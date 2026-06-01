Гаити – Новая Зеландия. Анонс и прогноз товарищеского матча на 03.06.26

Товарищеский матч

3 июня. 03:00. Форт-Лодердейл (Флорида, США)

Стадион "Chase Stadium"

Гаити и Новая Зеландия продолжают подготовку к чемпионату мира. Товарищеский матч – еще одна тренировка, во время которой главные тренеры смогут оценить возможности игроков и внести некоторые коррективы. Гаити получила путевку на мундиаль впервые с 1974 года. Новая Зеландия последний раз играла на турнире в 2010 году. Насколько команды готовы к главной репетиции перед мундиалем?

Новости Гаити

Сборная Гаити выделяется среди многих участников чемпионата мира не только тем, что впервые за 52 года прошла квалификацию и вырвала право на участие в турнире. "Гренадеры" очень давно не играли на родном стадионе. Все сборы и все матчи сборная проводит за пределами своей страны из-за невыносимых условий жизни – везде разруха и контроль многих районов бандитскими группировками. В таких условиях невозможно проводить даже матчи домашнего чемпионата, не говоря уже о международных. Однако, "гренадеры" все выдержали – ни одного матча дома, переезды, перелеты, а иногда и отсутствие главного тренера (руководил процессом онлайн). Играя в таких сложных условиях, сборная смогла выйти на мундиаль в своей группе с первого места (отборочный турнир КОНКАКАФ).

Главный тренер Себастьян Минье не усложняет футбол своей команды. Плотная оборона, минимальное время владения мячом, разрушение атак соперника, рывки в контратаки. Конечно, дисциплина и организация. Каждый футболист точно знает, что делать на своей позиции.

Главные козыри Гаити – фантастическая выносливость футболистов, скорость, игра на втором этаже, преимущество в единоборствах. Быстроногие вингеры – главная атакующая сила при контратаках. "Гренадеры" обладают неуступчивым характером, который им помогает потрепать нервы даже самым именитым сборным мира. Есть, конечно, недостатки. Сборная играет нестабильно. Может провести несколько ярких матчей, после которых сдувается и проигрывает. Гаити редко удается взломать оборону соперника, который играет в закрытый футбол. Тем не менее, подопечные Себастьяна Минье смогли в октябре 2025 года выиграть у Никарагуа (0:3). Правда, следующий матч с Гондурасом указывает на нестабильность команды – проиграли со счетом 3:0. Далее последовали две победы – над Коста-Рикой (1:0) и Никарагуа (второй матч, 2:0). После чего неожиданно проиграли Тунису (0:1). А вот товарищеский матч с Исландией стал отличной проверкой Гаити, ведь "гренадеры" практически не встречаются с европейскими сборными. Маленький экзамен сборная выдержала, сыграла вничью (1:1).

Главные звезды Гаити – нападающие Дюкан Назон и Францди Пьерро. Учитывая, что "гренадеры" не создают много моментов у ворот соперника, вся надежда на мастерство двух лидеров атаки.

Новости Новой Зеландии

Новая Зеландия спокойно прошла отборочный турнир в зоне Океании, заняла первое место и получила прямую путевку на ЧМ-2026.

Новая Зеландия – это мощь, сила и выносливость. Практически все футболисты высокие. Соответственно, козырь сборной – стандарты и верховая борьба. Не уступают новозеландцы и в единоборствах на земле. Отобрать мяч, который они прикрывают своим корпусом, практически невозможно. Новозеландцы достаточно организованно обороняются. Ну а в атаке главная надежда сборной – Крис Вуд. Правда, новозеландец не готов на все сто процентов к чемпионату мира из-за травмы и длительного восстановления. С апреля 2026 года Крис забил всего 2 гола. В защите вся надежда на Либерато Какаче, который обладает отличным чтением игры. В центре у Новой Зеландии господствует Марко Стаменич – опорник, который постоянно находит момент для развития атаки.

В последних девяти матчах Новая Зеландия одержала только одну победу – 30 марта 2026 года с Чили (4:1). Скорее всего новозеландцы захотят продлить ощущение победы, особенно перед товарищеским матчем с Англией (06.06.2026) и стартом чемпионата мира.

Гаити - Новая Зеландия. Статистика личных встреч

Сборные встречаются впервые.

Гаити – Новая Зеландия. Цифры и факты

Гаити в последних пяти матчах одержала 2 победы, 1 мат завершила вничью, 2 проиграла;

Гаити в последних пяти матчах забивает в среднем 0,8 голов, пропускает 1 гол за 90 минут;

Новая Зеландия в последних пяти матчах 1 выиграла, 1 завершила вничью и 3 проиграла;

Новая Зеландия в последних пяти матчах в среднем забивает 1,2 гола, пропускает 1,8 за 90 минут.

Гаити – Новая Зеландия. Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Сборная Гаити подходит к товарищескому матчу без потерь в основном составе.

Ориентировочный состав (4 – 3 – 3): Дж. Пласид — Дюверн, Аде, Делькруа, Эксперьянс — Дидсон, Бельгард, Л. Пьер — Исидор, Назон, Провиденс Главный тренер: Себастьян Минье

Сборная Новой Зеландии тоже подходит к матчу без потерь в основном составе. Вероятно, в старте не выйдет Крис Вуд. Главный тренер будет беречь основного нападающего на более ответственные матчи.

Ориентировочный состав (4 – 4 – 2): Паульсен — Пейн, Сурман, Биндон, Олд — Джаст, Белл, Стаменич, Рендалл — Макковатт, Барбарусес Главный тренер: Даррен Бейзли

Гаити – Новая Зеландия. Ставки и коэффициенты на матч

Эксперты GGBET дают такой прогноз на футбол "Гаити" - "Новая Зеландия": победа "Гаити" - 2.89; ничья - 3.26; победа "Новой Зеландии" - 2.39. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!

Прогноз на матч между Гаити и Новой Зеландией от UA-Футбол

ТМ 2,5. Новая Зеландия, на первый взгляд, является фаворитом встречи. Но не стоит забывать, что Гаити упрямая команда, умеющая закрывать свои ворота на замок. Плюс, Гаити играет практически дома, в то время как Новая Зеландия только адаптируется к новым климатическим вызовам. Скорее всего, голевой феерии не будет. А фаворит матча, все-таки, Гаити.

Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.