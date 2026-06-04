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Словакия – Черногория. Анонс и прогноз товарищеского матча на 05.06.26
Словакия – Черногория: Прогноз и анонс матча ⋉ 05.06.26 ⋊ Товарищеский матч на UA-Футбол
UA-Футбол
В пятницу в Кошице сборные Словакии и Черногории проведут товарищеский матч в рамках подготовки к новому розыгрышу Лиги наций УЕФА. Обе команды начали июньский сбор с побед и стремятся завершить сезон на позитивной ноте. Для хозяев это возможность продолжить перестройку под руководством Владимира Вайсса, тогда как черногорцы пытаются заложить фундамент для будущих успехов с Мирко Вучиничем.
Товарищеский матч
Пятница, 05 июня
Кошице, "Кошицкая футбольная арена"
Словакия 19:30 Черногория
Видеотрансляция: MEGOGO Футбол 3
Словакия: последние новости
Сборная Словакии входит в новый этап развития после изменений на тренерском мостике. После завершения четырехлетнего цикла работы Франческо Кальцоны команду снова возглавил Владимир Вайсс, который уже имеет опыт работы с национальной сборной. Перед наставником стоит задача не только подготовить команду к старту Лиги наций, но и вернуть ее на путь стабильных результатов после неудачи в отборе на чемпионат мира.
Словаки завершили квалификационный цикл на втором месте в своей группе позади Германии, однако не смогли сделать последний шаг к мундиалю. В полуфинале плей-офф УЕФА команда уступила Косово, из-за чего осталась без путевки на мировое первенство.
Первый летний контрольный матч против Мальты сложился непросто. Несмотря на статус фаворита, словаки вырвали победу лишь в компенсированное время благодаря дебютному голу Роланда Галчика за национальную команду. Этот успех позволил продолжить положительную серию и добавить уверенности перед заключительным матчем сезона.
Вместе с тем кадровая ситуация далека от идеальной. Из-за травм команде не помогут капитан Милан Шкриньяр и один из лидеров средней линии Станислав Лоботка. Также отсутствуют Лео Зауэр и Давид Дюриш. Вне заявки остались вратари Мартин Дубравка и Доминик Грайф. Именно поэтому тренерский штаб может предоставить шанс нескольким молодым футболистам, которые стремятся закрепиться в национальной команде.
Несмотря на потери, в составе хозяев остается достаточно качественных исполнителей. Ожидается, что важную роль будут играть Давид Стрелец, Ондрей Дуда, Лукас Гараслин и Томаш Суслов. Именно они должны обеспечить атакующую остроту команды в поединке против Черногории.
Черногория: последние новости
Для сборной Черногории нынешний сбор также имеет большое значение. Команда продолжает адаптироваться к требованиям нового главного тренера Мирко Вучинича, который возглавил национальную сборную после неудачного отборочного цикла к чемпионату мира.
Бывший форвард "Лечче", "Ромы" и "Ювентуса" ранее не работал главным тренером на взрослом уровне, однако его старт выглядит довольно перспективным. Под руководством Вучинича черногорцы уже одержали четыре победы в семи матчах, что свидетельствует о постепенном прогрессе команды.
В первом матче июньского сбора сборная Черногории минимально обыграла Болгарию на выезде. Победный мяч в Пловдиве забил Бальша Секулич, который отличился в середине второго тайма. Этот успех стал хорошим психологическим толчком перед поединком со Словакией.
В то же время кадровые проблемы также не обошли балканскую команду. Из-за проблем со здоровьем расположение сборной покинули нападающий "Аталанты" Никола Крстович и опытный защитник Стефан Савич. Кроме того, в заявку не попал многолетний капитан Стеван Йоветич, который сейчас находится в поисках нового клуба.
В таких условиях Вучинич делает ставку на омоложение состава. Особое внимание привлекают молодые таланты — полузащитник французского "Ланса" Андрия Булатович и 19-летний форвард Андрей Костич. Именно они могут получить шанс проявить себя в матче против словаков.
Предыдущая история противостояний также не добавляет оптимизма гостям. После обретения независимости Черногория еще ни разу не побеждала Словакию, потерпев одно поражение и один раз сыграв вничью. Однако нынешний состав попытается изменить эту статистику и завершить сезон с положительным результатом.
Личные встречи
- 17.11.2022. Товарищеский матч. "Черногория" 2:2 "Словакия"
- 23.05.2014. Товарищеский матч. "Словакия" 2:0 "Черногория"
Последние матчи Словакии
- 01.06.2026. Товарищеский матч. "Словакия" 2:1 "Мальта"
- 31.03.2026. Товарищеский матч. "Словакия" 2:0 "Румыния"
- 26.03.2026. Отборочный турнир чемпионата мира. "Словакия" 3:4 "Косово"
- 17.11.2025. Отборочный турнир чемпионата мира. "Германия" 6:0 "Словакия"
- 14.11.2025. Отборочный турнир чемпионата мира. "Словакия" 1:0 "Северная Ирландия"
Последние матчи Черногории
- 01.06.2026. Товарищеский матч. "Болгария" 0:1 "Черногория"
- 31.03.2026. Товарищеский матч. "Черногория" 2:3 "Словения"
- 27.03.2026. Товарищеский матч. "Черногория" 2:0 "Андорра"
- 17.11.2025. Отборочный турнир чемпионата мира. "Черногория" 2:3 "Хорватия"
- 14.11.2025. Отборочный турнир чемпионата мира. "Гибралтар" 1:2 "Черногория"
Ориентировочные составы
"Словакия": Такач – Павек, Валент, Шатка, Оберт – Дуда, Беро, Бенеш – Суслов, Боженик, Гараслин
"Черногория": Петкович – Роганович, Вуячич, Рубежич, Разнатович – Брнович, Вукотич, Булатович, Цамай – Костич, Осмаич
Словакия – Черногория: ставки и коэффициенты
Словакия – Черногория. Прогноз на матч от UA-Футбол
Словакия подходит к поединку в статусе фаворита. Несмотря на отсутствие нескольких ключевых исполнителей, хозяева имеют более сбалансированный состав, лучший подбор футболистов и преимущество своего поля. Черногория в последнее время демонстрирует прогресс, но кадровые потери в обороне могут стать серьезной проблемой против быстрой атаки словаков.
Наш прогноз: победа Словакии со счетом 3:1.
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Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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