Аргентина – Гондурас. Анонс и прогноз товарищеского матча на 07.06.26

Товарищеский матч

7 июня. Колледж-Стейшен (штат Техас, США)

Стадион "Kyle Field"

Аргентина 03:00 Гондурас

Сборные встречались три раза (товарищеские матчи), в которых неизменно победителем оставалась Аргентина. Сможет ли Гондурас в четвертом очном матче ужалить действующих пока чемпионов мира?

Новости Аргентины

Аргентина подтвердила свой высокий класс в отборочном турнире к ЧМ-2026 (КОНМЕБОЛ), уверенно заняв первое место и получив досрочно путевку на мундиаль. К чемпионату мира 2026 можно с уверенностью сказать, что Аргентина наконец-то попрощалась с зависимостью от Лионеля Месси. У Скалони теперь стабильная оборона, мощный центр, парочка вариантов в атаке.

В атаке у Аргентины Лаутаро Мартинес (отлично работает в штрафной) и Хулиано Альварес (может начать атаку из глубины, прессинговать и открываться на острые передачи). Центр у Скалони с надежными Энцо Фернандесом (продвижение мяча вперелд), Алексисом Макаллистером (объем о контроль), Ромеро (единоборства). Оборону цементируют Николас Отоменди и Кристиан Ромеро.

Последние пять матчей Аргентины были товарищескими. Пять матчей – пять побед.

Новости Гондураса

Гондурас не попал на чемпионат мира, заняв в отборочном турнире третье место. "Катрачос" провели шесть матчей, с каждым соперником по два. Выиграли у Гаити (0:0, 3:0), разошлись миром с Коста-Рикой (0:0, 0:0) и Никарагуа (2:0, 2:0). После отборочного турнира Гондурас отправил в отставку колумбийского специалиста Рейнльдо Руэду и назначила испанского – Хосе Молину. Конечно, испанец не может перестроить команду мгновенно, поэтому результат его дебютного матча во главе сборной ничем не отличается от предыдущих – ничья с Перу (2:2). Перед стартом товарищеского матча с Перу Гондурас официально объявил о завершении международной карьеры нескольких звезд сборной – Марсело Сантоса, Энди Нахара, Ромеля Киото и Александра Лопеса. Хосе Молина всего два месяца руководит сборной, но решил – если перестраивать, то срочно и кардинально. К повесившим бутсы на гвоздь лидерам сборной прибавились игроки, которых тренер не вызвал – Карлос Пинеда, Брайан Акоста, Энтони Лосано и Дерби Флорес. Естественно, на их место Молина вызвал других игроков – Кервина Арриагу ("Леванте", Испания), Луиса Пальму ("Лех", Польша).

Футболисты Гондураса выделяются мощным телосложением и выносливостью, умеют быстро выходить из обороны в атаку при помощи скоростных вингеров. Но, несмотря на такие плюсы, Гондурас не умеет контролировать мяч, мало и вяло прессингует в матчах с более статусными командами (как будто боится соперника) и не может похвастаться результативностью. Команда не отличается дисциплиной и стабильностью. Одним словом, Гондурас – команда настроения. В матче с Аргентиной, скорее всего, "катрачос" закроются и будут стараться удерживать мяч ради владения, а не ради какой-то креативной тактической мысли.

Аргентина – Гондурас. Статистика личных встреч

01.02.2003. Товарищеский матч

Гондурас – Аргентина 1:3

28.05.2016. Товарищеский матч

Аргентина – Гондурас 1:0

24.09. 2022. Товарищеский матч

Аргентина – Гондурас 3:0

Аргентина – Гондурас. Цифры и факты

Аргентина в последних пяти матчах одержала 5 побед;

Аргентина в последних пяти матчах в среднем забивает 3,2 мяча, пропускает 0,2 за 90 минут;

Аргентина в последних пяти матчах четыре завершила без забитых голов в свои ворота;

Гондурас в последних пяти матчах одержал 1 победу, 3 – завешил вничью, 1 – проиграл;

Гондурас в последних пяти матчах в среднем забивает 1,0 мяч, пропускает 1,25 за 90 минут.

Аргентина – Гондурас. Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Аргентина перед стартом чемпионата мира испытывает некоторые сложности с кадрами. Главная звезда сборной Лионель Месси пока тренируется индивидуально и в товарищеских матчах не принимает участие из-за травмы мышц бедра. Неизвестно, сможет ли вернуться на поле молодой талант сборной Нико Пас, который 10 мая получил травму в матче Серии А. Тренерский штаб Аргентины не дает утешительный прогноз на быстрое восстановление футболиста. Соответственно, в матче с Гондурасом Нико точно не примет участие. У первого номера команды Эмилиана Мартинеса недавно случился перелом пальца на руке. В этом матче голкипер тоже недоступен. Гонсало Монтьель и Ноэль Молина продолжают работать по индивидуальной программе после мышечных повреждений. Возможно, игроки выйдут на поле на несколько минут, чтобы почувствовать мяч в игре и зеленый газон.

Ориентировочный состав (4 – 4 – 2): Рульи — Медина, Отаменди, Л. Мартинес, Тальяфико — Де Пауль, Макаллистер, Фернандес, Симеоне — Л. Мартинес, Лопес Главный тренер: Лионель Скалони

Гондурас не имеет кадровых потерь перед матчем.

Ориентировочный состав (4 – 4 – 2): Менхивар — Росалес, Мальдонадо, Вега, Мелендес — Пальма, Аррига, Руис, Монсада — Ривас, Бенгуче Главный тренер: Хосе Франсиско Молина

Аргентина – Гондурас. Ставки и коэффициенты на матч

Эксперты GGBET дают такой прогноз на футбол "Аргентина" - "Гондурас": победа "Аргентині" - 1.19; ничья - 5.96; победа "Гондураса" - 20.61. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!

Прогноз на матч между Аргентиной и Гондурасом от UA-Футбол

ТБ 3.5. Аргентина выйдет на поле практически резервным составом. Но это не значит, что подопечные Скалони не будут играть в свой лучший футбол. Хулиан Альварес и Лаутаро Мартинес, наверняка, улучшат свою бомбардирскую статистику. Гондурас – слабый соперник для действующего пока чемпиона мира. Даже если Аргентина будет беречь силы перед стартом мундиаля и играть вполсилы, Гондурас в четвертый раз (в очных матчах), скорее всего, потерпит поражение.

Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.