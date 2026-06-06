Хорватия – Словения. Анонс и прогноз товарищеского матча на 07.06.2026

Товарищеский матч сборных

Вараждин, Вартекс

Хорватия – Словения 21:45

Трансляция – MEGOGO Футбол 2

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Хорватия

Последний танец – и последняя репетиция. Тридцать лет назад "Ватрени" дебютировали на крупном турнире, а теперь снова едут на мундиаль в статусе команды, которой нечего терять и всё доказывать. Далич не проиграл ни одного матча в квалификации – семь побед и ничья в восьми играх. На ЧМ Хорватию ждут Англия, Панама и Гана в группе L. Матч с англичанами 17 июня в Техасе – уже история, которую хочется написать.

Против Бельгии (0:2) Далич опробовал тройку центральных защитников – попытка обезопасить оборону против топ-соперника и закрыть дыру в опорной зоне, где немолодой дуэт Модрич–Ковачич откровенно не поспевал. Схема частично сработала в обороне – Гвардиол и Вушкович держали линию, – но в атаке "Шашковые" показали абсолютный ноль. Теперь – другой экзамен: та же расстановка, но уже против андердога. Тест позиционной атаки и умения взламывать автобус.

Хорошая новость: Гвардиол и Ковачич, оба восстановившиеся после травм, должны сыграть. Модрич выходит на свой 198-й матч за сборную – в 40 лет. Перишич в 37 всё ещё бегает по левому флангу. Хроническая проблема остаётся: нападающих с нужным сочетанием качеств попросту нет – Муса, Будимир, Крамарич, Матанович, у каждого свои оговорки. Но дело не только в именах. Хорватия умеет владеть мячом, поддерживать при розыгрыше, держать структуру. Но некому сделать рывок за спину, некому открыться в глубину и растянуть оборону. Все технари, все в поддержке – и потому позиционные атаки часто упираются в стену.

Словения

Словенцы на мундиаль не попали – и это стало сюрпризом после яркого Евро-2024. В квалификации не выиграли ни одного матча в группе B, финишировав третьими. Семилетний второй срок Матьяжа Кека завершился, у руля – новый тренер Боштян Цесар. В марте – поражение 0:1 от Венгрии и победа 3:2 над Черногорией. Последний матч – домашняя ничья 1:1 с Кипром, которая выглядит как тревожный сигнал.

Главная потеря – Бенджамин Шешко. Форвард с травмой голени пропускает и этот сбор, как пропускал мартовские матчи. Без него атакующих вариантов почти нет: в центре нападения, скорее всего, выйдет Випотник, забивший 25 голов за "Суонси" в прошлом сезоне. В воротах и капитанской повязке – Облак. В опорной ждём Ловрича и Гнезда Черина, в защите – Бийол.

Тактический рисунок

В трёх очных встречах этого десятилетия побеждал хозяин – дома выигрывали и Хорватия, и Словения, плюс одна ничья в товарищеском матче. Сейчас классовый разрыв очевиден, но Словения без Шешко – это Словения без единственного игрока, способного создать реальную угрозу в контратаке. Випотник – другой тип форварда, больше про игру в пас и открывания в штрафной, чем про рывки за спину защитникам. Реальной контригры у гостей не будет – закроются и постараются продержаться. Хорватия будет давить позиционно, но с её проблемами в остроте два гола уже выглядят как задача. Интереснее сыграть не на победителя, а на количество голов.

Ориентировочные составы

Хорватия: Ливакович – Шутало, Вушкович, Гвардиол – Станишич, Модрич, Ковачич, Перишич – Влашич, Батурина – Будимир

Словения: Облак – Брекало, Бийол, Дркушич – Карничник, Ловрич, Гнезда Черин, Сешлар, Янжа – Штурм, Випотник

Ставки и коэффициенты

Эксперты GGBET дают такой прогноз на футбол Хорватия - Словения: победа Хорватии - 1.32; ничья - 5.08; победа Словении - 8.43. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!

Прогноз от UA-Футбол

Хорватия едет на мундиаль через два дня и обязана выиграть последний домашний матч – психологически и тактически. Словения без Шешко не имеет реальных инструментов для контригры. Но и "Ватрени" против компактного соперника забивают с трудом – последние два матча тому подтверждение. Ждём скромный счёт с минимальным перевесом хозяев. Ставка: тотал меньше 2.5 – коэф. 1.79.

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Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша