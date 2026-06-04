Словения – Кипр. Анонс и прогноз международного товарищеского матча на 04.06.2026

Международный товарищеский матч

4 июня. 19:00. Любляна. "Стадион Стожице"

Трансляция: Megogo Футбол 2

Поединок сборной Словении против неуступчивого Кипра обещает стать для хозяев серьёзным испытанием на прочность и тактическую гибкость. Ожидается, что словенцы с первых минут попытаются действовать первым номером, делая ставку на быстрые фланговые атаки и тотальный контроль мяча в центре поля. Однако гости славятся своей грамотной организацией обороны, поэтому наверняка постараются максимально закрыть зоны и будут искать свои шансы в острых контратаках. Эта бескомпромиссная дуэль сохранит интригу до самого финального свистка, а для обоих тренерских штабов станет отличной проверкой стратегических наработок.

Новости Словении

Сборная Словении подходит к игре против Кипра после серии неоднозначных результатов в последних пяти матчах. В октябре прошлого года команда сыграла вничью со Швейцарией (0:0) в рамках квалификации чемпионата мира. Уже в следующем туре, в ноябре, словенцы потерпели болезненное домашнее поражение от Косово (0:2), после чего расписали ничью со Швецией (1:1). Весной команда переключилась на товарищеские матчи, где сначала минимально уступила Венгрии (0:1), но затем проявила характер и одержала яркую победу над Черногорией со счётом 3:2.

Впереди у словенской сборной насыщенный календарь и серьёзные испытания в различных турнирах. Сразу после сегодняшнего противостояния с Кипром команда проведёт ещё один товарищеский матч — 7 июня против сильной сборной Хорватии. Уже осенью для Словении стартует новый официальный цикл в Лиге наций, где в конце сентября запланированы два первых тура группового этапа. Сначала, 26 сентября, словенцы примут дома Шотландию, а 29 сентября сыграют против Северной Македонии.

Новости Кипра

Национальная сборная Кипра подходит к сегодняшнему поединку с довольно нестабильными результатами в последних пяти встречах. В конце прошлого года команда сначала сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (2:2) в квалификации чемпионата мира, после чего разгромила Сан-Марино со счётом 4:0. Однако завершить отбор на мажорной ноте не удалось из-за домашнего поражения от Австрии (0:2), которое плавно перешло в неудачу в товарищеском матче против Эстонии (2:4). Этой весной киприоты провели ещё два контрольных поединка: сначала минимально уступили Беларуси (0:1), а затем реабилитировались, обыграв Молдову со счётом 3:2.

Дальнейший календарь сборной Кипра также обещает быть насыщенным. Сразу после матча со Словенией команда проведёт товарищескую встречу против Лихтенштейна 7 июня. Уже осенью киприотов ждёт старт группового этапа Лиги наций, где в конце сентября запланированы два выездных поединка. Сначала, 25 сентября, команда сыграет в гостях у Черногории, а затем, 28 сентября, встретится со сборной Латвии.

Личные встречи

История противостояния сборных Словении и Кипра довольно интересна и напряжённа, поскольку команды регулярно пересекались в квалификационных турнирах. Если брать последние годы, матчи между ними обычно проходят в бескомпромиссной борьбе с минимальным количеством голов.

14 ноября 2021 (отбор ЧМ): Словения — Кипр 2:1

30 марта 2021 (отбор ЧМ): Кипр — Словения 1:0

16 октября 2018 (Лига наций УЕФА): Словения — Кипр 1:1

9 сентября 2018 (Лига наций УЕФА): Кипр — Словения 2:1

Цифры и факты

В последних четырёх официальных матчах между командами преимущество на стороне островитян: Кипр одержал две домашние победы, Словения выиграла один матч, ещё одна встреча завершилась вничью.

Словения подходит к игре в хорошем настроении после трёх голов в ворота Черногории, тогда как Кипр в своём последнем матче также забил трижды в игре с Молдовой.

Обе команды испытывают проблемы в обороне: Словения пропускала в четырёх из пяти последних матчей, аналогичный показатель и у Кипра.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В лагере сборной Словении перед матчем царит полный порядок: все лидеры залечили микроповреждения, полученные в клубах, и тренируются без ограничений. Однако главный тренер намекнул на готовность к тактическим экспериментам в атаке, чтобы освежить переднюю линию и проверить перспективную молодёжь.

Что касается сборной Кипра, команда прибыла на выезд в боевом составе после успешного весеннего спарринга и постарается максимально надёжно сыграть у своих ворот, рассчитывая на проверенных исполнителей в обороне.

Словения (4-4-2): Облак — Стоянович, Дркушич, Бийол, Балковец — Хорват, Гнезда Черин, Элшник, Млакар — Шпорар, Шешко.

Кипр (3-5-2): Малль — Каро, Гогич, Лайфис — Андреу, Кирьяку, Кусулос, Шполярич, Корреа — Питтас, Лоизу.

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Ставки и коэффициенты на матч

Эксперты GGBET дают такой прогноз на футбол Словения — Кипр: победа Словении — 1.41; ничья — 4.46; победа Кипра — 8.25.

Прогноз на матч от UA-Футбол

П1 — 1:0 или 2:1. Встреча двух команд с разными задачами. С одной стороны — атлетичная и более классная по подбору исполнителей Словения, которой необходимо подтвердить статус фаворита перед родными трибунами. С другой — неуступчивый Кипр, умеющий грамотно обороняться и терпеть без мяча. Благодаря фактору домашнего поля и более высокому индивидуальному мастерству словенцы должны владеть инициативой и добиваться победы, однако вскрыть насыщенную оборону гостей будет непросто. Поэтому наиболее вероятным выглядит минимальный успех хозяев.

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Даний прогноз — це лиш один з можливих варіантів розвитку подій, він не гарантує виграшу.