Другое - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Канада – Ирландия. Анонс и прогноз товарищеского матча на 06.06.26
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между Канадой и Ирландией в рамках товарищеского матча
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Товарищеский матч
6 июня. 02:30. Монреаль (Канада)
Стадион "Сапуто"
Канада проводит последнюю репетицию перед стартом ЧМ-2026. Ирландия в очередной раз не попала на мундиаль и будет стараться доказать себе и болельщикам, что в светлое будущее верить все-таки можно.
Новости Канады
Канада не проходила отборочный цикл к мундиалю на правах хозяйки турнира. Последний официальный матч "красные" провели 29 июня 2025 года в 1/4 Золотого Кубка КОНКАКАФ. В этом матче канадцы встречались с Гватемалой. Матч завершился ничейным результатом (1:1). В послематчевой серии пенальти оказалась сильнее Гватемала (5:6).
Начиная с сентября 2025 года Канада провела 10 товарищеских матчей - 5 побед, 4 ничьи и 1 поражение. Результат более чем удовлетворительный. Но стоит учитывать, что уровень товарищеских матчей далеко не такой напряженный, как на чемпионате мира. Нельзя сказать, что и соперники были топовыми. Конечно, победы над Румынией (0:3), Уэльсом (0:1), Австралией (0:1), Венесуэлой (0:2), Гватемалой (1:0), Узбекистаном (2:0); ничьи с Эквадором (0:0), Колумбией (0:0), Исландией (2:2), Тунисом (0:0) – это очень хорошо. Однако Ираландия – достаточно сильній соперник, с которым не так просто и удержать свои ворота на замке (несмотря на то, что Ирландия осталась без чемпионата мира).
2 июня Канада уверенно обыграла участника чемпионата мира Узбекистан, забив во втором тайме 2 гола и оставив свои ворота на замке (2:0). Правда, если бы не досадный промах Эльдора Шомуродова в первом тайме (узбекский нападающий выходил один на один с голкипером Канады и запустил мяч выше ворот), матч мог завершиться и не так позитивно для Канады.
Канада демонстрирует динамичный атакующий футбол с быстрыми переходами из обороны в атаку. Канадцы стараются при потере мяча быстро его отбирать, а не ждать опасного момента и пожара у своих ворот.
В последних товарищеских матчах Джесси Марш наигрывал стартовый состав. Правда, в матче с Узбекистаном результат принесли игроки, которые вышли на замену – Джонатан Осорио и Джейден Нелсон. А вскрыли оборону узбеков Джонатан Дэвид (мотор всех атак Канады) и Тани Олувасейи (вышел на замену). Вероятно, этот дуэт и будет основным у Марша на чемпионате мира.
Большой плюс Канады – состав не меняется уже два года. С Узбекистаном 2 июня 2026 года играли практически все те же игроки, что и 6 июня 2024 года с Нидерландами (матч выиграли Нидерланды со счетом 0:4). Вполне естественно, что Джесси Марш смог построить слаженный механизм, в котором все детали работают как часы.
Новости Ирландии
Ирландия продолжает находится в состоянии невезения. Путевку на чемпионат мира "парни в зеленом" не получили. При том, что на пути к мундиалю удалось обыграть в октябре 2025 года года Португалию (1:0) и Венгрию (2:3). Но результат всего отбора отбросил Ирландию на третье место в группе. В стыковых матчах Ирландия встречалась с Чехией (2:2). Серию послематчевых пенальти выиграла Чехия (4:3).
28 мая Ирландия встречалась с Катаром (1:0). Вероятно, на фоне разочарования от непопадания на мундиаль, победу "зеленые парни" просто вымучили. Владели мячом без продвижения вперед, соответственно минимум опасных моментов перед воротами соперника.
Ирландия много забивает как дома, так и на выезде. Большой плюс – стандарты. Верховая борьба за счет атлетического телосложения ирландцев на высоте. "Зеленые парни" забивают головой гораздо чаще, чем большинство европейских сборных. Защита работает стабильно и уверенно. Более двух голов ирландцы не пропускали с 17 ноября 2024 года – матч с Англией в Лиге наций, в котором в ворота Ирландии влетело 5 мячей. Большинство матчей "зеленые парни" стараются сушить, и это им удается на все сто процентов – в последних 10-ти матчах 7 – без голов в ворота Ирландии. С такой защитой и умением не пропускать, можно сказать, что Ирландии действительно не везет с путевками на мундиали (последний раз Ирландия была участницей чемпионата мира в 2002 году).
Канада – Ирландия. Статистика личных встреч
Сборные встречались один раз.
- 18.11.2003. Товарищеский матч
- Ирландия – Канада 3:0
Канада – Ирландия. Цифры и факты
- Канада в последних пяти матчах одержала 3 победы и 2 матча завершила вничью;
- Канада в последних пяти матчах в среднем забивает 1,4 мяча, пропускает 0,4 за 90 минут;
- Ирландия в последних пяти матчах одержала 3 победы, 1 матч завершила вничью и 1 проиграла;
- Ирландия в последних пяти матчах в среднем забивает 2,2 мяча, пропускает 0,8 за 90 минут.
Канада – Ирландия. Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Канада имеет некоторые проблемы в составе – Альфонсо Дэвид получил травму в 1/2 финала Лиги чемпионов (выступает за "Баварию") и пока не готов выйти на поле. Все остальные футболисты здоровы.
Ориентировочный состав (4 – 4 – 2): Сент-Клер — Джонстон, Бомбито, Корнильюс, Ларея — Бьюкенен, Коне, Эуштакиу, Миллар — Олувасейи, Дэвид
Главный тренер: Джесси Марш
Ирландия травмированных игроков не имеет.
Ориентировочный состав (3 – 4 – 2 – 1): Келлехер — О'Ши, Коллинс, О'Брайен — Скейлз, Иоламби, Макграт, Абанква — Ида, Огбене — Парротт
Главный тренер: Хеймир Хадльгримссон
Канада – Ирландия. Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между Канадой и Ирландией от UA-Футбол
Канада в среднем забивает меньше, чем Ирландия. Но у Канады сильная оборона. Ирландия же с отличной обороной и достаточно результативной атакой. Найти путь к воротам соперника и Канаде, и Ирландии будет сложно. Учитывая, что матч товарищеский, результат не давит, а Канаде надо избежать травм перед стартом турнира, вероятно обилия голов не будет. Наш прогноз: "ТМ 2,5".
Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
21+
Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Реклама
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих згідно з рішеннями КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.
Популярное сейчас
- Марта Костюк — Мирра Андреева. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 1/2 финала Ролан Гаррос
- Жирона сделала заманчивое предложение Ванату после вылета из Ла Лиги
- Черноморец нацелился на трех игроков Металлиста 1925
- Канада – Узбекистан. Анонс и прогноз товарищеского матча на 02.06.26
- Девушка полузащитника Динамо очаровала сеть кадрами отдыха на Тенерифе
- Футболист Динамо устроил стильную фотосессию с возлюбленной в центре Киева