Албания – Израиль. Анонс и прогноз контрольного матча на 03.06.2026

Обе команды не попали на ЧМ-2026, потому этот матч рассматривается как этап подготовки к матчам Лиги Наций осенью.

Контрольный матч

Среда, 3 июня

Тирана, "Албания Стедиум"

Албания 21:00 Израиль

Видеотрансляция: MEGOGO Футбол 5



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Албания: последние новости

Албания не сумела квалифицироваться на ЧМ-2026, хотя в своей группе уступила только Англии и сумела опередить Сербию. В плей-офф албанцы попали на Польшу, которой в итоге проиграли 1:2. Счет открыл Ходжа, но голы Левандовски и Зелински во втором тайме перевернули игру в пользу поляков.

После этого албанцы сыграли контрольный матч против Украины. Судьбу той встречи решил гол Гуцуляка на старте второго тайма. Осенью Албания стартует в дивизионе С Лиги наций и этот матч будет подготовкой к турниру. Соперниками будут Финляндия, Беларусь и Сан-Марино.

После достаточно успешного периода пост главного тренера Албании покинул Сильвиньо. Его сменит 62-летний итальянец Роландо Маран.

Ориентировочный состав Албании: Стракоша – Хюсай, Плана, Дьимсити, Митай – Ходжа, Асслани, Шеху, Лачи – Броя, Узуни.

Израиль: последние новости

Израиль тоже не сумел квалифицироваться на ЧМ-2026, ведь на групповом этапе занял лишь 3-ю позицию, уступив Норвегии и Италии. В контрольном матче в марте израильтяне сумели отыграться с 0:2 против Грузии.

В Лиге Наций Израиль вылетел из дивизиона А и теперь сыграет против Австрии, Косово и Ирландии в дивизионе В. Бен-Шимон активно экспериментировал с составом матча против Грузии, что-то подобное ожидается и в игре против албанцев.

Ориентировочный состав Израиля: Д. Перец – Даса, Гендельман, Стоянов, Лемкин, Ревиво – Э. Перец, Глух, Каниховский – Халайли, Барибо.

Албания – Израиль: статистика личных встреч

24.09.22. Израиль - Албания 2:1 (Лига Наций)

10.06.22. Албания – Израиль 1:2 (Лига Наций)

14.10.18. Израиль - Албания 2:0 (Лига Наций)

07.09.18. Албания – Израиль 1:0 (Лига Наций)

11.06.17. Израиль – Албания 0:3 (Отбор на ЧМ-2018)

В последних 5-ти личных встречах преимущество на стороне Израиля, который выиграл 3 раза, еще дважды победу праздновали албанцы.

Последние матчи Албании

31.03. Украина – Албания 1:0 (Контрольный матч)

26.03. Польша – Албания 2:1 (Отбор на ЧМ-2026)

16.11. Албания – Англия 0:2 (Отбор на ЧМ-2026)

13.11. Андорра – Албания 0:1 (Отбор на ЧМ-2026)

14.10. Албания – Иордания 4:2 (Контрольный матч)

Последние матчи Израиля

26.03. Грузия – Израиль 2:2 (Контрольный матч)

16.11. Израиль – Молдова 4:1 (отбор на ЧМ-2026)

13.11. Литва – Израиль 0:0 (Контрольный матч)

14.10. Италия – Израиль 3:0 (отбор на ЧМ-2026)

11.10. Норвегия – Израиль 5:0 (отбор на ЧМ-2026)

Албания – Израиль: ставки и коэффициенты

Эксперты GGBET дают такой прогноз на футбол Албания - Израиль: победа Албании — 2.30; ничья — 3.20; победа Израиля — 3.14. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!

Албания – Израиль. Прогноз на матч от UA-Футбол

Албания – фаворит матча по версии букмекеров за счет статуса домашнего матча. Но последние личные встречи выиграл Израиль. Кому-то из соперников трудно отдать предпочтение, поэтому считаем, что в матче будет забито минимум 3 гола. Прогноз – ТБ 2,5 за коэффициент 2,05.

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