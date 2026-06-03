Мексика -– Сербия. Анонс и прогноз товарищеского матча на 05.06.26

Товарищеский матч

5 июня. 05:00. Толука-де-Лердо (Мексика)

Стадион "Немесио Диес"

Мексика проводит последний товарищеский матч перед стартом ЧМ-2026. Сербия не прошла квалификацию. 31 мая сербы позорно проиграли сборной Кабо-Верде в товарищеском матче. Смогут ли подопечные Велько Пауновича реабилитироваться перед своими болельщиками и пощекотать нервы хозяйке турнира?

Новости Мексики

На ЧМ-2018 Мексика остановилась на 1/8 финала, проиграв Бразилии (0:2). На ЧМ-2022 сборная не вышла даже в плей-офф. Сегодня "зеленые" усердно готовятся к мундиалю. Первая цель – выход в плей-офф. Хавьер Агирре пошел против правил и собрал всех интересующих его игроков за пять недель до старта чемпионата мира. Подготовка идет полным ходом. Главный тренер оттачивает главные качества игроков – минимум потерь мяча, стандартные положения, дисциплина во всех линиях

С января 2026 года "зеленые" провели семь товарищеских матчей. Для сравнения – у США и Канады по четыре матча. Пока "зеленые" играют достаточно успешно. Выиграли в матчах с Панамой (0:1), Боливией (0:1), Исландией (4:0), Ганой (2:0), Австралией (1:0); вничью сыграли с Португалией (0:0) и Бельгией (1:1).

Мексика – это контроль мяча, молниеносные выходы из обороны в атаку, продвижение вперед через короткий и средний пас, жесткая борьба, агрессивный прессинг, быстрый отбор, организованная оборона. Мексиканская атака очень эффективная, особенно если соперник допускает много ошибок, как например, Исландия. Сербия тоже может попасть под "зеленый" каток. Судя по результатам последних товарищеских матчей (в семи матчах один пропущенный гол), Хавьер Агирра навел порядок в обороне. Плюс, опытный голкипер – 40-летний Гильермо Очоа. Фактор домашнего поля – тоже большой плюс, как в матче с Сербией, так и на чемпионате мира.

Новости Сербии

Сербия в этом году осталась за бортом чемпионата мира. Провалила квалификацию и за два тура окончания отборочного цикла получила нового главного тренера – Велько Пауновича. Конечно, у сербского специалиста не было шансов исправить положение. Но есть возможность полностью перестроить и подготовить команду к будущему чемпионату Европы. Поэтому, каждый товарищеский матч для Сербии – это не прогулка, а работа на результат. Именно в таких матчах Паунович будет решать, кто из игроков останется с ним, а кто попрощается со сборной. Ведь уже в сентябре 2026 года стартует Лига наций УЕФА. Соответственно, сербы выйдут на матч с Мексикой с очень высокой мотивацией.

По результатам последних пяти матчей можно сказать, что "белые орлы" впали в ступор. После поражения от Англии (2:0), после которого стало понятно, что сборная пролетает мимо мундиаля, подопечные Пауновича вырвали победу в матче с Латвией (2:1). Последующие три товарищеских матча показали, в каком глубоком кризисе сборная. 27 марта проиграли Испании (3:0), 31 марта выиграли у Саудовской Аравии (2:1). А 31 мая проиграли Кабо-Верде (3:0). Можно, конечно, сделать скидку на тот факт, что Паунович в каждом матче экспериментирует с составом и ищет ту изюминку, которая может дать результат. Так с Кабо-Верде играли юные сербы Василие Костов (атакующий полузащитник, 18 лет) и Адем Авдич (левый защитник, 18 лет). Скорее всего, в матче с Мексикой Паунович тоже выпустит на поле несколько молодых дебютантов, что не гарантирует положительный результат.

Мексика – Сербия. Статистика личных встреч

Сборніе встречались один раз.

12.11.2011.Товарищеский матч

Мексика – Сербия 2:0

Мексика – Сербия. Цифры и факты

Мексика в последних пяти матчах 3 выиграла, 2 сыграла вничью;

Мексика в последних пяти матчах забивает в среднем 1,6 гола, пропускает 0,2 гола за 90 минут;

Сербия в последних пяти матчах 2 выиграла, 3 проиграла;

Сербия в последних пяти матчах забивает в среднем 0,8 голов, пропускает 2 гола за 90 минут.

Мексика – Сербия. Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Мексика подходит к товарищескому матчу без кадровых потерь.

Ориентировочный состав (4 – 2 – 3 – 1): Очоа — Рейес, Монтес, Гомес, Гальярдо — Альварес, Лира — Уэрта, Гутьеррес, Киньонес — Хименес Главный тренер: Хавьер Агирра

Сербия имеет ощутимые кадровые проблемы. Сергей Милинкович-Савич и его брат Ваня, Александр Митрович, Велько Милосавлевич, Страхиня Павлович, Андрия Живкович, Йован Милошевич отсутствуют в расположении сборной по разным причинам (травмы или отпуск). Все игроки являются ключевыми. Главный тренер латает дыры в составе с помощью резервных футболистов и молодых дебютантов.

Ориентировочный состав (4 – 2 – 3 – 1): Райкович — Мимович, Эракович, Шимич, Авдич — Станкович, Петрович — Ранджелович, Жукич, Иванович — Штулич Главный тренер: Велько Паунович

Мексика – Сербия. Ставки и коэффициенты на матч

Эксперты GGBET дают такой прогноз на футбол "Мексика" - "Сербия": победа "Мексики" - 1.27; ничья - 5.2; победа "Сербии" - 11.18. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!

Прогноз на матч между Мексикой и Сербией от UA-Футбол

ТМ 3,5. Мексика провела все семь предыдущих товарищеских матчей на высоте. Настроение у "зеленых" отличное, мотивация зашкаливает. Сербия – это не Португалия и Бельгия. На домашнем стадионе в матче с кризисной командой "зеленые" проигрывать не имеют права.

Сербия, кроме того, что не может похвастаться сегодня сильным футболом, так еще и команда настроения. Если "орлы" пропустят первыми – матч может завершиться и разгромом. Но если команде улыбнется удача и первый гол будет в ворота Мексики, можно ожидать ничейный результат.

Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.