Международный товарищеский матч

4 июня 22:10. Нант. "Стад де ла Божуар"

Главный судья: Себастьян Гисхамер (Австрия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

В рамках подготовки к чемпионату мира 2026 года сборная Франции проведет товарищеский матч против Кот-д'Ивуара. Обе команды трижды встречались друг с другом в контрольных играх, однако ивуарийцы еще ни разу не побеждали французов.

Новости сборной Франции

Еще в начале этого года Дидье Дешам, возглавляющий "Ле Бле" с 2012 года, подтвердил, что покинет свой пост после завершения ЧМ-2026, а на его место, согласно информации ведущих СМИ, должен прийти Зинедин Зидан.

Для опытного 57-летнего французского специалиста этот мундиаль станет третьим в качестве тренера. В 2018 году французы под его руководством выиграли Кубок мира, а в 2022 году в Катаре дошли до финала, уступив Аргентине.

Еще за несколько дней до старта нынешнего чемпионата мира вокруг сборной Франции и личности Килиана Мбаппе разгорелось немало слухов, создающих дополнительное напряжение для команды в целом, поэтому сейчас перед Дешамом стоит очень важная задача, суть которой заключается в том, чтобы сохранять спокойствие внутри коллектива ради амбициозной цели.

Для французов товарищеские матчи против сборных Кот-д'Ивуара и Северной Ирландии позволят им провести ротацию и проверить глубину состава, а также оценить готовность отдельных футболистов, недавно прибывших в расположение национальной команды.

Новости сборной Кот-д'Ивуара

Ивуарийцы под руководством Эмерса Фае находятся в неплохой форме, которая почти близка к идеалу. В последних двух товарищеских матчах во время мартовской паузы им удалось обыграть Шотландию (0:1) и Южную Корею (0:4).

В начале июня Кот-д'Ивуар проведет лишь один матч, чтобы иметь больше времени непосредственно на подготовку к чемпионату мира. После вылета в 1/4 финала Кубка африканских наций от Марокко (3:2) "слоны" постараются показать свои силы на мировом форуме, где на групповом этапе их соперниками станут Кюрасао, Эквадор и Германия.

В целом сборная Кот-д'Ивуара забила 13 голов в последних пяти матчах во всех турнирах, одержав в них четыре победы

Личные встречи

25.03.22 МТМ Франция — Кот-д'Ивуар 2:1

15.11.16 МТМ Франция — Кот-д'Ивуар 0:0

17.08.05 МТМ Франция — Кот-д'Ивуар 3:0

Цифры и факты

В каждом из 7 последних матчей с участием сборной Франции было забито не менее 3 голов;

Сборная Кот-д'Ивуара еще ни разу не побеждала французов (2 поражения и 1 ничья);

Безпроигрышная серия сборной Франции продолжается на протяжении 9 матчей подряд (8 побед и 1 ничья).

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не вызвал Эдуардо Камавингу, Рандаля Коло Муани, Хефрена Тюрама и Пьера Калюлю в национальную команду на последний тренировочный сбор перед ЧМ-2026. В свою очередь, к сборной Кот-д'Ивуара присоединился Анж-Йоан Бонни, ранее выступавший за юношескую сборную Франции.

Вероятно, в этом матче в составе "Ле Бле" не сыграет Уильям Салиба, у которого проблемы со спиной.

Франция, 4-3-3: Меньян — Т. Эрнандес, Конате, Упамекано, Кунде — Канте, Чуамени, Шерки — Мбаппе, Тюрам, Олисе

Кот-д'Ивуар, 4-3-3: Я. Фофана — Конан, У. Диоманде, Коссуну, Г. Дуэ — С. Фофана, Сангаре, Кессье — Я. Диоманде, Бонни, Диалло

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Ставки и коэффициенты на матч

Эксперты GGBET дают такой прогноз на товарищеский матч Франция – Кот-д'Ивуар: победа сборной Франции — 1.32; ничья — 5.05; победа сборной Кот-д'Ивуара — 8.50. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!

Прогноз на товарищеский матч между сборными Франции и Кот-д'Ивуара от UA-Футбол

ОЗ — 1,86. По мнению букмекеров, Франция является фаворитом этого противостояния, однако мы считаем, что ивуарийцы могут создать проблемы звездному составу "Ле Бле". Наш прогноз — обе команды забьют.

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Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.