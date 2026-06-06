Армения – Казахстан. Анонс и прогноз контрольного матча на 06.06.2026

Контрольный матч

6 июня 2026, 17:00. "Республиканский стадион" (Ереван)

Главный арбитр: Кириакос Атанасиу (Кипр)

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Текстовый онлайн: UA-Футбол

Осень 2025. Тогда в последний раз Армения и Казахстан побеждали в официальных матчах. Но сейчас команды демонстрируют разные результаты.

Теперь они встречаются между собой. За кем будет победа?

Новости Армении

106-я страна в рейтинге FIFA пять раз подряд проиграла и пропустила 15 голов. Такая статистика у сборной во всех турнирах. В отборе на ЧМ-2026, Армения заняла последнее место в группе с 3-ма набранными баллами.

Егише Меликян в 7-ми матчах набрал 3 балла. Контракт тренера действует до ноября 2026 года.

Для Армении это первый из двух контрольный матч. Второй состоится через 3 дня.

Ориентировочный состав (4-2-3-1): Авагян – Оганесян, Буэно, Пилоян, Тикнизян – Арутюнян, Аванесян – Шагоян, Сперцян, Оганесян - Ранос

Новости Казахстана

В рейтинге FIFA сборная Талгата Байсуфинова на 110-м месте. В марте футболисты одержали две победы в контрольных матчах. Правда, соперники были не самыми сильными.

Квалификацию на Мундиаль, Казахстан закончил на предпоследний строчке, обогнав Лихтенштейн. В активе команды 8 баллов.

Казахстан также проводит свой первый матч. Второй сборная проведёт 9 июня.

Ориентировочный состав (4-2-3-1): Анарбеков – Мрынский, Касым, Алип, Вороговский – Оразов, Куат – Чесноков, Самородов, Кекнжебек – Сатпаев

Последние пять матчей команд

Армения

29.03.2026 Армения – Беларусь 1:2 (Контрольный матч)

– Беларусь 1:2 (Контрольный матч) 16.11.2025 Португалия – Армения 9:1 (Отбор на ЧМ-2026)

9:1 (Отбор на ЧМ-2026) 13.11.2025 Армения – Венгрия 0:1 (Отбор на ЧМ-2026)

– Венгрия 0:1 (Отбор на ЧМ-2026) 14.10.2025 Ирландия – Армения 1:0 (Отбор на ЧМ-2026)

1:0 (Отбор на ЧМ-2026) 11.10.2025 Венгрия – Армения 2:0 (Отбор на ЧМ-2026)

Казахстан

31.03.2026 Казахстан – Коморские острова 1:0 (Контрольный матч)

– Коморские острова 1:0 (Контрольный матч) 25.03.2026 Казахстан – Намибия 2:0 (Контрольный матч)

– Намибия 2:0 (Контрольный матч) 18.11.2025 Фарерские острова – Казахстан 1:0 (Контрольный матч)

1:0 (Контрольный матч) 15.11.2025 Казахстан – Бельгия 1:1 (Отбор на ЧМ-2026)

– Бельгия 1:1 (Отбор на ЧМ-2026) 13.10.2025 Северная Македония – Казахстан 1:1 (Отбор на ЧМ-2026)

Очные встречи между соперниками

В последний раз команды встречались между собой в контрольном матче почти 2 года назад

07.06.2024 Армения – Казахстан 2:1 (Контрольный матч)

Цифры и факты

Армения пропускает в 9-ти матчах подряд;

Казахстан пропускает менее 2-х голов в 8-ми из 9-ти последних матчей;

Ставки и коэффициенты на матч Армения – Казахстан

Эксперты GGBET дают такой прогноз на футбол Армения - Казахстан : победа Армении — 2.13; ничья — 3.38; победа Казахстана — 3.44. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!

Прогноз на матч Армения – Казахстан от UA-Футбол

Букмекеры считают фаворитами сборную Армении. С учётом безпобедной серии сложно в это поверить. Но Казахстан тоже непредсказуемая сборная.

Считаем, что в этом матче забьют две команды. У каждой хорошее нападение и проблемы в защите.

Прогноз: Обе забьют - ДА (кф 2,03)

Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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