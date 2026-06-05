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Румыния - Уэльс. Анонс и прогноз товарищеского матча на 06.06.2026

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Румыния - Уэльс: Прогноз и анонс матча ⋉ 06.06.2026 ⋊ Товарищеские матчи на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол

Румыния - Уэльс. Анонс и прогноз товарищеского матча на 06.06.2026

Фото - Wales national football team on X

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Противостояние сборных, не сумевших пройти отбор на ЧМ-2026. На этой неделе обе команды завершили свои матчи вничью и постараются все же прервать серию без побед и порадовать болельщиков.

Товарищеский матч

Румыния — Уэльс

06.06.2026. 20:45. Стадион "Стяуа". Бухарест

Трансляция — Мегого Футбол-4

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Трансляція матчу Румунія - Уельс
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Сборная Румынии: последние новости

Матч против Грузии стал первым в рамках второго тренерского срока Георге Хаджи во главе сборной. Первый, в 2001 году, был очень коротким. Товарищеский матч с Грузией завершился вничью — 1:1. Первая половина встречи завершилась без забитых мячей, а в начале второго тайма команды обменялись голами. В составе сборной Румынии отличился 23-летний нападающий Луис Мунтяну. Румыны меньше владели мячом и реже пробивали по воротам. На этот сбор Хаджи не вызвал вратаря "Сельты" Раду и нападающего Мана из ПСВ. Всего по сравнению с плей-офф к ЧМ новый тренерский штаб не вызвал девять игроков. Хаджи решил перестроить команду накануне Лиги наций, которая состоится осенью. Обращаем внимание, что в матче с Грузией Андрей Кубиш играл правым центральным в схеме 3-4-2-1. Хаджи после матча в Грузии заявил, что в целом доволен игрой и усилиями футболистов. Он подчеркнул, что команда выполнила много положительных моментов, однако признал наличие ошибок, поскольку игроки были вместе лишь несколько дней.

Сборная Румынии не побеждает три матча подряд: два поражения и ничья. Последний раз румыны побеждали 18 ноября, когда разгромили Сан-Марино в квалификации к ЧМ — 7:0.

Сборная Уэльса: последние новости

Эта сборная после досадного поражения от Боснии и Герцеговины в серии пенальти не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026. Главный тренер Крейг Беллами использует июньский сбор для перестройки команды. Во вторник Уэльс сыграл вничью с Ганой — 1:1. Команда спаслась благодаря голу Кумаса на 90+3 минуте. На протяжении всего матча подопечные Беллами доминировали. Они 18 раз пробили по воротам, но всего трижды попали в створ. Над игрой в заключительной трети поля необходимо еще много работать. Ряд игроков не смог выйти на поле из-за травм, и это также повлияло на игру команды. Беллами остался доволен результатом, подчеркнув, что этот поединок стал прекрасной возможностью дать игровое время молодым игрокам и проверить новичков, которые отлично проявили себя на тренировках.

Сборная Уэльса не побеждает на протяжении трех матчей подряд: поражение в серии пенальти от Боснии и Герцеговины, а также ничьи со счетом 1:1 с Ганой и Северной Ирландией. Стабильности этой команде не хватает. Среди последних успешных результатов безусловно стоит отметить разгромную победу над Северной Македонией — 7:1.

Последние матчи команд

Румыния

02.06. Румыния — Грузия 1:1
31.03. Румыния — Словакия 0:2
26.03. Румыния - Турция 0:1

Уэльс

02.06. Уэльс - Гана 1:1
31.03. Уэльс - Северная Ирландия 1:1
26.03. Уэльс - Босния и Герцеговина 1:1 (2:4, пен.)

Личные встречи

Сборные между собой сыграли четыре матча: три победы Румынии и ничья. Последний раз соперники встречались еще в ноябре 1993 года. Тогда румыны победили - 2:1.

Ставка и коэффициент на матч

GGbet
2.68
3.07
2.68
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Эксперты GGBET дают такой прогноз на матч Румыния - Уэльс: победа Румынии — 2.68; ничья — 3.07; победа Уэльса — 2.68. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!

Прогноз на матч от UA-Футбол

Обе команды уже давно не побеждают и стремятся наконец прервать эту серию. Тренеры сборных Румынии и Уэльса используют эти товарищеские матчи для экспериментов перед Лигой Наций, но о результате тоже не забывают. Больше шансов на победу у хозяев поля, но легко против неуступчивой сборной Уэльса точно не будет. Результативного матча ожидать не стоит, но и без забитых мячей матч вряд ли завершится. Прогноз — обе команды забьют.

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