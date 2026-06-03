Другое - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Албания – Израиль. Анонс и прогноз контрольного матча на 03.06.2026
UA-Футбол делится ожиданиями от контрольного матча между Албанией и Израилем
isr.fa
Обе команды не попали на ЧМ-2026, потому этот матч рассматривается как этап подготовки к матчам Лиги Наций осенью.
Контрольный матч
Среда, 3 июня
Тирана, "Албания Стедиум"
Албания 21:00 Израиль
Видеотрансляция: MEGOGO Футбол 5
Албания: последние новости
Албания не сумела квалифицироваться на ЧМ-2026, хотя в своей группе уступила только Англии и сумела опередить Сербию. В плей-офф албанцы попали на Польшу, которой в итоге проиграли 1:2. Счет открыл Ходжа, но голы Левандовски и Зелински во втором тайме перевернули игру в пользу поляков.
После этого албанцы сыграли контрольный матч против Украины. Судьбу той встречи решил гол Гуцуляка на старте второго тайма. Осенью Албания стартует в дивизионе С Лиги наций и этот матч будет подготовкой к турниру. Соперниками будут Финляндия, Беларусь и Сан-Марино.
После достаточно успешного периода пост главного тренера Албании покинул Сильвиньо. Его сменит 62-летний итальянец Роландо Маран.
Ориентировочный состав Албании: Стракоша – Хюсай, Плана, Дьимсити, Митай – Ходжа, Асслани, Шеху, Лачи – Броя, Узуни.
Израиль: последние новости
Израиль тоже не сумел квалифицироваться на ЧМ-2026, ведь на групповом этапе занял лишь 3-ю позицию, уступив Норвегии и Италии. В контрольном матче в марте израильтяне сумели отыграться с 0:2 против Грузии.
В Лиге Наций Израиль вылетел из дивизиона А и теперь сыграет против Австрии, Косово и Ирландии в дивизионе В. Бен-Шимон активно экспериментировал с составом матча против Грузии, что-то подобное ожидается и в игре против албанцев.
Ориентировочный состав Израиля: Д. Перец – Даса, Гендельман, Стоянов, Лемкин, Ревиво – Э. Перец, Глух, Каниховский – Халайли, Барибо.
Албания – Израиль: статистика личных встреч
- 24.09.22. Израиль - Албания 2:1 (Лига Наций)
- 10.06.22. Албания – Израиль 1:2 (Лига Наций)
- 14.10.18. Израиль - Албания 2:0 (Лига Наций)
- 07.09.18. Албания – Израиль 1:0 (Лига Наций)
- 11.06.17. Израиль – Албания 0:3 (Отбор на ЧМ-2018)
В последних 5-ти личных встречах преимущество на стороне Израиля, который выиграл 3 раза, еще дважды победу праздновали албанцы.
Последние матчи Албании
- 31.03. Украина – Албания 1:0 (Контрольный матч)
- 26.03. Польша – Албания 2:1 (Отбор на ЧМ-2026)
- 16.11. Албания – Англия 0:2 (Отбор на ЧМ-2026)
- 13.11. Андорра – Албания 0:1 (Отбор на ЧМ-2026)
- 14.10. Албания – Иордания 4:2 (Контрольный матч)
Последние матчи Израиля
- 26.03. Грузия – Израиль 2:2 (Контрольный матч)
- 16.11. Израиль – Молдова 4:1 (отбор на ЧМ-2026)
- 13.11. Литва – Израиль 0:0 (Контрольный матч)
- 14.10. Италия – Израиль 3:0 (отбор на ЧМ-2026)
- 11.10. Норвегия – Израиль 5:0 (отбор на ЧМ-2026)
Албания – Израиль: ставки и коэффициенты
Албания – Израиль. Прогноз на матч от UA-Футбол
Албания – фаворит матча по версии букмекеров за счет статуса домашнего матча. Но последние личные встречи выиграл Израиль. Кому-то из соперников трудно отдать предпочтение, поэтому считаем, что в матче будет забито минимум 3 гола. Прогноз – ТБ 2,5 за коэффициент 2,05.
21+
РЕКЛАМА
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- Двенадцать команд в УПЛ: завтра будет поздно. Объясняем, почему нужны изменения
- Официально. Мичел нашел себе новый клуб после ухода из Жироны
- "Я бы тоже стыдился": фанаты раскритиковали звезду Реала после новых фото с отдыха
- Канада – Узбекистан. Анонс и прогноз товарищеского матча на 02.06.26
- Девушка полузащитника Динамо очаровала сеть кадрами отдыха на Тенерифе
- Девушка Кухаревича похвасталась идеальной фигурой во время тренировки