Словакия – Черногория. Анонс и прогноз товарищеского матча на 05.06.26

В пятницу в Кошице сборные Словакии и Черногории проведут товарищеский матч в рамках подготовки к новому розыгрышу Лиги наций УЕФА. Обе команды начали июньский сбор с побед и стремятся завершить сезон на позитивной ноте. Для хозяев это возможность продолжить перестройку под руководством Владимира Вайсса, тогда как черногорцы пытаются заложить фундамент для будущих успехов с Мирко Вучиничем.

Товарищеский матч

Пятница, 05 июня

Кошице, "Кошицкая футбольная арена"

Словакия 19:30 Черногория

Видеотрансляция: MEGOGO Футбол 3



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Словакия: последние новости

Сборная Словакии входит в новый этап развития после изменений на тренерском мостике. После завершения четырехлетнего цикла работы Франческо Кальцоны команду снова возглавил Владимир Вайсс, который уже имеет опыт работы с национальной сборной. Перед наставником стоит задача не только подготовить команду к старту Лиги наций, но и вернуть ее на путь стабильных результатов после неудачи в отборе на чемпионат мира.

Словаки завершили квалификационный цикл на втором месте в своей группе позади Германии, однако не смогли сделать последний шаг к мундиалю. В полуфинале плей-офф УЕФА команда уступила Косово, из-за чего осталась без путевки на мировое первенство.

Первый летний контрольный матч против Мальты сложился непросто. Несмотря на статус фаворита, словаки вырвали победу лишь в компенсированное время благодаря дебютному голу Роланда Галчика за национальную команду. Этот успех позволил продолжить положительную серию и добавить уверенности перед заключительным матчем сезона.

Вместе с тем кадровая ситуация далека от идеальной. Из-за травм команде не помогут капитан Милан Шкриньяр и один из лидеров средней линии Станислав Лоботка. Также отсутствуют Лео Зауэр и Давид Дюриш. Вне заявки остались вратари Мартин Дубравка и Доминик Грайф. Именно поэтому тренерский штаб может предоставить шанс нескольким молодым футболистам, которые стремятся закрепиться в национальной команде.

Несмотря на потери, в составе хозяев остается достаточно качественных исполнителей. Ожидается, что важную роль будут играть Давид Стрелец, Ондрей Дуда, Лукас Гараслин и Томаш Суслов. Именно они должны обеспечить атакующую остроту команды в поединке против Черногории.

Черногория: последние новости

Для сборной Черногории нынешний сбор также имеет большое значение. Команда продолжает адаптироваться к требованиям нового главного тренера Мирко Вучинича, который возглавил национальную сборную после неудачного отборочного цикла к чемпионату мира.

Бывший форвард "Лечче", "Ромы" и "Ювентуса" ранее не работал главным тренером на взрослом уровне, однако его старт выглядит довольно перспективным. Под руководством Вучинича черногорцы уже одержали четыре победы в семи матчах, что свидетельствует о постепенном прогрессе команды.

В первом матче июньского сбора сборная Черногории минимально обыграла Болгарию на выезде. Победный мяч в Пловдиве забил Бальша Секулич, который отличился в середине второго тайма. Этот успех стал хорошим психологическим толчком перед поединком со Словакией.

В то же время кадровые проблемы также не обошли балканскую команду. Из-за проблем со здоровьем расположение сборной покинули нападающий "Аталанты" Никола Крстович и опытный защитник Стефан Савич. Кроме того, в заявку не попал многолетний капитан Стеван Йоветич, который сейчас находится в поисках нового клуба.

В таких условиях Вучинич делает ставку на омоложение состава. Особое внимание привлекают молодые таланты — полузащитник французского "Ланса" Андрия Булатович и 19-летний форвард Андрей Костич. Именно они могут получить шанс проявить себя в матче против словаков.

Предыдущая история противостояний также не добавляет оптимизма гостям. После обретения независимости Черногория еще ни разу не побеждала Словакию, потерпев одно поражение и один раз сыграв вничью. Однако нынешний состав попытается изменить эту статистику и завершить сезон с положительным результатом.

Личные встречи

17.11.2022. Товарищеский матч. "Черногория" 2:2 "Словакия"

23.05.2014. Товарищеский матч. "Словакия" 2:0 "Черногория"

Последние матчи Словакии

01.06.2026. Товарищеский матч. "Словакия" 2:1 "Мальта"

31.03.2026. Товарищеский матч. "Словакия" 2:0 "Румыния"

26.03.2026. Отборочный турнир чемпионата мира. "Словакия" 3:4 "Косово"

17.11.2025. Отборочный турнир чемпионата мира. "Германия" 6:0 "Словакия"

14.11.2025. Отборочный турнир чемпионата мира. "Словакия" 1:0 "Северная Ирландия"

Последние матчи Черногории

01.06.2026. Товарищеский матч. "Болгария" 0:1 "Черногория"

31.03.2026. Товарищеский матч. "Черногория" 2:3 "Словения"

27.03.2026. Товарищеский матч. "Черногория" 2:0 "Андорра"

17.11.2025. Отборочный турнир чемпионата мира. "Черногория" 2:3 "Хорватия"

14.11.2025. Отборочный турнир чемпионата мира. "Гибралтар" 1:2 "Черногория"

Ориентировочные составы

"Словакия": Такач – Павек, Валент, Шатка, Оберт – Дуда, Беро, Бенеш – Суслов, Боженик, Гараслин

"Черногория": Петкович – Роганович, Вуячич, Рубежич, Разнатович – Брнович, Вукотич, Булатович, Цамай – Костич, Осмаич

Словакия – Черногория: ставки и коэффициенты

Эксперты GGBET дают такой прогноз на футбол "Словакия" - "Черногория": победа "Словакии" — 1.59; ничья — 4.09; победа "Черногории" — 5.13. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!

Словакия – Черногория. Прогноз на матч от UA-Футбол

Словакия подходит к поединку в статусе фаворита. Несмотря на отсутствие нескольких ключевых исполнителей, хозяева имеют более сбалансированный состав, лучший подбор футболистов и преимущество своего поля. Черногория в последнее время демонстрирует прогресс, но кадровые потери в обороне могут стать серьезной проблемой против быстрой атаки словаков.

Наш прогноз: победа Словакии со счетом 3:1.

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