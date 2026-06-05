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Бельгия - Тунис. Анонс и прогноз товарищеского матча на 06.06.26
Бельгия - Тунис: Прогноз и анонс матча ⋉ 06.06.26 ⋊ Товарищеский матч на UA-Футбол
UA-Футбол
Сборные Бельгии и Туниса проведут заключительный контрольный матч перед стартом чемпионата мира. Бельгийцы подходят к встрече с серией из 12 матчей без поражений, тогда как Тунис рассчитывает подтвердить свою репутацию крепкой и организованной команды, способной создать проблемы любому сопернику.
Товарищеский матч
Суббота, 06 июня
Брюссель, "Стадион Короля Бодуэна"
Бельгия 16:00 Тунис
Видеотрансляция: MEGOGO Футбол 1
Бельгия: последние новости
Сборная Бельгии входит в финальную фазу подготовки к чемпионату мира в отличном настроении. Команда Руди Гарсии демонстрирует стабильные результаты и не проигрывает с марта 2025 года. После поражения от Украины (1:3) в плей-офф Лиги наций бельгийцы провели 12 матчей без неудач, одержав восемь побед и четыре раза сыграв вничью.
Последние контрольные поединки подтвердили серьёзность намерений "красных дьяволов". Сначала Бельгия результативно обыграла США со счётом 5:2, затем расписала мировую с Мексикой (1:1), а уже на этой неделе уверенно победила Хорватию на выезде — 2:0. Особенно ценным стал успех в Риеке, который продемонстрировал готовность команды к матчам высокого уровня.
Впрочем, несмотря на положительные результаты, в игре бельгийцев есть определённые вопросы. После яркой победы над США команда не слишком убедительно выглядела в атаке против Мексики и Хорватии. В матче с мексиканцами бельгийцы нанесли лишь пять ударов по воротам и создали минимум остроты, но всё равно сумели забить. Против хорватов ситуация была похожей: моментов возникало немного, однако реализация осталась на высоком уровне.
Ожидается, что в игре с Тунисом тренерский штаб сделает ставку на состав, максимально приближённый к основному перед мундиалем. С первых минут могут выйти Ромелу Лукаку и Леандро Троссар, а также получить свой шанс Томас Мёнье, Аксель Витсель и Доди Лукебакио.
Тунис: последние новости
Для сборной Туниса предстоящий матч станет важной проверкой перед третьим подряд чемпионатом мира. Команда Сабри Лямуши подходит к турниру с неоднозначными результатами. В последних пяти встречах тунисцы одержали лишь одну победу — над Гаити со счётом 1:0. Также были две ничьи и две поражения, одно из которых произошло в серии пенальти против Мали на Кубке африканских наций.
Последний контрольный матч против Австрии завершился минимальным поражением 0:1. Несмотря на негативный результат, Тунис выглядел конкурентоспособно, контролировал значительную часть игры после удаления у соперника и создал несколько хороших возможностей для взятия ворот. Однако команду вновь подвела реализация. Из 14 ударов лишь два пришлись в створ ворот.
Именно завершение атак остаётся главной проблемой африканской сборной. В то же время оборона продолжает быть сильнейшим звеном команды. После поражения от Нигерии со счётом 2:3 на Кубке Африки тунисцы пропустили лишь три мяча в пяти следующих матчах против Танзании, Мали, Гаити, Канады и Австрии. Кроме того, в ноябре они сумели сыграть вничью с Бразилией — 1:1.
Перед встречей с бельгийцами Лямуши может внести определённые коррективы в атакующую линию. Среди возможных вариантов — появление Райана Эллуми на острие атаки, а также использование Халила Айяри или Себастиана Тунекти на флангах. В центре поля из-за проблем со здоровьем Ганнибала Межбри может сыграть Мохамед Бельхадж Махмуд.
Личные встречи
- 23.06.2018. Чемпионат мира. "Бельгия" 5:2 "Тунис"
- 07.06.2014. Товарищеский матч. "Бельгия" 1:0 "Тунис"
- 10.06.2002. Чемпионат мира. "Тунис" 1:1 "Бельгия"
Последние матчи Бельгии
- 02.06.2026. Товарищеский матч. "Хорватия" 0:2 "Бельгия"
- 01.04.2026. Товарищеский матч. "Мексика" 1:1 "Бельгия"
- 28.03.2026. Товарищеский матч. "США" 2:5 "Бельгия"
- 18.11.2025. Отбор к чемпионату мира (Европа). "Бельгия" 7:0 "Лихтенштейн"
- 15.11.2025. Отбор к чемпионату мира (Европа). "Казахстан" 1:1 "Бельгия"
Последние матчи Туниса
- 01.06.2026. Товарищеский матч. "Австрия" 1:0 "Тунис"
- 01.04.2026. Товарищеский матч. "Канада" 0:0 "Тунис"
- 29.03.2026. Товарищеский матч. "Гаити" 0:1 "Тунис"
- 03.01.2026. Кубок африканских наций. "Мали" 1:1 "Тунис"
- 30.12.2025. Кубок африканских наций. "Танзания" 1:1 "Тунис"
Ориентировочные составы
"Бельгия": Ламменс – Мёнье, Мехеле, Теате, Де Кейпер – Витсель, Раскин – Лукебакио, Ванакен, Морейра – Лукаку
"Тунис": Шамах – Валери, Тальби, Рекик, Абди – Схири, Бельхадж Махмуд, Хедира – Бен Слимане, Гарби – Шуат
Бельгия – Тунис: ставки и коэффициенты
Бельгия – Тунис. Прогноз на матч от UA-Футбол
Бельгия подходит к матчу в статусе очевидного фаворита. Команда Руди Гарсии стабильно набирает обороты, демонстрирует качественные результаты и обладает значительно более высоким индивидуальным классом исполнителей. Тунис способен навязать борьбу благодаря организованной обороне, но проблемы с реализацией могут стать решающим фактором.
Наш прогноз: победа Бельгии.
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Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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