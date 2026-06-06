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Швейцария – Австралия. Анонс и прогноз контрольного матча на 06.06.2026
UA-Футбол делится ожиданиями от контрольного матча между Швейцарией и Австралией
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Обе команды попали на ЧМ-2026, поэтому этот матч рассматривается как этап подготовки к матчам мундиаля.
Контрольный матч
Суббота, 6 июня
Сан-Диего, "Снепрдрегон Стедиум"
Швейцария 22:00 Австралия
Видеотрансляция: MEGOGO Футбол 3
Швейцария: последние новости
Швейцария выиграла группу отбора со Швецией, Словенией и Косово и напрямую попала на Чемпионат мира. Швейцарцы выиграли 4 матча и еще дважды сыграли вничью, что гарантировало им первую позицию.
Далее подопечные Мурата Якина сыграли 3 контрольных матча. Еще в марте была голевая перестрелка против Германии (3:4) и ничья с Норвегией (0:0). Уже в рамках текущего сбора Швейцария разгромила Иорданию со счетом 4:1.
Ориентировочный состав Швейцарии: Мвого – Эльведи, Аканжи, Закария – Эбишер, Джака, Фройлер, Ндое – Манзамби, Эмболо, Варгас.
Австралия: последние новости
Австралия квалифицировалась на ЧМ-2026 через азиатскую сетку. На третьем этапе австралийцы заняли вторую позицию и вышли на мундиаль. Подопечные Тони Поповича пропустили вперед только Японию, а опередили, в частности, Саудовскую Аравию.
После этого Австралия сыграла ряд контрольных матчей. Выделим победы над Канадой (1:0), Камеруном (1:0) и Кюрасао (5:1). В то же время были поражения от США (1:2), Венесуэлы (0:1), Колумбии (0:3) и Мексики (0:1).
Ориентировочный состав Австралии: Райан – Итальяно, Суттар, Чиркати, Геррингтон, Босс – Леки, Ирвин, О'Нилл, Меткаф – Туре.
Швейцария – Австралия: статистика личных встреч
- 03.09.10. Швейцария – Австралия 0:0 (Контрольный матч)
Единственный матч команды сыграли в 2010 году. Игра тогда завершилась нулевой ничьей.
Последние матчи Швейцарии
- 31.05. Швейцария – Иордания 4:1 (Контрольный матч)
- 31.03. Норвегия – Швейцария 0:0 (Контрольный матч)
- 27.03. Швейцария – Германия 3:4 (Контрольный матч)
- 18.11. Косово – Швейцария 1:1 (Отбор на ЧМ-2026)
- 15.11. Швейцария – Швеция 4:1 (Отбор на ЧМ-2026)
Последние матчи Австралии
- 31.05. Мексика – Австралия 1:0 (Контрольный матч)
- 31.03. Австралия – Кюрасао 5:1 (Контрольный матч)
- 27.03. Австралия – Камерун 1:0 (Контрольный матч)
- 19.11. Колумбия - Австралия 3:0 (Контрольный матч)
- 15.11. Венесуэла - Австралия 0:0 (Контрольный матч)
Швейцария – Австралия: ставки и коэффициенты
Швейцария – Австралия. Прогноз на матч от UA-Футбол
Швейцария – фаворит матча по версии букмекеров. Обе команды находятся на финальной стадии подготовки к ЧМ-2026, так что больших экспериментов уже не будет. У европейской команды более опытных игроков, поэтому она должна побеждать. Прогноз – победа Швейцарии за коэффициент 1,64.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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