратаках "белых волков". В обороне выходит на поле Абдукодир Хусанов. Центральный защитник чуть больше года играет в "Манчестер Сити". За это время игрок стал гораздо более опытным и уверенным (под руководством Пепа Гвардиолы). Хусанов отлично умеет останавливать самых наглых (по-спортивному) нападающих. Защитник обладает точным первым пасом. А главное, Хусанов всегда спокоен и уверен, что очень необходимо сборной Узбекистана и в матче с Канадой, и на турнире.

Результат последних пяти матчей Узбекистана вселяет надежду на то, что товарищеский матч с Канадой не будет проигран. Подопечные Каннаваро одержали четыре победы – над Катаром (3:0), Кувейтом (2:0), Египтом (2:0), Ираном (0:0; 4:3 по пенальти); проиграли один матч – с Уругваем (1:2).

Главный козырь Узбекистана – сильная оборона. Команда мало пропускает и умеет удерживать счет.

Канада – Узбекистан. Статистика личных встреч

Сборные встречались один раз.

07.06.2016. Товарищеский матч

Канада – Узбекистан 2:1

Канада – Узбекистан. Цифры и факты

Канада в последних пяти матчах 2 выиграла, 3 завершила вничью;

Канада в последних пяти матчах в среднем забивает 1 мяч, пропускает 0,4 мяча за 90 минут;

Узбекистан в последних пяти матчах 4 выиграла и 1 проиграла;

Узбекистан в последних пяти матчах забивает в среднем 1,6 гола (послематчевые пенальти не считаем), пропускает 0,4 гола за 90 минут.

Канада – Узбекистан. Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Канада перед товарищеским матчем приняла решение не выпускать на поле всех лидеров команды. Скорее всего не будет играть Альфонсо Дэвис. Восстанавливаются после травм Джонатан Осорио, Алистэр Джонстон, Стивен Эуштакиу и Ричи Ларей. Возможно, Джесси Марш выпустит игроков на минимальное количество минут – даст почувствовать поле.

Ориентировочный состав (4 – 4 – 2): Сент-Клэр — Джонстон, Бомбито, Уотерман, Ларея — Бьюкенен, Коне, Эуштакиу, Ахмед — Ларин, Дэвид Главный тренер: Джесси Марш

Узбекистан понес большие потери перед матчем с Канадой, да и на весь период выступлений на чемпионате мира. Два лидера защиты травмированы. Ибрагимхалил Юлдошев травмировал голеностоп и будет восстанавливаться минимум два месяца. Хусниддин Аликулов – разрыв крестообразной связки колена.

Ориентировочный состав (3 – 4 – 2 – 1): Нематов — Хусанов, Ашурматов, Абдуллаев — Алиджанов, Хамробеков, Шукуров, Насруллаев — Урунов, Ганиев — Шомуродов Главный тренер: Фабио Каннаваро

Канада — Узбекистан. Ставки и коэффициенты на матч

Эксперты GGBET дают такой прогноз на футбол "Канада" - "Узбекистан": победа "Канады" - 1.62; ничья - 4.02; победа "Узбекистана" - 4.97.

Прогноз на матч между Канадой и Узбекистаном от UA-Футбол

ТМ 3,5. Канада играет в атакующий дисциплинированный футбол. Но отсутствие Альфонсо Дэвиса может негативно сказаться на атакующем потенциале. Тем более, что соперник (Узбекистан) пропускает мало мячей. Тем не менее, на родном стадионе, да еще и в статусе хозяйки турнира Канада обязана забивать.

Узбекистан недосчитался своих основных защитников. Вся ответственность будет лежать на плечах Хусанова. Справиться ли Хусанов с грузом ответственности. Скорее всего, да. Узбекистану тоже необходимо забить хоть один гол для того, чтобы уверенно ступить на дорогу чемпионата мира.

Вероятно, команды будут играть осторожно, чтобы не пополнять лазарет перед самыми ответственными матчами. Обилия голов, скорее всего, мы не увидим. Тем не менее, есть надежда, что обе сборные забьют свой минимум.

Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.