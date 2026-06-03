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Албания – Израиль. Анонс и прогноз контрольного матча на 03.06.2026

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UA-Футбол делится ожиданиями от контрольного матча между Албанией и Израилем

Албания – Израиль. Анонс и прогноз контрольного матча на 03.06.2026

isr.fa

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

Обе команды не попали на ЧМ-2026, потому этот матч рассматривается как этап подготовки к матчам Лиги Наций осенью.

Контрольный матч
Среда, 3 июня
Тирана, "Албания Стедиум"
Албания 21:00 Израиль
Видеотрансляция: MEGOGO Футбол 5

Трансляция матча
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Трансляция матча Албания - Израиль
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Албания: последние новости

Албания не сумела квалифицироваться на ЧМ-2026, хотя в своей группе уступила только Англии и сумела опередить Сербию. В плей-офф албанцы попали на Польшу, которой в итоге проиграли 1:2. Счет открыл Ходжа, но голы Левандовски и Зелински во втором тайме перевернули игру в пользу поляков.

После этого албанцы сыграли контрольный матч против Украины. Судьбу той встречи решил гол Гуцуляка на старте второго тайма. Осенью Албания стартует в дивизионе С Лиги наций и этот матч будет подготовкой к турниру. Соперниками будут Финляндия, Беларусь и Сан-Марино.

После достаточно успешного периода пост главного тренера Албании покинул Сильвиньо. Его сменит 62-летний итальянец Роландо Маран.

Ориентировочный состав Албании: Стракоша – Хюсай, Плана, Дьимсити, Митай – Ходжа, Асслани, Шеху, Лачи – Броя, Узуни.

Израиль: последние новости

Израиль тоже не сумел квалифицироваться на ЧМ-2026, ведь на групповом этапе занял лишь 3-ю позицию, уступив Норвегии и Италии. В контрольном матче в марте израильтяне сумели отыграться с 0:2 против Грузии.

В Лиге Наций Израиль вылетел из дивизиона А и теперь сыграет против Австрии, Косово и Ирландии в дивизионе В. Бен-Шимон активно экспериментировал с составом матча против Грузии, что-то подобное ожидается и в игре против албанцев.

Ориентировочный состав Израиля: Д. Перец – Даса, Гендельман, Стоянов, Лемкин, Ревиво – Э. Перец, Глух, Каниховский – Халайли, Барибо.

Албания – Израиль: статистика личных встреч

  • 24.09.22. Израиль - Албания 2:1 (Лига Наций)
  • 10.06.22. Албания – Израиль 1:2 (Лига Наций)
  • 14.10.18. Израиль - Албания 2:0 (Лига Наций)
  • 07.09.18. Албания – Израиль 1:0 (Лига Наций)
  • 11.06.17. Израиль – Албания 0:3 (Отбор на ЧМ-2018)

В последних 5-ти личных встречах преимущество на стороне Израиля, который выиграл 3 раза, еще дважды победу праздновали албанцы.

Последние матчи Албании

  • 31.03. Украина – Албания 1:0 (Контрольный матч)
  • 26.03. Польша – Албания 2:1 (Отбор на ЧМ-2026)
  • 16.11. Албания – Англия 0:2 (Отбор на ЧМ-2026)
  • 13.11. Андорра – Албания 0:1 (Отбор на ЧМ-2026)
  • 14.10. Албания – Иордания 4:2 (Контрольный матч)

Последние матчи Израиля

  • 26.03. Грузия – Израиль 2:2 (Контрольный матч)
  • 16.11. Израиль – Молдова 4:1 (отбор на ЧМ-2026)
  • 13.11. Литва – Израиль 0:0 (Контрольный матч)
  • 14.10. Италия – Израиль 3:0 (отбор на ЧМ-2026)
  • 11.10. Норвегия – Израиль 5:0 (отбор на ЧМ-2026)

Албания – Израиль: ставки и коэффициенты

GGbet
2.30
3.20
3.14
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Эксперты GGBET дают такой прогноз на футбол Албания - Израиль: победа Албании — 2.30; ничья — 3.20; победа Израиля — 3.14. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!

Албания – Израиль. Прогноз на матч от UA-Футбол

Албания – фаворит матча по версии букмекеров за счет статуса домашнего матча. Но последние личные встречи выиграл Израиль. Кому-то из соперников трудно отдать предпочтение, поэтому считаем, что в матче будет забито минимум 3 гола. Прогноз – ТБ 2,5 за коэффициент 2,05.

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Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.

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