Испания – Ирак. Анонс и прогноз товарищеского матча на 04.06.26

Товарищеский матч



4 июня. 22:00. Ла-Корунья. "Эстадио Риасор"



Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Германия)



Трансляция: Megogo Football 2

Подготовка сборной Испании к Чемпионату мира 2026 года начнётся в четверг вечером, когда они примут Ирак в Ла-Корунье. Для Ирака, который также сыграет на Мундиале, это уже не первый товарищеский матч.

Новости Испании

Испания подходит к нынешнему Чемпионату мира в статусе одного из фаворитов на завоевание заветного трофея. Команда Луиса де ла Фуэнте стремится выиграть свой второй мировой титул с 2010 года, ведь после того памятного первого триумфа в Южной Африке Испания не вышла из группы в 2014 году, а затем дважды подряд вылетала на стадии 1/8 финала в 2018 и 2022 годах.



Впрочем, сейчас испанцы являются действующими чемпионами Европы после победы на Евро-2024. Они также провели беспроигрышную квалификационную кампанию к ЧМ-2026 (5 побед, 1 ничья), заняв первое место в своей группе и опередив Турцию, Грузию и Болгарию. Фактически, Испания проиграла лишь один из своих последних 28 международных матчей во всех турнирах, и это было поражение в серии пенальти от Португалии в финале Лиги наций УЕФА в прошлом году.



Перед тем как отправиться в Мексику на свой последний подготовительный матч против Перу в следующий вторник, Испания проведёт ещё одну игру перед родными болельщиками. На Мундиале же их ждёт группа H с Уругваем, Саудовской Аравией и Кабо-Верде.

Новости Ирака

Что касается сборной Ирака, то она готовится лишь ко второму в истории участию на Чемпионате мира и первому со времён турнира в Мексике 1986 года, когда они проиграли все три матча на групповом этапе. Им пришлось пройти через три разные квалификационные группы АФК, прежде чем в апреле они обыграли Боливию со счётом 2:1 в межконтинентальном плей-офф и завоевали путёвку в Северную Америку.



С момента назначения австралийского тренера Грэма Арнольда Ирак выиграл 9 из своих последних 14 международных матчей (2 ничьи, 3 поражения). Они завершили 2025 год двумя поражениями подряд от Алжира (0:2) и Иордании (0:1) на Кубке арабских наций, но иракцы ответили на это победами над Боливией и Андоррой (1:0).



В течение следующих семи дней Ирак проведёт два товарищеских матча против Испании и Венесуэлы, после чего начнёт чрезвычайно сложную кампанию в группе I против Франции, Сенегала и сборной Норвегии.

Личные встречи

17.06.2009, КК. Испания – Ирак 1:0

Цифры и факты

Испания не проиграла ни одного из своих последних 28 матчей в основное время;

Испания сохранила свои ворота "сухими" в четырёх из последних пяти домашних матчей;

Испания забивала два или более мячей в 14 из своих последних 15 матчей.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У Испании под вопросом участие Райи, Мерино, Субименди, Руиса, Ямаля и Нико Уильямса.



В составе Ирака нет заметных потерь.

Испания, 4-3-3: Симон — Порро, Кубарси, Пубиль, Кукурелья — Педри, Родри, Гави — Пино, Оярсабаль, Торрес



Ирак, 4-4-2: Хассан; Х. Али, Тахсин, Хашим, Доски — Амин, Аль-Аммари, Шер, Баеш — Аль-Хамади, Хуссейн

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Ставки и коэффициенты на матч

Эксперты GGBET дают такой прогноз на матч "Испания" - "Ирак": победа "Испании" — 1.06; ничья — 10.64; победа "Ирака" — 46.17. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!

Прогноз на матч между Испанией и Ираком от UA-Футбол

П1+ТБ(2.5). Даже если Испания не выставит свой сильнейший стартовый состав, она обладает впечатляющей глубиной скамейки запасных и должна иметь достаточно качества, чтобы победить Ирак и начать подготовку к Чемпионату мира на позитивной ноте.

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Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.