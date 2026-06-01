Уэльс – Гана. Анонс и прогноз международного товарищеского матча на 02.06.2026

Международный товарищеский матч

2 июня. 21:45. Кардифф. "Кардифф Сити Стэдиум"

Трансляция: Megogo Футбол 1

Для обеих сборных этот июньский поединок имеет совершенно разный подтекст, что лишь добавляет интриги. Сборная Ганы использует этот сбор как важнейший этап подготовки к финальной части чемпионата мира 2026 года, который стартует уже через несколько недель. В свою очередь, Уэльс, который, к большому сожалению своих болельщиков, не сумел пробиться на мундиаль, вынужден довольствоваться статусом спарринг-партнёра и строить планы уже на следующий отборочный цикл.

Однако статус товарищеского матча не оказывает давления в плане результата, поэтому тренерские штабы могут позволить себе эксперименты. Ожидаем бескомпромиссной борьбы двух совершенно разных футбольных культур.

Новости Ганы

В рамках подготовки к мундиалю Ганская футбольная ассоциация провела радикальные изменения, уволив Отто Аддо после серии неудачных результатов. Новым главным тренером сборной назначен 73-летний португальский специалист Карлуш Кейруш, перед которым поставлена чёткая задача — вывести Гану как минимум в четвертьфинал ЧМ-2026.

Сборная Ганы переживает кризис результатов, потерпев пять поражений подряд в товарищеских матчах против Японии (0:2), Южной Кореи (0:1), Австрии (1:5), Германии (1:2) и Мексики (0:2). За время этой неудачной серии команда пропустила 12 мячей, сумев ответить лишь двумя точными ударами.

Именно эти провальные выступления осенью 2025-го и весной 2026 года вынудили руководство федерации отправить в отставку Отто Аддо и назначить Карлуша Кейруша.

Новости Уэльса

Поскольку валлийцы досадно пропустили ЧМ-2026, уступив в мартовском плей-офф Боснии и Герцеговине, главный тренер Крейг Беллами использует июньский сбор для перестройки команды. Наставник официально заявил, что матчи против Ганы и Румынии (6 июня) являются ключевым этапом подготовки к осеннему розыгрышу Лиги наций УЕФА, где Уэльс выступит в элитной Лиге A против Португалии, Норвегии и Дании.

Сборная Уэльса продемонстрировала нестабильные результаты, одержав две победы, один раз сыграв вничью и потерпев два поражения в последних пяти матчах. Главной трагедией этой серии стал вылет в мартовском плей-офф отбора на ЧМ-2026 от Боснии и Герцеговины (1:1, пен. 2:4), после которого команда также сыграла вничью с Северной Ирландией (1:1). До этого валлийцы разгромили в квалификации Северную Македонию (7:1), минимально обыграли Лихтенштейн (1:0) и уступили Бельгии (2:4).

В общей сложности в этих встречах подопечные Крейга Беллами забили 12 мячей, но пропустили 8 голов.

Личные встречи

Сборные Уэльса и Ганы никогда ранее не встречались на уровне национальных команд. Запланированный на завтра товарищеский матч в Кардиффе станет первой очной встречей в истории обеих сборных. Более того, для валлийцев это вообще первый случай в истории, когда они примут на своём поле представителя африканского континента.

Цифры и факты

Гана — единственный участник ЧМ-2026, проигравший последние 5 матчей подряд;

73 года — возраст главного тренера Ганы Карлуша Кейруша, тогда как наставнику Уэльса Крейгу Беллами всего 46 лет;

В 4 из последних 5 матчей с участием Уэльса проходила ставка "Обе забьют".

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Крейг Беллами на эту игру останется без Гарри Уилсона и Бена Кабанго. Также из-за повреждений отсутствуют Джордан Джеймс, Рубин Колвилл, Марк Харрис и Лиам Каллен. Под вопросом готовность Коннора Робертса, который лишь недавно восстановился после тяжёлой травмы.

Что касается Карлуша Кейруша, то он не может рассчитывать на травмированного Мохаммеда Кудуса, а также на Андре Айю и Джозефа Пэйнтсила, которые не попали в заявку. Под вопросом участие Томаса Парти из-за юридических нюансов в Великобритании и Бабы Рахмана, который только недавно вернулся в расположение сборной.

Уэльс (4-2-3-1): Дарлоу — К. Робертс, Мефам, Родон, Б. Дэвис — Ампаду, Шиэн — Брукс, Б. Джонсон, С. Томас — К. Мур

Гана (4-3-3): Ати-Зиги — Сеная, Джику, Опоку, Менса — Парти, Овусу, Сулемана — Фатаву, И. Уильямс, Семеньо

Прогноз на матч Уэльс — Гана от UA-Футбол

Обе забьют + П1 — 2:1.Участник будущего мундиаля против раненого фаворита, оставшегося за бортом главного футбольного праздника. Нам кажется, что разное психологическое состояние команд сыграет ключевую роль. Ганцы подсознательно будут действовать осторожнее, избегая жёстких столкновений, чтобы не получить травмы перед стартом ЧМ, однако свой гол благодаря куражу и индивидуальному мастерству в атаке они, вероятно, найдут.

Уэльс, напротив, будет стремиться к реабилитации перед родными трибунами. Британская самоотдача, фактор своего поля и огромное желание доказать случайность невыхода на чемпионат мира должны помочь "драконам" склонить чашу весов в свою пользу в результативном матче. Рискнём поставить на хозяев через обмен забитыми мячами.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша