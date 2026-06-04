Канада – Ирландия. Анонс и прогноз товарищеского матча на 06.06.26

Товарищеский матч

6 июня. 02:30. Монреаль (Канада)

Стадион "Сапуто"

Канада проводит последнюю репетицию перед стартом ЧМ-2026. Ирландия в очередной раз не попала на мундиаль и будет стараться доказать себе и болельщикам, что в светлое будущее верить все-таки можно.

Новости Канады

Канада не проходила отборочный цикл к мундиалю на правах хозяйки турнира. Последний официальный матч "красные" провели 29 июня 2025 года в 1/4 Золотого Кубка КОНКАКАФ. В этом матче канадцы встречались с Гватемалой. Матч завершился ничейным результатом (1:1). В послематчевой серии пенальти оказалась сильнее Гватемала (5:6).

Начиная с сентября 2025 года Канада провела 10 товарищеских матчей - 5 побед, 4 ничьи и 1 поражение. Результат более чем удовлетворительный. Но стоит учитывать, что уровень товарищеских матчей далеко не такой напряженный, как на чемпионате мира. Нельзя сказать, что и соперники были топовыми. Конечно, победы над Румынией (0:3), Уэльсом (0:1), Австралией (0:1), Венесуэлой (0:2), Гватемалой (1:0), Узбекистаном (2:0); ничьи с Эквадором (0:0), Колумбией (0:0), Исландией (2:2), Тунисом (0:0) – это очень хорошо. Однако Ираландия – достаточно сильній соперник, с которым не так просто и удержать свои ворота на замке (несмотря на то, что Ирландия осталась без чемпионата мира).

2 июня Канада уверенно обыграла участника чемпионата мира Узбекистан, забив во втором тайме 2 гола и оставив свои ворота на замке (2:0). Правда, если бы не досадный промах Эльдора Шомуродова в первом тайме (узбекский нападающий выходил один на один с голкипером Канады и запустил мяч выше ворот), матч мог завершиться и не так позитивно для Канады.

Канада демонстрирует динамичный атакующий футбол с быстрыми переходами из обороны в атаку. Канадцы стараются при потере мяча быстро его отбирать, а не ждать опасного момента и пожара у своих ворот.

В последних товарищеских матчах Джесси Марш наигрывал стартовый состав. Правда, в матче с Узбекистаном результат принесли игроки, которые вышли на замену – Джонатан Осорио и Джейден Нелсон. А вскрыли оборону узбеков Джонатан Дэвид (мотор всех атак Канады) и Тани Олувасейи (вышел на замену). Вероятно, этот дуэт и будет основным у Марша на чемпионате мира.

Большой плюс Канады – состав не меняется уже два года. С Узбекистаном 2 июня 2026 года играли практически все те же игроки, что и 6 июня 2024 года с Нидерландами (матч выиграли Нидерланды со счетом 0:4). Вполне естественно, что Джесси Марш смог построить слаженный механизм, в котором все детали работают как часы.

Новости Ирландии

Ирландия продолжает находится в состоянии невезения. Путевку на чемпионат мира "парни в зеленом" не получили. При том, что на пути к мундиалю удалось обыграть в октябре 2025 года года Португалию (1:0) и Венгрию (2:3). Но результат всего отбора отбросил Ирландию на третье место в группе. В стыковых матчах Ирландия встречалась с Чехией (2:2). Серию послематчевых пенальти выиграла Чехия (4:3).

28 мая Ирландия встречалась с Катаром (1:0). Вероятно, на фоне разочарования от непопадания на мундиаль, победу "зеленые парни" просто вымучили. Владели мячом без продвижения вперед, соответственно минимум опасных моментов перед воротами соперника.

Ирландия много забивает как дома, так и на выезде. Большой плюс – стандарты. Верховая борьба за счет атлетического телосложения ирландцев на высоте. "Зеленые парни" забивают головой гораздо чаще, чем большинство европейских сборных. Защита работает стабильно и уверенно. Более двух голов ирландцы не пропускали с 17 ноября 2024 года – матч с Англией в Лиге наций, в котором в ворота Ирландии влетело 5 мячей. Большинство матчей "зеленые парни" стараются сушить, и это им удается на все сто процентов – в последних 10-ти матчах 7 – без голов в ворота Ирландии. С такой защитой и умением не пропускать, можно сказать, что Ирландии действительно не везет с путевками на мундиали (последний раз Ирландия была участницей чемпионата мира в 2002 году).

Канада – Ирландия. Статистика личных встреч

Сборные встречались один раз.

18.11.2003. Товарищеский матч

Ирландия – Канада 3:0

Канада – Ирландия. Цифры и факты

Канада в последних пяти матчах одержала 3 победы и 2 матча завершила вничью;

Канада в последних пяти матчах в среднем забивает 1,4 мяча, пропускает 0,4 за 90 минут;

Ирландия в последних пяти матчах одержала 3 победы, 1 матч завершила вничью и 1 проиграла;

Ирландия в последних пяти матчах в среднем забивает 2,2 мяча, пропускает 0,8 за 90 минут.

Канада – Ирландия. Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Канада имеет некоторые проблемы в составе – Альфонсо Дэвид получил травму в 1/2 финала Лиги чемпионов (выступает за "Баварию") и пока не готов выйти на поле. Все остальные футболисты здоровы.

Ориентировочный состав (4 – 4 – 2): Сент-Клер — Джонстон, Бомбито, Корнильюс, Ларея — Бьюкенен, Коне, Эуштакиу, Миллар — Олувасейи, Дэвид Главный тренер: Джесси Марш

Ирландия травмированных игроков не имеет.

Ориентировочный состав (3 – 4 – 2 – 1): Келлехер — О'Ши, Коллинс, О'Брайен — Скейлз, Иоламби, Макграт, Абанква — Ида, Огбене — Парротт Главный тренер: Хеймир Хадльгримссон

Канада – Ирландия. Ставки и коэффициенты на матч

Эксперты GGBET дают такой прогноз на футбол "Канада" - "Ирландия": победа "Канады" - 1.5; ничья - 4.09; победа "Ирландии" - 6.24. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!

Прогноз на матч между Канадой и Ирландией от UA-Футбол

Канада в среднем забивает меньше, чем Ирландия. Но у Канады сильная оборона. Ирландия же с отличной обороной и достаточно результативной атакой. Найти путь к воротам соперника и Канаде, и Ирландии будет сложно. Учитывая, что матч товарищеский, результат не давит, а Канаде надо избежать травм перед стартом турнира, вероятно обилия голов не будет. Наш прогноз: "ТМ 2,5".

Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.