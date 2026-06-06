Швейцария – Австралия. Анонс и прогноз контрольного матча на 06.06.2026

Обе команды попали на ЧМ-2026, поэтому этот матч рассматривается как этап подготовки к матчам мундиаля.

Контрольный матч

Суббота, 6 июня

Сан-Диего, "Снепрдрегон Стедиум"

Швейцария 22:00 Австралия

Видеотрансляция: MEGOGO Футбол 3



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Швейцария: последние новости

Швейцария выиграла группу отбора со Швецией, Словенией и Косово и напрямую попала на Чемпионат мира. Швейцарцы выиграли 4 матча и еще дважды сыграли вничью, что гарантировало им первую позицию.

Далее подопечные Мурата Якина сыграли 3 контрольных матча. Еще в марте была голевая перестрелка против Германии (3:4) и ничья с Норвегией (0:0). Уже в рамках текущего сбора Швейцария разгромила Иорданию со счетом 4:1.

Ориентировочный состав Швейцарии: Мвого – Эльведи, Аканжи, Закария – Эбишер, Джака, Фройлер, Ндое – Манзамби, Эмболо, Варгас.

Австралия: последние новости

Австралия квалифицировалась на ЧМ-2026 через азиатскую сетку. На третьем этапе австралийцы заняли вторую позицию и вышли на мундиаль. Подопечные Тони Поповича пропустили вперед только Японию, а опередили, в частности, Саудовскую Аравию.

После этого Австралия сыграла ряд контрольных матчей. Выделим победы над Канадой (1:0), Камеруном (1:0) и Кюрасао (5:1). В то же время были поражения от США (1:2), Венесуэлы (0:1), Колумбии (0:3) и Мексики (0:1).

Ориентировочный состав Австралии: Райан – Итальяно, Суттар, Чиркати, Геррингтон, Босс – Леки, Ирвин, О'Нилл, Меткаф – Туре.

Швейцария – Австралия: статистика личных встреч

03.09.10. Швейцария – Австралия 0:0 (Контрольный матч)

Единственный матч команды сыграли в 2010 году. Игра тогда завершилась нулевой ничьей.

Последние матчи Швейцарии

31.05. Швейцария – Иордания 4:1 (Контрольный матч)

31.03. Норвегия – Швейцария 0:0 (Контрольный матч)

27.03. Швейцария – Германия 3:4 (Контрольный матч)

18.11. Косово – Швейцария 1:1 (Отбор на ЧМ-2026)

15.11. Швейцария – Швеция 4:1 (Отбор на ЧМ-2026)

Последние матчи Австралии

31.05. Мексика – Австралия 1:0 (Контрольный матч)

31.03. Австралия – Кюрасао 5:1 (Контрольный матч)

27.03. Австралия – Камерун 1:0 (Контрольный матч)

19.11. Колумбия - Австралия 3:0 (Контрольный матч)

15.11. Венесуэла - Австралия 0:0 (Контрольный матч)

Швейцария – Австралия: ставки и коэффициенты

Эксперты GGBET дают такой прогноз на футбол Швейцария - Австралия: победа Швейцарии — 1.64; ничья — 4.16; победа Австралии — 4.91. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!

Швейцария – Австралия. Прогноз на матч от UA-Футбол

Швейцария – фаворит матча по версии букмекеров. Обе команды находятся на финальной стадии подготовки к ЧМ-2026, так что больших экспериментов уже не будет. У европейской команды более опытных игроков, поэтому она должна побеждать. Прогноз – победа Швейцарии за коэффициент 1,64.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.

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