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Чехия – Гватемала. Анонс и прогноз товарищеского матча на 05.06.26

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UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между Чехией и Гватемалой в рамках товарищеского матча

Чехия – Гватемала. Анонс и прогноз товарищеского матча на 05.06.26

Фото: twitter.com/ West Ham

Юлия Охрименко Автор UA-Футбол
Новина українською

Товарищеский матч

5 июня. 03:00. Гаррисон (штат Нью-Джерси, США)

Стадион "Спортс Иллюстрейтед Стэдиум"

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

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Трансляция матча Чехия - Гватемала
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Чехия с большим трудом вырвала путевку на ЧМ-2026 в стыковых матчах. Гватемала не прошла квалификацию. Для Чехии товарищеский матч – еще один шаг в подготовке к основному этапу турнира. Для Гватемалы – очередная проба пера. Сможет ли Чехия одержать победу над сильной характером и неуступчивой Гватемалой и получить заряд бодрости перед стартом турнира?

Содержание

Новости Чехии

Чехия едет на чемпионат мира впервые с 2006 года. Для "народной команды" это достаточно большой срок отсутствия на таком турнире, учитывая, насколько сильная футбольная школа в стране. Нельзя сказать, что Чехия спокойно прошла квалификацию на чемпионат мира 2026. Первые три победы (над Фарерскими островами, Гибралтаром и Черногорией) вселили надежду на то, что путь к мундиалю может быть гладким, как новенький автобан. Однако разгромное поражение от Хорватии (5:1) заставило задуматься футболистов и тренерский штаб – что же не так? Следующие четыре матча Чехия больше страдала, чем играла. Победила Черногорию (0:2). А дальше одни разочарования – ничьи с Саудовской Аравией (1:1) и Хорватией (0:0). 12 октября Чехия проиграла Фарерским островам (2:1), после чего был уволен главный тренер Иван Гашек. На его место пришел Мирослав Коубек.

Мирослав Коубек решил, что красивый футбол в таком положении будет неуместен. Поэтому предложил простой и прагматичный. Упор на защиту, все внимание стандартам, единоборствам, работе в центре поля (господствует Томаш Соучек) и быстрые выходы из обороны в атаку, а в штрафной соперника всегда готов Патрик Шик откликнуться на точную передачу и отправить мяч в ворота соперника. Правда, Патрик не только хозяин штрафной соперника. Чешский футболист может из глубины вынырнуть, зацепиться за мяч, протащить его вперед и отдать точную на партнера или продемонстрировать свой убойный дальний удар, при чем как левой, так и правой ногами.

Немного пресный футбол разбавлялся красками неуступчивого характера чехов, которые не против постоянно находить путь к воротам соперника. В итоге, такой простой футбол дал результат. Чехи отпраздновали победу над Сан-Марино (1:0) и Гибралтаром (6:0). Попали в стыковые матчи, где сыграли с Ирландией и Данией. Оба матча завершились ничейными результатами (2:2). Соответственно, дважды подопечных Коубека проверяли на прочность эмоциональной составляющей – серии послематчевых пенальти, в которых чехи выходили победителем. Характер команды просто стальной.

Товарищеский матч с Гватемалой – еще один шаг к решению проблем сборной Чехии. Первая проблема – отсутствие креатива в атаке в том случае, если соперник реактивно разгоняет свои атаки по флангам. Команда садится в оборону, после чего не всегда успешно выходит из этой обороны. Вторая проблема – чехи часто допускают ошибки после стандартов соперника. Гватемала, которая славится умением выгрызать стандарты и неплохо их реализовывать – отличный тренажер перед ответственными матчами.

Новости Гватемалы

Гватемала никогда не квалифицировалась в финальную часть чемпионата мира. 2026 год не стал исключением. Гватемала остается только зрителем. И, конечно, тренировочным соперником в товарищеских матчах для команд, которые получили путевку на мундиаль. Почему Гватемале не удается пройти квалификацию? Все очень просто. Отсутствует стабильности. Гватемала может выиграть матч с не очень сильным соперником и полностью развалиться в матче с топ-командой. В последних пяти матчах Гватемала проиграла Панаме (2:3); одержала победу над Суринам (3:1); проиграла Канаде (1:0) и Алжиру (7:0).

Главные козыри Гватемалы – невероятная выносливость и высокая скорость. Гватемальцы могут терпеть давление соперника чуть ли не весь матч, защищаться всей командой (сил хватает) и терпеливо ждать своего момента для контратаки. Гватемальцы умеют бороться за мяч и играть на втором этаже. Для успеха в матчах с топ-командами Гватемале не хватает игроков высокого класса с креативным мышлением.

Чехия – Гватемала. Статистика личных встреч

Сборные встречаются впервые.

Чехия – Гватемала. Цифры и факты

  • Чехия в последних пяти матчах одержала 5 побед;
  • Чехия в последних пяти матчах в среднем забивает 2,6 гола, пропускает 1 мяч за 90 минут;
  • Гватемала в последних пяти матчах выиграла 2 матча, проиграла 3;
  • Гватемала в последних пяти матчах в среднем забивает 1,2 мяча, пропускает 2,4 мяча за 90 минут.

Чехия – Гватемала. Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Чехия по предварительным данным подходит к матчу без травмированных и дисквалифицированных игроков.

Ориентировочный состав (3 – 4 – 2 – 1): Коварж — Халоупек, Гранац, Крейчи — Цоуфал, Соучек, Дарида, Юрасек — Провод, Шульц — Шик

Главный тренер: Мирослав Коубек

Гватемала по предварительным данным подходит к матчу без травмированных и дисквалифицированных игроков.

Ориентировочный состав (4 – 2 – 3 – 1): Хаген Годой — Моралес, Самойа, Пинто, Эррера — Розалес, Франко — Муньос, Эскобар, Сантис — Лом

Главный тренер: Луис Фернандо Тена

Чехия – Гватемала. Ставки и коэффициенты на матч

GGbet
1.36
4.68
8.13
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Эксперты GGBET дают такой прогноз на футбол "Чехия" - "Гватемала": победа "Чехии" - 1.36; ничья - 4.68; победа "Гватемалы" - 8.13. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!

Прогноз на матч между Чехией и Гватемалой от UA-Футбол

ТМ 3,5. Обе команды отличаются неуступчивым характером. Обе команды постоянно вступают в борьбу за мяч. Обе команды ловят удачу на стандартах. Чехия постарается забить первой и беречь силы для главного турнира. Гватемала сядет в глубокую оборону и будет ждать шанс для контратак. Благодаря своему боевому характеру Гватемала может и забить гол. Матч может завершиться победой Чехии или ничейным результатом (в случае, если чехи предпочтут играть осторожно, без травм и потери сил).

Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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