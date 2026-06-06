Португалия – Чили. Анонс и прогноз товарищеского матча на 06.06.2026

Товарищеский матч

06 июня. 20:45. Оэйраш. “Эштадиу Насиональ ду Жамор”

Португалия – Чили

Главный судья: Лука Дзуфферли (Италия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Португалия - Чили Смотреть трансляцию

Сборная Португалии рассматривает товарищеский матч против Чили как важнейший этап подготовки к предстоящему чемпионату мира, наигрывая тактические схемы и проверяя ближайший резерв. Европейская команда постарается продемонстрировать свой максимум, чтобы подойти к мундиалю в оптимальных кондициях и с победным настроем.

Португалия: последние новости

Сборная Португалии девять раз принимала участие в чемпионатах мира, лучший результат — это третье место в 1966 году.

Отбор на ЧМ 2026 выдался не таким лёгким для португальцев, как ожидалось. Их поклонникам пришлось понервничать в конце отбора. Португальцы сумели выиграть свою группу, где соперниками были: Ирландия, Венгрия и Армения. Уже за два тура Португалия могла оформить выход на Мундиаль, но не смогла переиграть в домашнем поединке Венгрию (2:2). В следующей игре португальцы проиграли в гостях Ирландии (0:2) и только в последнем туре оформили первое место, переиграв дома Армению (9:1).

Этой весной Португалия сыграла два матча с двумя из трёх хозяевами мундиаля — с Мексикой и США. В первом матче сыграли вничью с Мексикой (0:0), во втором матче обыграли США (2:0).

Теперь португальцам предстоит сыграть два последних товарищеских матча до старта ЧМ, чтобы проверить в деле всех тех, кто вошёл в расширенную заявку на мундиаль, дабы определиться с окончательным списком из двадцати шести игроков. Первый матч — это игра с Чили 06-го июня. Второй матч — это игра с Нигерией 10-го июня.

Напомним, что на ЧМ Португалия будет играть в группе К, где соперниками американцев будут: ДР Конго, Узбекистан и Колумбия. Матчи с участием сборной Португалии пройдут 17, 23 и 28 июня в двух городах: Хьюстоне и Майами.

Чили: последние новости

Сборная Чили не попала на мундиаль. Отборочный турнир был провален абсолютно. Последнее десятое место. Только две победы, при пяти ничьих и одиннадцати поражениях.

У “Ла Роха” теперь есть время провести смену поколений ведь следующий крупный турнир будет только через два года - это Копа Америка. Отбор на следующий ЧМ 2030 стартует только через год. Аргентинскому тренеру чилийцев Рикардо Гареке предстоит разобраться в неудачах сборной в последние годы. Ведь до провального отбора на мундиаль была ещё Копа Америка в 2024 году на которой чилийцы не вышли из группы, заняв третье место.

Последних три товарищеских матча чилийцев проходили в жёсткой борьбе. Во всех трёх матчах были удаления. С Перу (2:1), Кабо-Верде (4:2) и Новой Зеландией (1:4). В матче с африканцами соперник остался в меньшинстве к перерыву. А в матчах с Перу и Новой Зеландии чилийцы оставались вдесятером уже к исходу получаса игры.

Впереди у сборной Чили ещё два товарищеских матча: 6-го июня с Португалией и 9-го июня с ДР Конго. Хочется верить, что пройдут они более мирно, отвечая статусу матчей.

Личные встречи

История встреч Португалии и Чили включает в себя всего три матча. Два из них носили товарищеский характер. Ещё один — это был полуфинал Кубка Конфедераций 2017 года. Одна победа (если брать только основное время) у Португалии, дважды была ничья.

Последние три личные встречи

28.06.2017 Португалия — Чили 0:0, 0:3 (Пен.) Кубок Конфедераций

26.03.2011 Португалия — Чили 1:1 Международный товарищеский матч

18.06.1972 Португалия — Чили 4:1 Международный товарищеский матч

Последние пять матчей Португалии

01.04.2026 США — Португалия 0:2 Международный товарищеский матч

29.03.2026 Мексика — Португалия 0:0 Международный товарищеский матч

16.11.2025 Португалия — Армения 9:1 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2026

13.11.2025 Ирландия — Португалия 2:0 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2026

14.10.2025 Португалия — Венгрия 2:2 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2026

Последние три матча Чили

30.03.2026 Новая Зеландия — Чили 4:1 Международный товарищеский матч

27.03.2026 Чили — Кабо-Верде 2:0 Международный товарищеский матч

18.11.2025 Чили — Перу 2:1 Международный товарищеский матч

Цифры и факты

В двух последних товарищеских матчах сборная Португалия не пропускала.

В двух последних товарищеских матчах с участием сборная Португалии сыграла ставка: ТМ 2.5.

В двух последних товарищеских матчах с участием сборная Португалии сыграла ставка: Обе забьют (Нет).

Сборная Чили выиграло в четырёх из пяти последних товарищеских матчах.

В трёх последних товарищеских матчах с участием сборной Чили было удаление.

В трёх последних товарищеских матчах с участием сборной Чили сыграла ставка: Обе забьют (Да).

В трёх последних товарищеских матчах с участием сборной Чили сыграла ставка: ТБ 2.5.

В двух последних товарищеских матчах с участием сборной Чили сыграла ставка: ТБ 4.5.

Ориентировочные составы

Португалия 4-3-3: Жозе Са — Семеду, Инасиу, Араужу, Вейга — Кошта, Рубен Невеш, Бернарду Силва — Франсишку Консейсау, Жоау Феликс, Гонсалу Гедеш

Чили 4-3-3: Вигуру — Суасо, Марипан, Пауло Диас, Лойола — Эчеверрия, Писарро, Ассади — Осорио, Бреретон, Аравена

Ставки и коэффициенты

Эксперты GGBET дают такой прогноз на матч Португалия - Чили : победа Португалии — 1.21; ничья — 6.65; победа Чили — 13.82. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!

Прогноз на матч между Португалией и Чили от UA-Футбол

Победа Португалии с сухим счётом с коэф. 1.87. Сборная Португалии — фаворит этого матча. Никто не сомневается в её победе перед своими зрителями в канун вылета в Америку. Мы же предположим, что португальцы выиграют всухую. Чили не сможет забить в этом матче.

21+

РЕКЛАМА

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша