США – Германия. Анонс и прогноз товарищеского матча на 06.06.2026

Товарищеский матч сборных

Чикаго, Солджер Филд

США – Германия 21:30

Трансляция – MEGOGO Футбол 1

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США

Хозяева мундиаля принимают одного из главных фаворитов турнира – и это последний экзамен перед стартом. Почеттино обходит стороной квалификационный марафон как страна-организатор, но за последний год в товарищеских матчах картина неоднородная: пять побед, одна ничья и три поражения – в том числе болезненные 2:5 от Бельгии и 0:2 от Португалии. Последний матч – волевая победа над Сенегалом (3:2), в котором Пулишич наконец забил и отдал ассист после долгой голевой засухи в 2026 году.

На мундиале США попали в группу D – Парагвай, Австралия, Турция. Открывают турнир 13 июня матчем с парагвайцами. Почеттино, скорее всего, снова опробует схему с тройкой центральных защитников: Рим (капитан), Фриман, Маккензи – с Дестом и Робинсоном в роли латералей. Под вопросом Крис Ричардс – травма лодыжки, тренируется отдельно.

Главная звезда – Пулишич. Атакующий хав "Милана" вышел из кризиса в нужный момент и должен получить ещё один шанс набрать ход. Рядом с ним в атаке ожидаются Пепи и Рейна.

Германия

После четырёх побед подряд в предмундиальных спаррингах – Швейцария (4:3), Гана (2:1), Финляндия (4:0) – "Бундестим" прилетела в Чикаго на последнюю репетицию. Адаптация к климату и условиям турнира – не менее важный пункт программы, чем сам результат. На ЧМ Германия в группе E: Кюрасао (14 июня), Кот-д'Ивуар (20 июня), Эквадор (25 июня).

Главный кадровый вопрос – Нойер. Легенда вернулась к тренировкам в понедельник после травмы икры, приехала в Чикаго, но на групповых занятиях пока не работала – Бауманн снова в воротах. Ундав с высокой вероятностью не сыграет: форвард получил неприятный удар по ноге в матче с финнами – берегут. Хавертц приехал во вторник после финала ЛЧ и теоретически готов выйти, но стартовое место, скорее всего, достанется Вольтемаде или Байеру.

По итогам матча с Финляндией Нагельсманн остался доволен дуэтом в опорной: "Павлович много работает и покрывает большой объём, Нмеча играет у нас чуть выше, чем в "Дортмунде". Я был доволен обоими". Эта пара, судя по всему, сохранится. Мусиала провёл полные 90 минут против финнов – его нагрузку могут ограничить, уступив место в старте Виртцу с позиции десятки и Левелингу на левом фланге.

Тактический рисунок

Германия никогда не сыграла с США вничью – восемь побед немцев против четырёх американских за 12 встреч. Последняя – победа "Бундестим" 3:1 в октябре 2023-го. Тем не менее матч обещает быть открытым: у обеих команд хватает атакующего потенциала и вопросов в обороне. США в последних 10 матчах в среднем пропускали 1.70 гола. Германия на восьмиматчевой победной серии (27:5 по голам), но против хозяев мундиаля с Пулишичем в составе расслабиться не получится.

Ориентировочные составы

США: Тёрнер – Фриман, Рим, Маккензи – Дест, Маккенни, Адамс, Робинсон – Рейна, Пепи, Пулишич

Германия: Бауманн – Киммих, Та, Шлоттербек, Браун – Горетцка, Павлович – Карль, Виртц, Левелинг – Вольтемаде

Ставки и коэффициенты

Эксперты GGBET дают такой прогноз на футбол США - Германия: победа США - 4.89; ничья - 4.14; победа Германии - 1.60. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!

Прогноз от UA-Футбол

Германия восьмой матч подряд без поражений и явный фаворит – даже в ротационном варианте. США дома, с заряженным Пулишичем и мотивацией показать товар лицом накануне домашнего мундиаля. Обе команды в последних матчах забивают охотно и регулярно пропускают – предпосылок для закрытой игры немного. Ставка: тотал больше 3.0 – коэф. 1.77.