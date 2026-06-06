Англия – Новая Зеландия. Анонс и прогноз товарищеского матча на 06.06.2026

Международные товарищеские матчи

6 июня, 23:00. "Реймонд Джеймс Стедиум" (Тампа, Флорида)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 2

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Англию считают одним из фаворитов Чемпионата мира 2026 года. А вот Новую Зеландию записывают в андердоги. Очным противостоянием они решили подготовиться к турниру. И делают это уже на американской земле, а именно во Флориде.

Новости сборной Англии

Подопечные Тухеля вышли на Чемпионат мира идеальным путём. Восемь побед в восьми матчах группы, 22 забитых, ноль пропущенных. Конечно, следует также учитывать, что в соперниках были Албания, Сербия, Латвия и Андорра… Однако все равно результат прекрасный.

В мартовских товарищеских матчах не было все так радужно. Оба поединка команда провела в Лондоне. Сначала потеряла победу над Уругваем на 90+4 минуте из-за пенальти в свои ворота. Затем проиграла Японии, не создав ни одного реального момента за весь поединок.

Это первый из двух спаррингов команды непосредственно перед Мундиалем. 10 июня Англия также сыграет против Коста-Рики (которая на ЧМ не будет выступать), а уже 17 июня стартует на мировом первенстве матчем против Хорватии. Также команда Тухеля в группе L будет противостоять Гане и Панаме.

Новости сборной Новой Зеландии

"Киви" вышли на Чемпионат мира еще в марте 2025 года. И путь у них был еще легче, ведь соревновались они только в пределах Океании. Пять матчей, два из которых – на вылет. Общий счет 29:1. Девять голов – на счету Криса Вуда.

А вот дальше… за 11 товарищеских матчей после этого удалось одержать две победы. Здесь уже не было Фиджи и Вануату, а уже команды уровня Чемпионата мира, как Кот-д'Ивуар, Норвегия или Австралия. Также встречались и с Украиной и проиграли со счётом 1:2. Всего за этот период, кроме двух побед, еще восемь поражений и одна ничья.

В частности, опозорилась Новая Зеландия в недавнем матче против Гаити. В ночь со 2 на 3 июня играли "киви" против еще одного экзотического участника Чемпионата мира. Пропустили на 12 минуте первый гол, а во втором тайме – еще трижды. Теперь вернуть себе уверенность должны матчем против Англии, ведь следующим уже будет поединок первого тура против Ирана (в группе G также Бельгия и Египет).

Последние пять матчей Англии и Новой Зеландии

Последние пять встреч хозяев

31.03.26. Англия – Япония 0:1 (ТМ)

27.03.26. Англия – Уругвай 1:1 (ТМ)

16.11.25. Албания – Англия 0:2 (Отбор на ЧМ-2026)

13.11.25. Англия – Сербия 2:0 (Отбор на ЧМ-2026)

14.10.25. Латвия – Англия 0:5 (Отбор на ЧМ-2026)

Последние пять встреч гостей

03.06.26. Гаити – Новая Зеландия 4:0 (ТМ)

30.03.26. Новая Зеландия – Чили 4:1 (ТМ)

27.03.26. Новая Зеландия – Финляндия 0:2 (ТМ)

19.11.25. Эквадор – Новая Зеландия 2:0 (ТМ)

16.11.25. Колумбия – Новая Зеландия 2:1 (ТМ)

Личные встречи между соперниками

Это будет первый очный поединок команд за 35 лет. В последний раз они играли еще в июне 1991 года дважды подряд: Англия победила 2:0 и 1:0.

Ставки и коэффициенты на матч Англия – Новая Зеландия

Эксперты GGBET дают такой прогноз на футбол Англия - Новая Зеландия: победа Англии — 1.09; ничья — 9.08; победа Новой Зеландии — 26.20. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!

Прогноз на матч Англия – Новая Зеландия от UA-Football

Преимущество номинальных хозяев очевидно. И речь не только о 81 строчке разрыва в рейтинге ФИФА (4 против 85). Однако разница в классе не столь огромна, как об этом заявляют букмекеры. Провал Новой Зеландии против Гаити – это больше случайность, ведь в предыдущих товарищеских матчах пусть и были поражения, но боевые. Сегодня вряд ли "киви" уйдут от очередной неудачи, однако должны не проиграть разгромно. Прогноз: Победа Англии 2:0.

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