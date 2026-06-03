Итальянцы привезли молодежную сборную. Люксембург - Италия. Анонс и прогноз товарищеского матча на 03.06.2026

Нового главу Федерации Футбола Италии выберут лишь 22-го июня, нового главного тренера национальной сборной назначат лишь после этого. Сейчас же тренер молодёжной сборной Сильвио Бальдини, временно руководящий национальной, вызвал состав со средним возрастом 20 с половиной лет, не считая Джанлуиджи Доннарумму. То есть своих подопечных. Способны ли они справиться с Люксембургом?

Товарищеский матч

3 июня. 21:45. Люксембург. "Стад де Люксембург"

Люксембург - Италия

Главный арбитр: Джои Куй (Нидерланды)

Телетрансляция – Megogo Футбол 2

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Состояние команд

Италия пролетела мимо третьего Чемпионата Мира подряд, уступив в марте в плей-офф Боснии и Герцеговине. Настроение вокруг сборной после такого, разумеется, кошмарное. Говорят о конце итальянского футбола. Возможно, что-то новое начнётся с новым главой Федерации и новым тренером, но их ещё нет. Так что нынешние матчи против Люксембурга и Греции призваны проверить молодёжь, молодёжную сборную.

Сборная эта сама не сказать чтобы в особо замечательном положении. На позапрошлом молодежном Евро не вышла из группы, на предыдущем вылетела в четвертьфинале. В Отборе на следующий отстает от Польши (на три очка), хотя и намного опережает всех остальных. Вместе с тем, некоторые ее игроки много играют в сильных командах - "Интере", "Роме", "Милане", "Аталанте", также есть представители обеих "Боруссий".

Бальдини заявляет, что для тех, кто надевает футболку сборной Италии, нет товарищеских матчей, призывает своих молодых подопечных не упускать такой шанс. Призывает их играть за честь страны, бороться за каждый мяч и при этом играть как команда. При этом надеется, что будут играть свободно, без страха. Он даже не показывал им видео игры Люксембурга. Объяснил, что не хочет нагружать.

Хватит ли их настроя и уровня для победы над Люксембургом? "Красные Львы" не набрали ни одного очка в Отборе на Чемпионат Мира против Германии, Словакии и Северной Ирландии. В Лиге Наций набрали против Северной Ирландии, Болгарии и Беларуси три. Правда, в итоге удержались в Дивизионе С, уверенно победив в плей-офф Мальту. Но кажется, что после пика 2-5 лет назад, когда выступали весьма прилично, вновь возвращаются в "карлики".

Дома они все же до сих пор играют прилично, не позволяют громить себя. Германии в ноябре проиграли со счетом 0:2. Так что способны осложнить жизнь и Италии. Основной состав итальянцев в гостях в Отборе на ЧМ победил Израиль лишь со счетом 5:4, пропустил и от Эстонии (3:1), Молдове забил лишь два. А в Люксембурге будет играть молодежный. Так что плотная осторожная игра вполне реальна.

Последние матчи команд

Кадры

Один из лучших игроков Серии А предыдущего сезона Марко Палестра получил травму и вряд ли сыграет. Остальные же готовы. Наиболее заметные игроки - Давиде Бартезаги из "Милана", Франческо Пио Эспозито из "Интера", Николо Писилли из "Ромы". Очень интересно будет посмотреть на защитников Мане и Реджани и форварда Инасио из "Боруссии" Дортмунд, но как раз СМИ прогнозируют, что их в стартовом составе не будет. Защитник Кьяродия из гладбахской "Боруссии" - как раз да.

В Люксембурге отсутствует, пожалуй, его наиболее статусный игрок - полузащитник "Бенфики" Баррейро травмирован. Как и атакер Видейра из дубля "Майнца". Бывший игрок "Динамо" Жерсон Родригес и бывший игрок "Ворсклы" и ЛНЗ Оливер Тилль не вызваны. Кое-какие проблемы у первого вратаря Мориса. Его может заменить Кардосо из дубля гладбахской "Боруссии".

Люксембург: Кардосо, Янс, Корач, Карлсон, Бонхерт, Мартинс, С. Тилль, Олесен, В. Тилль, Дардари, Синани

Италия: Доннарумма, Фавазули, Кьяродия, Комуццо, Бартезаги, Липани, Писилли, Ндур, Керубини, Ф. Эспозито, Колеошо

Цифры и факты

Из девяти очных матчей Италия побеждала в восьми. Но не победила как раз в последнем - 1:1 в товарищеском дома в 2014-ом году. До этого команды встречались в предыдущий раз в 1981-ом

Результаты Италии в трех последних матчах на всех полях в основное время - поражение, победа, ничья. До этого она выиграла шесть матчей подряд

Результаты Италии в последних гостевых матчах в основное время в хронологическом порядке - ничья, поражение, три победы, ничья

Две победы над Мальтой прервали серию Люксембурга из шести поражений, из девяти матчей без побед - ничья и восемь поражений

Победа над Мальтой прервала серию Люксембурга из пяти матчей дома без них - ничья и четыре поражения

В последних 14-ти матчах Италия побеждала с разницей более двух мячей лишь дважды - Израиль и Эстонию дома. В гостях она не побеждала с такой в последних 26-ти матчах, с 2019-го года

Лишь в одном из последних десяти матчей Люксембурга на всех полях и в одном из семи дома забивали обе команды. Лишь в двух из семи на всех полях и дома забивали более двух мячей

Люксембург– Италия: ставки и коэффициенты

Эксперты GGBET дают такой прогноз на футбол Люксембург - Италия: победа Люксембурга — 6.90; ничья — 4.25; победа Италии — 1.47. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!

Прогноз: Люксембург - Италия 0:1

Молодёжная сборная против взрослой, при этом молодёжная представляет великую футбольную страну (хотя бы в прошлом), а взрослая - карлика. Совершенно необычная ситуация, потому прогнозировать здесь крайне сложно. Можно предположить, что в таком матче не будет много голов (не больше двух), не будет большого разрыва в счёте. Победят же, скорее всего, итальянцы. Хотя и ничья возможна.

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