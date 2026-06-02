Хорватия — Бельгия. Анонс и прогноз товарищеского матча на 02.06.2026

Товарищеский матч сборных

Риека, Стадион ХНК Риека

Хорватия – Бельгия 19:00

Трансляция – MEGOGO Футбол 1

Хорватия

Последние восемь лет хорваты регулярно опровергают скептиков на крупных турнирах – финал ЧМ-2018, бронза Катара-2022, финал Лиги наций. Далич выстроил команду с чётким характером: техника в средней линии, тактическая дисциплина, умение терпеть и дожимать в трудных матчах. Квалификация прошла образцово – семь побед и ничья в восьми играх, ни одного поражения.

На мундиале "Ватрени" попали в группу L вместе с Англией, Ганой и Панамой. Открывают турнир 17 июня матчем с англичанами в Техасе – один из главных поединков первого тура. Перед этим спаринги вроде сегодняшнего помогут Даличу понять, в каком состоянии команда и кто готов к стартовому составу.

Главный кадровый вопрос – Крамарич. Нападающий восстанавливается после проблем с приводящей мышцей, его участие под вопросом. Зато в строй вернулся защитник "Манчестер Сити" Йошко Гвардиол – важное усиление для тройки центрбеков. Далич заранее объявил, что команда будет действовать с тремя центральными защитниками. С учётом любви хорватов к насыщенной средней линии и контролю мяча, ожидается схема 3-5-2 – Модрич и компания в пятёрке полузащитников, Крамарич и Будимир в паре впереди.

Бельгия

"Красные дьяволы" – вечная история о несоответствии таланта и результата. Золотое поколение с Де Брюйне, Куртуа, Лукаку и Витселем так и не выиграло ни одного крупного титула: выход из группы на ЧМ-2022, вылет в 1/8 на Евро-2024. Тем не менее, Руди Гарсия уже имеет семь побед в первых 12 матчах, плюс безупречная квалификация – группу прошли без поражений. Последние три матча принесли 13 голов, включая разгром Лихтенштейна (7:0) и уверенную победу над США (5:2). Текущая серия – 11 матчей без поражений, 38 голов за этот отрезок.

Кадровая картина перед матчем непростая. Лукаку из-за мышечной травмы провёл за "Наполи" лишь семь матчей в сезоне и не играл с марта – рисковать им в товарищеском матче нет смысла. Де Брюйне и Куртуа также возвращаются после травм и имеют ограниченный игровой ресурс. Троссард пропустит матч. Под вопросом и Дебаст.

Гарсия вызвал четырёх игроков с более чем сотней матчей за сборную, и этот спаринг – шанс проверить глубину состава. Место центрального нападающего, скорее всего, займёт Фернандес-Пардо, который может дебютировать за основную сборную. Насколько тренер рискнёт дать минуты ключевым ветеранам – главная интрига бельгийской части уравнения.

Тактический рисунок

Встреча двух сборных с разными стилями, но одинаковой турнирной голодовкой. Хорватия – про контроль, компактность и игру через Модрича. Бельгия – про скорость и индивидуальные решения в атаке: Доку на левом фланге и Де Брюйне в роли организатора – главная угроза тройке защитников хозяев. При этом "Красные дьяволы" сами уязвимы в обороне, а Хорватия дома забивает 2+ гола в шести из последних семи матчей. Предпосылки для результативной игры очевидны – обе команды в последних матчах забивают охотно.

Ориентировочные составы

Хорватия: Ливакович – Понграчич, Вушкович, Гвардиол – Станишич, Пашалич, Модрич, Батурина, Перишич – Крамарич, Будимир

Бельгия: Куртуа – Кастань, Де Винтер, Теат, Де Кейпер – Тилеманс, Витсель – Салемакерс, Де Брюйне, Доку – Фернандес-Пардо

Ставки и коэффициенты

Прогноз от UA-Футбол

Оба тренера будут экспериментировать, но атакующего потенциала у обеих сборных достаточно. Бельгия забивала в четырёх последних матчах подряд, Хорватия – в пяти. Хозяева дома результативны, гости приезжают в отличной голевой форме. Ждём открытого матча с голами с обеих сторон. Ставка: обе забьют – коэф. 1.66.