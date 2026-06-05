Бельгия - Тунис. Анонс и прогноз товарищеского матча на 06.06.26

Сборные Бельгии и Туниса проведут заключительный контрольный матч перед стартом чемпионата мира. Бельгийцы подходят к встрече с серией из 12 матчей без поражений, тогда как Тунис рассчитывает подтвердить свою репутацию крепкой и организованной команды, способной создать проблемы любому сопернику.

Товарищеский матч

Суббота, 06 июня

Брюссель, "Стадион Короля Бодуэна"

Бельгия 16:00 Тунис

Видеотрансляция: MEGOGO Футбол 1



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Бельгия: последние новости

Сборная Бельгии входит в финальную фазу подготовки к чемпионату мира в отличном настроении. Команда Руди Гарсии демонстрирует стабильные результаты и не проигрывает с марта 2025 года. После поражения от Украины (1:3) в плей-офф Лиги наций бельгийцы провели 12 матчей без неудач, одержав восемь побед и четыре раза сыграв вничью.

Последние контрольные поединки подтвердили серьёзность намерений "красных дьяволов". Сначала Бельгия результативно обыграла США со счётом 5:2, затем расписала мировую с Мексикой (1:1), а уже на этой неделе уверенно победила Хорватию на выезде — 2:0. Особенно ценным стал успех в Риеке, который продемонстрировал готовность команды к матчам высокого уровня.

Впрочем, несмотря на положительные результаты, в игре бельгийцев есть определённые вопросы. После яркой победы над США команда не слишком убедительно выглядела в атаке против Мексики и Хорватии. В матче с мексиканцами бельгийцы нанесли лишь пять ударов по воротам и создали минимум остроты, но всё равно сумели забить. Против хорватов ситуация была похожей: моментов возникало немного, однако реализация осталась на высоком уровне.

Ожидается, что в игре с Тунисом тренерский штаб сделает ставку на состав, максимально приближённый к основному перед мундиалем. С первых минут могут выйти Ромелу Лукаку и Леандро Троссар, а также получить свой шанс Томас Мёнье, Аксель Витсель и Доди Лукебакио.

Тунис: последние новости

Для сборной Туниса предстоящий матч станет важной проверкой перед третьим подряд чемпионатом мира. Команда Сабри Лямуши подходит к турниру с неоднозначными результатами. В последних пяти встречах тунисцы одержали лишь одну победу — над Гаити со счётом 1:0. Также были две ничьи и две поражения, одно из которых произошло в серии пенальти против Мали на Кубке африканских наций.

Последний контрольный матч против Австрии завершился минимальным поражением 0:1. Несмотря на негативный результат, Тунис выглядел конкурентоспособно, контролировал значительную часть игры после удаления у соперника и создал несколько хороших возможностей для взятия ворот. Однако команду вновь подвела реализация. Из 14 ударов лишь два пришлись в створ ворот.

Именно завершение атак остаётся главной проблемой африканской сборной. В то же время оборона продолжает быть сильнейшим звеном команды. После поражения от Нигерии со счётом 2:3 на Кубке Африки тунисцы пропустили лишь три мяча в пяти следующих матчах против Танзании, Мали, Гаити, Канады и Австрии. Кроме того, в ноябре они сумели сыграть вничью с Бразилией — 1:1.

Перед встречей с бельгийцами Лямуши может внести определённые коррективы в атакующую линию. Среди возможных вариантов — появление Райана Эллуми на острие атаки, а также использование Халила Айяри или Себастиана Тунекти на флангах. В центре поля из-за проблем со здоровьем Ганнибала Межбри может сыграть Мохамед Бельхадж Махмуд.

Личные встречи

23.06.2018. Чемпионат мира. "Бельгия" 5:2 "Тунис"

07.06.2014. Товарищеский матч. "Бельгия" 1:0 "Тунис"

10.06.2002. Чемпионат мира. "Тунис" 1:1 "Бельгия"

Последние матчи Бельгии

02.06.2026. Товарищеский матч. "Хорватия" 0:2 "Бельгия"

01.04.2026. Товарищеский матч. "Мексика" 1:1 "Бельгия"

28.03.2026. Товарищеский матч. "США" 2:5 "Бельгия"

18.11.2025. Отбор к чемпионату мира (Европа). "Бельгия" 7:0 "Лихтенштейн"

15.11.2025. Отбор к чемпионату мира (Европа). "Казахстан" 1:1 "Бельгия"

Последние матчи Туниса

01.06.2026. Товарищеский матч. "Австрия" 1:0 "Тунис"

01.04.2026. Товарищеский матч. "Канада" 0:0 "Тунис"

29.03.2026. Товарищеский матч. "Гаити" 0:1 "Тунис"

03.01.2026. Кубок африканских наций. "Мали" 1:1 "Тунис"

30.12.2025. Кубок африканских наций. "Танзания" 1:1 "Тунис"

Ориентировочные составы

"Бельгия": Ламменс – Мёнье, Мехеле, Теате, Де Кейпер – Витсель, Раскин – Лукебакио, Ванакен, Морейра – Лукаку

"Тунис": Шамах – Валери, Тальби, Рекик, Абди – Схири, Бельхадж Махмуд, Хедира – Бен Слимане, Гарби – Шуат

Бельгия – Тунис: ставки и коэффициенты

Эксперты GGBET дают такой прогноз на футбол "Бельгия" - "Тунис": победа "Бельгии" — 1.30; ничья — 5.31; победа "Туниса" — 8.99. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!

Бельгия – Тунис. Прогноз на матч от UA-Футбол

Бельгия подходит к матчу в статусе очевидного фаворита. Команда Руди Гарсии стабильно набирает обороты, демонстрирует качественные результаты и обладает значительно более высоким индивидуальным классом исполнителей. Тунис способен навязать борьбу благодаря организованной обороне, но проблемы с реализацией могут стать решающим фактором.

Наш прогноз: победа Бельгии.

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