Нидерланды – Алжир. Анонс и прогноз товарищеского матча на 03.06.26

Сборные Нидерландов и Алжира проведут товарищеский матч в Роттердаме в рамках подготовки к чемпионату мира-2026. Для обеих команд эта встреча станет важным этапом перед отъездом в Северную Америку, где они постараются успешно выступить на главном футбольном турнире планеты.

Товарищеский матч

Среда, 03 июня

Роттердам, "Де Кайп"

Нидерланды 21:45 Алжир

Видеотрансляция: MEGOGO Футбол 1



Нидерланды: последние новости

Сборная Нидерландов начала финальный этап подготовки к чемпионату мира-2026. Команда Рональда Кумана собралась на тренировочной базе в Зейсте в конце мая, где особое внимание уделяется адаптации к условиям будущего турнира. Футболисты работают в жаркую погоду, проходят специальные тренировки и посещают сауны, чтобы легче перенести повышенную влажность в США.

Перед стартом мундиаля "оранжевые" проведут два контрольных матча — против Алжира и Узбекистана. Первая игра состоится на легендарном стадионе "Де Кейп" в Роттердаме, после чего команда отправится в Канзас-Сити.

В составе хозяев есть несколько кадровых вопросов. Юрриен Тимбер ещё не присоединился к расположению сборной после финала Лиги чемпионов, поэтому в центре обороны рядом с Вирджилом ван Дейком может сыграть Ян Паул ван Хекке. На левом фланге защиты ожидается появление Мики ван де Вена, хотя Натан Аке и Йоррел Гато также претендуют на место в основе. Френки де Йонг продолжает восстановление, поэтому в опорной зоне могут действовать Райан Гравенберх и Мартен де Рон.

Статистика домашних матчей добавляет нидерландцам уверенности. В последний раз они проигрывали на своём поле ещё три года назад, уступив Франции со счётом 0:2. С тех пор команда одержала десять побед и четыре раза сыграла вничью. Именно поэтому встреча с Алжиром рассматривается не только как подготовка, но и как возможность подарить болельщикам положительные эмоции перед чемпионатом мира.

Алжир: последние новости

Для сборной Алжира предстоящий чемпионат мира станет особенным событием. Команда впервые за последние 12 лет пробилась на мундиаль и сыграет на пятом чемпионате мира в своей истории. Лучший результат алжирцы показали в 2014 году, когда дошли до плей-офф и лишь в дополнительное время уступили Германии в 1/8 финала.

Подготовку к турниру подопечные Владимира Петковича начали на стадионе имени Нельсона Манделы в Сиди-Муссе. После поединка в Роттердаме команда вернётся домой, а затем отправится в США, где проведёт ещё один контрольный матч против Боливии.

Объявление заявки на чемпионат мира принесло несколько неожиданностей. В состав вернулся Набиль Бенталеб, который не выступал за сборную с октября 2025 года из-за травмы. В то же время Исмаэль Беннасер, помогавший команде на Кубке африканских наций-2025, не попал в окончательный список. Также в заявке оказался голкипер Лука Зидан, хотя в конце апреля он получил серьёзную травму лица.

Главной особенностью нынешнего Алжира остаётся надёжная оборона. На Кубке африканских наций-2025 команда пропустила всего три мяча, а в отборочном турнире к ЧМ-2026 позволила соперникам забить лишь восемь голов за десять матчей. Под руководством Петковича "лисы пустыни" значительно прибавили в организации игры без мяча, поэтому проверка против одной из сильнейших сборных Европы станет показательным тестом их возможностей.

Последние матчи Нидерландов

31.03.2026. Товарищеский матч. "Нидерланды" 1:1 "Эквадор"

27.03.2026. Товарищеский матч. "Нидерланды" 2:1 "Норвегия"

17.11.2025. Отбор к чемпионату мира (Европа). "Нидерланды" 4:0 "Литва"

14.11.2025. Отбор к чемпионату мира (Европа). "Польша" 1:1 "Нидерланды"

12.10.2025. Отбор к чемпионату мира (Европа). "Нидерланды" 4:0 "Финляндия"

Последние матчи Алжира

31.03.2026. Товарищеский матч. "Алжир" 0:0 "Уругвай"

27.03.2026. Товарищеский матч. "Алжир" 7:0 "Гватемала"

10.01.2026. Кубок африканских наций. "Алжир" 0:2 "Нигерия"

06.01.2026. Кубок африканских наций. "Алжир" 1:0 "ДР Конго"

31.12.2025. Кубок африканских наций. "Экваториальная Гвинея" 1:3 "Алжир"

Ориентировочные составы

"Нидерланды": Вербрюгген – Виффер, ван Хекке, ван Дейк, ван де Вен – де Йонг, Гравенберх – Мален, Рейндерс, Гакпо – Бробби

"Алжир": Мастил – Бельгали, Манди, Бенсебаини, Аит-Нури – Ауар, Зерруки – Марез, Маза, Шаиби – Гуири

Нидерланды – Алжир: ставки и коэффициенты

Нидерланды – Алжир. Прогноз на матч от UA-Футбол

Нидерланды подходят к матчу в статусе фаворита. Команда Кумана обладает значительно более мощным подбором исполнителей, отличной домашней статистикой и серьёзными амбициями перед стартом чемпионата мира. Алжир традиционно сделает ставку на дисциплинированную оборону, однако сдерживать давление хозяев на протяжении всех 90 минут будет непросто.

Наша ставка: победа Нидерландов.

