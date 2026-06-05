Боливия – Шотландия. Анонс и прогноз товарищеского матча на 06.06.26

Сборные Боливии и Шотландии проведут товарищеский матч в США в рамках подготовки к чемпионату мира 2026 года. Для шотландцев эта встреча станет последней проверкой перед стартом турнира, тогда как боливийцы стремятся оставить позади разочарование после неудачных стыковых матчей и доказать свою конкурентоспособность в противостоянии с участником мундиаля.

Товарищеский матч

Суббота, 06 июня

Гаррисон, "Спорт Илюстрейтед Стадион"

Боливия 23:00 Шотландия

Боливия: последние новости

Для сборной Боливии предстоящий матч станет первым после болезненной неудачи в межконтинентальных стыках за право выступить на чемпионате мира. Южноамериканская команда была очень близка к выходу на мундиаль. В отборочном цикле боливийцы финишировали седьмыми в турнирной таблице КОНМЕБОЛ, а путёвку в плей-офф обеспечили благодаря неожиданной победе над Бразилией со счётом 1:0 в последнем туре. После этого "зелёная" сборная одолела Суринам в полуфинале стыков (2:1), однако в решающем матче уступила Ираку с таким же счётом — 1:2.

Главный тренер Оскар Вильегас сохранил свою должность и уже начал подготовку команды к Кубку Америки 2028 года. На ближайший сбор он вызвал преимущественно тех футболистов, которые боролись за выход на чемпионат мира. В то же время без кадровых потерь не обошлось. Из-за проблем с документами не смогут помочь команде Диего Медина и Диегито Родригес, а Мойсес Вильярроэль занят оформлением перехода в софийский ЦСКА. Также отсутствуют Мойсес Паньягуа и Рамиро Вака, которых не отпустил марокканский "Видад", а Хесус Марауде и Эктор Куэльяр пропускают матч из-за травм.

Из-за кадровых проблем Вильегас пригласил сразу восьмерых подростков. Особое внимание привлекает 16-летний нападающий Набиль Насиф, который может войти в число самых молодых дебютантов в истории национальной команды. Несмотря на отдельные успехи в атаке, главной проблемой Боливии остаётся нестабильность в защите, ведь команда регулярно допускает ошибки под давлением более сильных соперников.

Шотландия: последние новости

Сборная Шотландии завершает подготовку к своему первому за 28 лет чемпионату мира. Команда Стива Кларка уверенно преодолела квалификацию, опередив Данию в борьбе за первое место в группе после победы 4:2 в очном матче в конце 2025 года. В общей сложности шотландцы выиграли четыре из шести отборочных поединков, один раз сыграли вничью и потерпели одно поражение.

Начало 2026 года получилось для "тартановой армии" неудачным — сборная уступила Японии и Кот-д’Ивуару с одинаковым счётом 0:1. Однако в конце мая шотландцы вернули себе уверенность, разгромив Кюрасао со счётом 4:1. Несмотря на неожиданно пропущенный мяч в начале встречи, команда быстро перехватила инициативу и уверенно довела дело до победы.

Впрочем, успех был частично омрачён травмой одного из ключевых полузащитников. Билли Гилмор выбыл из состава и пропустит чемпионат мира. Его место в заявке занял молодой представитель "Манчестер Юнайтед" Тайлер Флетчер, который произвёл хорошее впечатление в своём дебютном матче за национальную команду. Также стоит отметить 19-летнего Финдлея Кертиса, который забил свой первый гол за сборную и претендует на место в основном составе.

В атаке серьёзную заявку на место в стартовом составе сделал Лоуренс Шенкленд, оформивший дубль в игре с Кюрасао. Конкуренцию ему составляют Джордж Херст, Че Адамс, Линдон Дайкс и Росс Стюарт. Кроме того, ожидается участие лидеров средней линии — Скотта Мактоминея и Джона Макгинна, которые должны помочь команде успешно завершить подготовку к мундиалю.

Последние матчи Боливии

01.04.2026. Межконтинентальный плей-офф отбора к чемпионату мира. "Ирак" 2:1 "Боливия"

15.03.2026. Товарищеский матч. "Боливия" 3:0 "Тринидад и Тобаго"

25.01.2026. Товарищеский матч. "Боливия" 0:1 "Мексика"

18.01.2026. Товарищеский матч. "Боливия" 1:1 "Панама"

18.11.2025. Товарищеский матч. "Япония" 3:0 "Боливия"

Последние матчи Шотландии

30.05.2026. Товарищеский матч. "Шотландия" 4:1 "Кюрасао"

31.03.2026. Товарищеский матч. "Кот-д'Ивуар" 1:0 "Шотландия"

28.03.2026. Товарищеский матч. "Шотландия" 0:1 "Япония"

18.11.2025. Отбор к чемпионату мира (Европа). "Шотландия" 4:2 "Дания"

15.11.2025. Отбор к чемпионату мира (Европа). "Греция" 3:2 "Шотландия"

Ориентировочные составы

"Боливия": Вискарра – Макасага, Торрес, Акин, Фернандес – Томе, Э. Вака, Мельгар – Терсерос, Сентелья, Насиф

"Шотландия": Ганн – Паттерсон, Хендри, Маккенна, Тирни – Гэннон-Доак, Маклин, Мактоминей, Кертис – Шенкленд, Адамс

Боливия – Шотландия: ставки и коэффициенты

Эксперты GGBET дают такой прогноз на футбол "Боливия" - "Шотландия": победа "Боливии" — 8.41; ничья — 3.84; победа "Шотландии" — 1.45. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!

Боливия – Шотландия. Прогноз на матч от UA-Футбол

Шотландия выглядит явным фаворитом предстоящего противостояния. Команда Стива Кларка обладает значительно более сильным подбором исполнителей, уже адаптируется к условиям чемпионата мира в США и постепенно выходит на оптимальный уровень готовности. Боливия после неудачных стыковых матчей находится в процессе перестройки и вынуждена обходиться без ряда важных футболистов.

Наш прогноз: победа Шотландии.

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