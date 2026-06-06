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Португалия – Чили. Анонс и прогноз товарищеского матча на 06.06.2026
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между Португалией и Чили в рамках товарищеского матча
UA-футбол
Товарищеский матч
06 июня. 20:45. Оэйраш. “Эштадиу Насиональ ду Жамор”
Португалия – Чили
Главный судья: Лука Дзуфферли (Италия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
Сборная Португалии рассматривает товарищеский матч против Чили как важнейший этап подготовки к предстоящему чемпионату мира, наигрывая тактические схемы и проверяя ближайший резерв. Европейская команда постарается продемонстрировать свой максимум, чтобы подойти к мундиалю в оптимальных кондициях и с победным настроем.
Португалия: последние новости
Сборная Португалии девять раз принимала участие в чемпионатах мира, лучший результат — это третье место в 1966 году.
Отбор на ЧМ 2026 выдался не таким лёгким для португальцев, как ожидалось. Их поклонникам пришлось понервничать в конце отбора. Португальцы сумели выиграть свою группу, где соперниками были: Ирландия, Венгрия и Армения. Уже за два тура Португалия могла оформить выход на Мундиаль, но не смогла переиграть в домашнем поединке Венгрию (2:2). В следующей игре португальцы проиграли в гостях Ирландии (0:2) и только в последнем туре оформили первое место, переиграв дома Армению (9:1).
Этой весной Португалия сыграла два матча с двумя из трёх хозяевами мундиаля — с Мексикой и США. В первом матче сыграли вничью с Мексикой (0:0), во втором матче обыграли США (2:0).
Теперь португальцам предстоит сыграть два последних товарищеских матча до старта ЧМ, чтобы проверить в деле всех тех, кто вошёл в расширенную заявку на мундиаль, дабы определиться с окончательным списком из двадцати шести игроков. Первый матч — это игра с Чили 06-го июня. Второй матч — это игра с Нигерией 10-го июня.
Напомним, что на ЧМ Португалия будет играть в группе К, где соперниками американцев будут: ДР Конго, Узбекистан и Колумбия. Матчи с участием сборной Португалии пройдут 17, 23 и 28 июня в двух городах: Хьюстоне и Майами.
Чили: последние новости
Сборная Чили не попала на мундиаль. Отборочный турнир был провален абсолютно. Последнее десятое место. Только две победы, при пяти ничьих и одиннадцати поражениях.
У “Ла Роха” теперь есть время провести смену поколений ведь следующий крупный турнир будет только через два года - это Копа Америка. Отбор на следующий ЧМ 2030 стартует только через год. Аргентинскому тренеру чилийцев Рикардо Гареке предстоит разобраться в неудачах сборной в последние годы. Ведь до провального отбора на мундиаль была ещё Копа Америка в 2024 году на которой чилийцы не вышли из группы, заняв третье место.
Последних три товарищеских матча чилийцев проходили в жёсткой борьбе. Во всех трёх матчах были удаления. С Перу (2:1), Кабо-Верде (4:2) и Новой Зеландией (1:4). В матче с африканцами соперник остался в меньшинстве к перерыву. А в матчах с Перу и Новой Зеландии чилийцы оставались вдесятером уже к исходу получаса игры.
Впереди у сборной Чили ещё два товарищеских матча: 6-го июня с Португалией и 9-го июня с ДР Конго. Хочется верить, что пройдут они более мирно, отвечая статусу матчей.
Личные встречи
История встреч Португалии и Чили включает в себя всего три матча. Два из них носили товарищеский характер. Ещё один — это был полуфинал Кубка Конфедераций 2017 года. Одна победа (если брать только основное время) у Португалии, дважды была ничья.
Последние три личные встречи
- 28.06.2017 Португалия — Чили 0:0, 0:3 (Пен.) Кубок Конфедераций
- 26.03.2011 Португалия — Чили 1:1 Международный товарищеский матч
- 18.06.1972 Португалия — Чили 4:1 Международный товарищеский матч
Последние пять матчей Португалии
- 01.04.2026 США — Португалия 0:2 Международный товарищеский матч
- 29.03.2026 Мексика — Португалия 0:0 Международный товарищеский матч
- 16.11.2025 Португалия — Армения 9:1 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2026
- 13.11.2025 Ирландия — Португалия 2:0 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2026
- 14.10.2025 Португалия — Венгрия 2:2 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2026
Последние три матча Чили
- 30.03.2026 Новая Зеландия — Чили 4:1 Международный товарищеский матч
- 27.03.2026 Чили — Кабо-Верде 2:0 Международный товарищеский матч
- 18.11.2025 Чили — Перу 2:1 Международный товарищеский матч
Цифры и факты
- В двух последних товарищеских матчах сборная Португалия не пропускала.
- В двух последних товарищеских матчах с участием сборная Португалии сыграла ставка: ТМ 2.5.
- В двух последних товарищеских матчах с участием сборная Португалии сыграла ставка: Обе забьют (Нет).
- Сборная Чили выиграло в четырёх из пяти последних товарищеских матчах.
- В трёх последних товарищеских матчах с участием сборной Чили было удаление.
- В трёх последних товарищеских матчах с участием сборной Чили сыграла ставка: Обе забьют (Да).
- В трёх последних товарищеских матчах с участием сборной Чили сыграла ставка: ТБ 2.5.
- В двух последних товарищеских матчах с участием сборной Чили сыграла ставка: ТБ 4.5.
Ориентировочные составы
Португалия 4-3-3: Жозе Са — Семеду, Инасиу, Араужу, Вейга — Кошта, Рубен Невеш, Бернарду Силва — Франсишку Консейсау, Жоау Феликс, Гонсалу Гедеш
Чили 4-3-3: Вигуру — Суасо, Марипан, Пауло Диас, Лойола — Эчеверрия, Писарро, Ассади — Осорио, Бреретон, Аравена
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч между Португалией и Чили от UA-Футбол
Победа Португалии с сухим счётом с коэф. 1.87. Сборная Португалии — фаворит этого матча. Никто не сомневается в её победе перед своими зрителями в канун вылета в Америку. Мы же предположим, что португальцы выиграют всухую. Чили не сможет забить в этом матче.
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Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрышаПодписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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