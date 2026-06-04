Швеция – Греция. Анонс и прогноз товарищеского матча на 04.06.26

Контрольный матч

4 июня. 20:00. Сольна. “Строберри Арена”

Швеция – Греция

Главный судья: Аарон Уин Джонс (Конви, Уэльс)

Трансляция: MEGOGO Футбол 3

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Товарищеский матч Швеция — Греция, который пройдёт 4 июня 2026 года в Сольне на стадионе “Строберри Арена”, станет ключевым этапом проверки сил для команды Грема Поттера перед чемпионатом мира-2026. Тогда как для коллектива Ивана Йовановича это будет всего лишь переходной этап перед стартом осенней части Лиги наций УЕФА.

Швеция: последние новости

Кому-кому, а украинским любителям футбола рассказывать о национальной сборной Швеции нет особой необходимости, так как команду Грема Поттера, как казалось, мы все хорошо изучили, но если фанаты своими ожиданиями программу минимум в конце марта выполнили, то подопечные тогда еще Сергея Реброва – нет. А потом "сине-желтые" обыграли еще и Польшу, поэтому в итоге мы будем смотреть, как скандинавы играют на мундиале. Хотя в плей-офф отбора оказались исключительно благодаря спасительному кругу в виде Лиги наций УЕФА.

При этом непосредственно к Поттеру у шведских болельщиков не так уж и много вопросов – его назначили лишь в конце октября прошлого года, после чего команда сразу проиграла Швейцарии (1:4), а потом сыграла вничью против Словении (1:1) в отборочной группе, где со второго места в итоге вышло Косово, а "сине-желтые" так и остались последними. Но плей-оф квалификации, да, они провели превосходно, отгрузив что нам, что полякам по три гола (3:1 и 3:2 соответственно). Особенно теперь уже финалист Лиги чемпионов Виктор Йокерес в этом плане постарался.

Но перед чемпионатом мира успехи Швеции в группе с Японией, Нидерландами и Тунисом вновь под вопросом. Хотя кто будет судить реальную силу этой команды по одной лишь товарищеской игре против Норвегии несколько днями ранее, которую команда Поттера благополучно проиграла в Осло. Как минимум, Эрлинга Холанда и компанию расценивают, как одну из темных лошадок предстоящего мундиаля, тогда как шведы… Если и выйдут с группы, то это уже будет большой успех. Во всяком случае, даже тамошняя публика не сильно теплая в прогнозах.

Греция: последние новости

Национальная сборная Греции в последний раз играла на чемпионате мира в 2014 году в Бразилии, когда ее с 1/8 финала выбила сенсационная Коста-Рика в серии пенальти. После этого, какими бы не были квалификационные группы, а "бело-голубые" все время получали одного из явных "топов", который в итоге выходил напрямую, а греки даже в плей-офф пробивались лишь в 2018 году, когда проиграли хорватам.

И даже в этом цикле, когда, казалось бы, в квартете были Шотландия, Дания и, прости, Господи, беларусь, Греция не смогла навязать должную конкуренцию. И если бы не вальяжные выступления датчан в конце цикла, то отставание команды сербского тренера Ивана Йовановича могло бы быть и более, чем четыре очка. Интересно, что от этой маленькой группы лишь одни шотландцы в итоге поехали на мундиаль.

При этом, Йовановича никто не попросил на выход, оставив за иностранным тренером возможность исправить ситуацию с помощью выступлений в Лиге наций, где греки "зачем-то" вышли в наивысший дивизион, за что получили "приз" в виде группы с Германией, Нидерландами и Сербией. Не поехали на чемпионат мира – получайте квартет уровня "группы смерти" на мундиале. Именно поэтому, наверняка, Греция и играет в июне против крепких шведов и очень злых итальянцев, чтобы хоть как-то подготовится к осени, которая для "эллинов" обещает быть очень холодной.

Личные встречи

История встреч Швеции и Греции включает в себя восемь матчей. Дважды побеждали "сине-желтые", трижды – "бело-голубые", а еще три раза была зафиксирована ничья. Разница голов – 11:10. В прошлый раз команды играли между собой в середине октября 2021 года, когда на этой же арене победили шведы (2:0) с голами Эмиля Форсберга и Александера Исака.

Последние пять личных встреч

12.10.2021 Швеция — Греция 2:0 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2022

08.09.2021 Греция — Швеция 2:1 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2022

10.06.2008 Греция — Швеция 0:2 Чемпионат Европы 2008

20.08.2003 Швеция — Греция 1:2 Контрольный матч

13.02.2002 Греция — Швеция 2:2 Контрольный матч

Последние пять матчей Швеции

01.06.2026 Норвегия — Швеция 3:1 Контрольный матч

31.03.2026 Швеция — Польша 3:2 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2026

26.03.2026 Украина — Швеция 1:3 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2026

18.11.2025 Швеция — Словения 1:1 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2026

15.11.2025 Швейцария — Швеция 4:1 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2026

Последние пять матчей Греции

31.03.2026 Венгрия — Греция 0:0 Международный товарищеский матч

27.03.2026 Греция — Парагвай 0:1 Международный товарищеский матч

18.11.2025 беларусь — Греция 0:0 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2026

15.11.2025 Греция — Шотландия 3:2 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2026

12.10.2025 Дания — Греция 3:1 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2026

Цифры и факты

Швеция пропускала в десяти последних матчах.

В 5 предыдущих встречах с участием Швеции забивали обе команды.

Греция забивала 1 или менее голов в 6 из 7 последних матчей.

Швеция забивала хотя бы один гол в 5 предыдущих встречах.

Швеция проигрывала по количеству угловых в 6 из 7 последних матчах.

Швеция побеждала по количеству предупреждений в последних 6 встречах.

Греция имела 4 или менее офсайдов в 9 из 10 предыдущих матчах.

Ориентировочные составы

Швеция 3-5-2: Нордфельдт — Лагербильке, Гин, Линделеф — Йоханссон, Бергвалль, Сванберг, Карльстрем, Свенссон — Исак, Нильссон.

Греция 4-2-3-1: Цолакис — Вагианнидис, Рецос, Кулиеракис, Цимикас — Триантис, Курбелис — Масуарас, Музакитис, Цолис — Павлидис.

Ставки и коэффициенты

Эксперты GGBET дают такой прогноз на матч Швеция - Греция: победа "Швеции" — 2.05; ничья — 3.46; победа Греции — 3.57. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!

Прогноз на матч между Швецией и Грецией от UA-Футбол

П1 с форой (-0.5) по коэф. 1.95. Одной из сборных ничего не нужно от этого международного цикла, тогда как другая одну из двух попыток получить эмоциональный подъем перед отбытием в США уже потеряла, поэтому теперь захочет вернуться к победной поступи.

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Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.