Венгрия – Финляндия. Анонс и прогноз товарищеского матча на 05.06.2026

Товарищеский матч сборных

Будапешт, Пушкаш Арена

Венгрия – Финляндия 20:45

Трансляция – MEGOGO Футбол 5

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Венгрия

Сорок лет без чемпионата мира – и снова мимо. "Мадьяры" провалили квалификацию, пропустив вперед не только Португалию, но и Ирландию, забравшей путёвку в стыки. В решающем матче с ирландцами Венгрии достаточно было не проиграть – но два поздних гола, в том числе на 96-й минуте, сделали счёт 3:2 и поставили крест на надеждах. Особенно горько на фоне трёх подряд Евро, где венгры умели пошуметь и создавать несколько сенсацийй.

Тренер Марко Росси несмотря на слухи об отставке остался у руля – контракт продлён до 2030 года. В марте сборная провела два домашних спарринга: победа над Словенией (1:0) и нулевая ничья с Грецией. Главная звезда и капитан – Собослаи, зафиксировавший четыре ассиста в шести квалификационных матчах. В расширенном составе на этот сбор – семь дебютантов, среди которых 19-летний атакующий игрок АЗ Бендегуз Ковач и 21-летний вратарь "Ливерпуля" Армин Печи, оба могут дебютировать.

Финляндия

На прошлой неделе финны побывали в роли мальчиков для битья – немцы разбили их 4:0, особенно постарался Ундав с дублем и ассистом. Квалификацию "Совы" также провалили: домашнее поражение от Мальты (0:1) в последнем туре стало символом всей кампании – третье место в группе позади Нидерландов и Польши. На чемпионат мира Финляндия не попадала ни разу в истории.

Тренер Якоб Фриис остаётся у руля. Лидер и самый опытный полевой игрок состава – Похьянпало (88 матчей за сборную). Против Венгрии финны могут позволить себе сыграть чуть смелее, чем с Германией, – соперник всё же попроще. Хотя статус явного аутсайдера никуда не девается: Финляндия выиграла лишь пять матчей из последних 21-го за почти два года.

Тактический рисунок

Встреча двух сборных, не попавших на мундиаль и ищущих ориентиры на будущее. Венгрия дома в последнее время не блещет – два выигрыша, четыре ничьи и четыре поражения в последних десяти матчах на своём поле. Тем не менее классовое преимущество над Финляндией очевидно, а Собослаи против такого соперника должен получить пространство для творчества. Финны постараются закрыться, но их защита ныне далеко от идеала.

Ориентировочные составы

Венгрия: Печи – Шаллаи, Орбан, Дардаи, Керкез – Собослаи, А. Тот, Шефер – Реджич, Варга, Грубер

Финляндия: Градецки – Алхо, Коски, Миеттинен, Махута – Пююхтя, Пелтола, Сухонен – Антман, Похьянпало, Луд

Ставки и коэффициенты

Эксперты GGBET дают такой прогноз на футбол Венгрия - Финляндия: победа Венгрии - 1.59; ничья - 4.13; победа Финляндии - 5.86. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!

Прогноз от UA-Футбол

Два аутсайдера нынешнего международного окна, которым мундиаль смотреть по телевизору. Венгрия дома, с Собослаи в составе и мотивацией реабилитироваться после провальной квалификации, должна брать победу. Финляндия после разгрома от Германии вряд ли наберётся смелости открыться – но и качества для крепкой обороны против венгров может не хватить. Ставка: победа Венгрии – коэф. 1.59.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.