Грузия - Румыния. Анонс и прогноз товарищеского матча на 02.06.2026

Грузия и Румыния неудачно провели Отбор на Чемпионат Мира-2026 и на Мундиале не сыграют. Но вот на предыдущем Евро играли, играли ярко и запомнились. Румыния выиграла свою группу, Грузия сенсационно вышла из своей и яростно сопротивлялась Испании в 1/8 финала. Обе хотят повторить такой успех на Евро в новой кампании. Которая начинается с очного товарищеского матча.

Товарищеский матч

2 июня. 20:00. Тбилиси. "Михаил Месхи"

Грузия - Румыния

Главный арбитр: Мохамед Аль-Музайед (Катар)

Відеотрансляція - MEGOGO Футбол 2

Состояние команд

Румыния провела кампанию по выходу на Чемпионат Мира не так плохо. Выиграла свою группу Лиги Наций и поднялась в Дивизион Б, в самом Отборе плотно боролась за второе место в группе с Боснией и Герцеговиной. В итоге уступила ей и Австрии. А в первом раунде плей-офф - Турции в гостях со счетом 0:1 на фоне трагедии главного тренера Мирчи Луческу - его болезни и смерти.

Матч в Грузии станет первым во второй тренерской каденции в сборной для Георге Хаджи. Первая, в 2001-ом году, была очень короткой. Но теперь за плечами "Карпатского Марадоны" более 20-ти лет тренерской карьеры, два чемпионских титула в румынской лиге, в том числе в 2023-ем году, репутация одного из лучших специалистов Румынии по воспитанию молодёжи.

Теперь он высказывается осторожно. Заявляет, что нужно начать подниматься по лестнице, нужно постоянно и много учиться, постоянно прогрессировать, оставаться сконцентрированными, выверенными, внимательными. Даже быть прагматичными. При этом говорит об игре на победу. Разумеется, говорит и о настрое, характере, боевитости.

Грузия провела кампанию хуже. В группе Лиги Наций она заняла лишь третье место позади Чехии и Украины и была вынуждена играть плей-офф против вылета. Который, правда, выиграла у Армении очень легко. А в самом Отборе не оказала никакого сопротивления Испании и Турции, набрав лишь три очка в шести матчах. Хотя бы обогнала слабую Болгарию.

В целом кажется, что пик этой сборной прошёл, и ей нужно новое, свежее начало. Возможно, с новым тренером. Но пока Вилли Саньоль, герой Евро-2024, остаётся. И ему нужно сразу же демонстрировать, что всё ещё способен многое дать сборной.

Грузия может играть довольно смело, но часто скатывается и в скучный, серый футбол. В последнее время ей не хватает скорости и изобретательности. Румыния же традиционно играет прагматично, и даже Хаджи, адепт атакующего футбола, говорит о прагматизме и балансе. Так что ожидаем осторожную игру. Уж точно - поначалу.

Хаджи говорит о Грузии как о "гомогеничной, опытной команде, сильно выросшей в последние годы, с очень хорошими игроками и серьёзным тренером". Заявляет, что она любит владеть мячом и быстро атаковать. Саньоль же, сосредотачиваясь на имени Хаджи, также ожидает атакующий футбол соперника.

Следует отметить, что матч проходит не на главном стадионе Грузии и её столицы, а на втором, который почти в два раза меньше. Означает ли это, что сборная теряет популярность, и атмосфера вокруг неё уже не такая вдохновляющая? Или же просто дело в товарищеском матче против серого соперника в конце сезона?

Последние матчи команд

Кадры

Команды ожидаемо ослаблены после тяжёлого сезона. В Румынии не вызваны вратарь "Сельты" Раду и атакёр Ман из ПСВ. Оставлены дома ещё девять игроков, среди них опытнейший Станчу и форвард Дрегуш. Три вратаря в заявке не наиграли за сборную вместе и шести матчей. В Грузии травмированы Микаутадзе из "Вильярреала" и Давиташвили из "Сент-Этьена". Хвича Кварацхелия почти наверняка не сыграет.

Два игрока из клубов УПЛ - Ираклий Азаров ("Шахтёр") и Ника Гагнидзе ("Колос") - в заявке Грузии. Первый ожидается в стартовом составе на позиции левого латераля в схеме 3-4-2-1.

Грузия: Мамардашвили, Гогличидзе, Кашия, Двали, Мамагеишвили, Китеишвили, Кочораишвили, Азаров, Лобжанидзе, Зивзивадзе, Чакветадзе

Румыния: Тарновану, Сореску, Драгушин, Иссат, Гитэ, Р. Марин, Чикелдэу, Хаджи, Михайла, Л. Мунтяну, Моруцан

Цифры и факты

Последний очный матч выиграла Грузия - товарищеский в 2021-ом году в гостях. До него три выиграла Румыния. До них состоялась ничья. В Грузии сборные встречались лишь однажды - в Отборе на Чемпионат Мира-2002. Тогда Румыния победила - 2:0

В четырёх последних очных матчах забивалось более двух мячей

В последних двух матчах против всех на счету Грузии ничья (с Израилем) и победа (над Литвой). До них же состоялись четыре поражения подряд

Грузия выиграла лишь один из пяти последних домашних матчей - две ничьи, два поражения

В четырёх последних домашних матчах и в четырёх из пяти последних Грузии на всех полях забивалось более двух мячей

Сама Грузия забивала в семи из восьми последних домашних матчей и в четырёх из пяти последних на всех полях. Она забивала в 12-ти из 14-ти последних на всех полях, не забив лишь в двух матчах против Испании. А пропускала в пяти из шести последних на всех полях и в четырёх из пяти дома

Последние четыре результата Румынии на всех полях - три поражения и победа над Сан-Марино. До них состоялись две победы, до них - ничья

Румыния проиграла три последних гостевых матча, проиграла четыре из пяти последних таких, сыграв вничью с Кипром

Румыния пропускала в четырёх последних матчах на всех полях и в семи из восьми последних. В гостях она пропускала в семи последних

Ставки и коэффициенты

Прогноз: Грузия - Румыния 1:1

Статистика обещает немало голов в этом матче, но обе сборные сейчас ослаблены, потеряли важных игроков, лишь начинают новую кампанию. Да и матч товарищеский, в конце сезона. Так что ожидаем менее трёх голов в матче. И ожидаем плотную борьбу. Грузия дома, но не в лучшей форме, Румыния слаба в гостях, но начинает на энтузиазме нового тренера. Ничья более чем реальна.

