Дания – ДР Конго. Анонс и прогноз товарищеского матча на 03.06.26

Товарищеский матч



3 июня. 21:00. Льеж. "Стад Морис Дюфран"



Главный судья: Лотар Д'Ондт (Бельгия)

Трансляция: Megogo Football 4

ДР Конго начинает подготовку к Чемпионату мира 2026 года матчем против Дании, которая, со своей стороны, будет смотреть Мундиаль по телевизору.

Новости Дании

Дания является одной из самых известных европейских сборных, которая не примет участия в расширенном Чемпионате мира с 48 командами этим летом. Они не смогли квалифицироваться в финальную часть впервые с 2014 года после болезненного поражения в плей-офф от Чехии.



"Красно-белым" пришлось довольствоваться вторым местом в квалификационной группе C с Шотландией, Грецией и Беларусью. Это заставило их играть в стыковых матчах, где сначала состоялась разгромная победа над Северной Македонией (4:0) в полуфинале, но в решающем матче против Чехии им совсем немного не хватило: они уступили 1:3 в серии пенальти после ничьей 2:2 по итогам 120 минут.



Несмотря на растущее давление на родине, главный тренер Браян Ример получил публичную поддержку от Датского футбольного союза и противостоял всё более громким призывам к отставке, настаивая на том, что именно он должен возглавить эту перестройку национальной сборной. Напомним также, что после ДР Конго Данию ожидает матч против Украины.

Новости ДР Конго

ДР Конго станет одной из 10 африканских сборных, которые будут соревноваться на Чемпионате мира 2026 года. Это будет их первое появление на глобальном турнире с 1974 года, когда команда выступала под названием Заир.

Заняв второе место в своей квалификационной группе, подопечные Себастьена Десабра прошли Камерун и Нигерию в полуфинале и финале африканского плей-офф, а в конце марта в финале межконтинентального плей-офф победили Ямайку со счётом 1:0.



Подготовка ДР Конго к Чемпионату мира была сорвана из-за вспышки Эболы в стране. Планировалось, что команда Десабра будет тренироваться в столице Киншасе, но их тренировочный лагерь был перенесён в Бельгию, причём каждый игрок обязан пройти 21-дневную изоляцию перед въездом в США. Несмотря на этот хаос, "леопарды" будут стремиться сохранить положительную динамику в товарищеских матчах против Дании и Чили, прежде чем начать подготовку к трём матчам группы K на ЧМ против Португалии, Колумбии и Узбекистана.

Личные встречи

Это будет первая встреча команд.

Цифры и факты

ДР Конго не проиграли 10 из последних 11 матчей;

Дания не может победить в трёх из последних четырёх поединков;

ДР Конго оформили пять "сухих" матчей в последних семи встречах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Янник Вестергор и Кристиан завершили выступления за национальную сборную. Каспер Шмейхель вообще завершил футбольную карьеру. В заявку на матч не попали Миккель Дамсгор, Йеспер Линдстрём, Виктор Нельссон, Йонас Винд и Мика Бирет.



В составе ДР Конго нет заметных потерь.

Дания, 4-3-3: Германсен — Бах, Андерсен, Гегсберг, Меле — Эриксен, Хейбьерг, Юльманн — Исаксен, Хойлунд, Доргу

ДР Конго, 4-4-2: Мпаси — Ван-Биссака, Туанзебе, Мбемба, Масуаку — Элия, Мутуссами, Садики, Бонгонда — Висса, Бакамбу

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Дания – ДР Конго Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Эксперты GGBET дают такой прогноз на матч "Дания" - "ДР Конго": победа "Дании" — 1.55; ничья — 4.09; победа "ДР Конго" — 5.63. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!

Прогноз на матч между Данией и ДР Конго от UA-Футбол

ТМ(2.5). Дания имеет более звёздный состав, но победить эту сборную ДР Конго будет сложно. Европейцы находятся в процессе экспериментов, не могут похвастаться уверенностью в собственных силах и имеют проблемы с реализацией моментов. В свою очередь, "леопарды" подходят к матчу на историческом подъёме, имея надёжную оборону.

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Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.